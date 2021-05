LyondellBasell inicia produção comercial de polímeros utilizando matéria-prima derivada de resíduos plásticos

Os produtos fabricados a partir de matérias-primas recicladas e renováveis serão comercializados pela LyondellBasell sob a marca Circulen , permitindo que os proprietários da marca melhorem a sustentabilidade dos produtos de consumo. Essas matérias-primas permitem a produção de plásticos de alta qualidade para aplicações rigorosamente controladas, como embalagens de alimentos e itens para cuidados com a saúde. As instalações da LyondellBasell que fabricam esses produtos são certificadas de acordo com o padrão PLUS da ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

A LyondellBasell se comprometeu a reduzir as emissões de CO 2 , em suas operações em todo o mundo, em 15% por tonelada de produto produzido até 2030 em comparação com os níveis de 2015, e produzir e comercializar dois milhões de toneladas métricas por ano de polímeros de base renovável ou reciclados até 2030.

Além disso, a LyondellBasell contratou uma planta piloto no ano passado em Ferrara, Itália, para desenvolver ainda mais sua tecnologia de reciclagem molecular, onde os resíduos plásticos são convertidos em matérias-primas para a produção de novos plásticos. O uso de resíduos plásticos em condições reais ajuda a melhorar ainda mais os esforços de pesquisa, cujo objetivo é construir uma eventual usina de reciclagem molecular em escala industrial, que aumentará ainda mais o uso de matéria-prima derivada de resíduos plásticos para produzir novos plásticos.

Esses desenvolvimentos complementam as atividades da LyondellBasell no campo da reciclagem mecânica. Aqui, a joint-venture holandesa Quality Circular Polymers (QCP) produz tipos de polietileno e polipropileno de alta qualidade a partir de resíduos domésticos, que também são comercializados sob a marca Circulen. Esses polímeros são utilizados, por exemplo, em aparelhos elétricos, embalagens de detergente e estojos para viagem.

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e de refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o avanço de soluções para desafios modernos, como melhorar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e a eficiência do combustível de muitos dos automóveis e caminhões na estrada, e garantir a funcionalidade segura e eficaz em eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polipropileno e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2021, a LyondellBasell foi indicada para a lista da revista FORTUNE das "empresas mais admiradas do mundo" pelo quarto ano consecutivo. Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.lyondellbasell.com.

Circulen e MoReTec são marcas registradas de propriedade e/ou usadas pela família de empresas LyondellBasell e são registradas no escritório de patentes e marcas comerciais dos EUA.

