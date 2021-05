LyondellBasell begint met de commerciële productie van polymeren met behulp van grondstoffen die afkomstig zijn van plastic afval

"Het bevorderen van de circulaire economie vereist definitieve maatregelen en door deze nieuwe grondstoffen consequent op commerciële schaal te gebruiken bij de productie van polymeren, dragen we ons steentje bij om plastic afval te helpen elimineren en de klimaatverandering aan te pakken", zegt Richard Roudeix, SVP Olefins & Polyolefins voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. "We breiden ons assortiment duurzame oplossingen uit via onze merknaam Circulen en het gebruik van gerecycled materiaal, waardoor we onze klanten een manier bieden om gerecyclede polymeren te gebruiken in een breed scala aan toepassingen."

De producten die van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen gemaakt worden, zullen door LyondellBasell op de markt worden gebracht onder de merknaam Circulen, waardoor merkeigenaren de duurzaamheid van consumentenproducten kunnen verbeteren. Ze maken de productie van hoogwaardige kunststoffen mogelijk voor strikt gecontroleerde toepassingen zoals voedselverpakkingen en gezondheidsartikelen. De productielocaties van LyondellBasell die deze producten maken, zijn gecertificeerd volgens de ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) PLUS-norm.

LyondellBasell heeft beloofd om tegen 2030 de uitstoot van CO 2 in zijn activiteiten wereldwijd met 15% per ton geproduceerd product verminderd te hebben ten opzichte van het niveau van 2015, en tegen 2030 twee miljoen ton per jaar gerecyclede of hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen.

Bovendien heeft LyondellBasell vorig jaar een proeffabriek in Ferrara, Italië, in gebruik genomen om zijn moleculaire recyclingtechnologie verder te ontwikkelen, waarbij plastic afval wordt omgezet in grondstoffen voor de productie van nieuwe kunststoffen. Het gebruik van plastic afval onder realistische omstandigheden helpt de onderzoeksinspanningen verder te verbeteren, met als doel de bouw van een mogelijke moleculaire recyclingfabriek op industriële schaal, die het gebruik van grondstoffen afkomstig van plastic afval om nieuw plastic te produceren verder zal doen toenemen.

Deze ontwikkelingen vormen een aanvulling op de activiteiten van LyondellBasell op het gebied van mechanische recycling. Hier produceert de Nederlandse joint venture Quality Circular Polymers (QCP) hoogwaardige polyethyleen- en polypropyleenkwaliteiten uit huishoudelijk afval, die ook onder de merknaam Circulen op de markt worden gebracht. Deze polymeren worden bijvoorbeeld gebruikt in elektrische apparaten, wasmiddelflessen en reisverpakkingen.

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste kunststoffen-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door zijn werknemers over de hele wereld, produceert LyondellBasell materialen en producten die essentieel zijn voor het ontwikkelen van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van watervoorraden door sterkere en veelzijdiger leidingen, het verbeteren van de veiligheid en het comfort. en brandstofefficiëntie van auto's en vrachtwagens op de weg en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit van elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2021 werd LyondellBasell voor het vierde opeenvolgende jaar genoemd in de lijst van 'World's Most Admired Companies' van het tijdschrift FORTUNE. Ga voor neer informatie over LyondellBasell naar www.lyondellbasell.com .

Circulen en MoReTec zijn handelsmerken die eigendom zijn van en/of worden gebruikt door de bedrijvengroep LyondellBasell en zijn geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office.

