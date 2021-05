LyondellBasell entreprend la production commerciale de polymères à l'aide de matières premières dérivées de déchets plastiques

« Pour faire progresser l'économie circulaire, il faut prendre des mesures définitives. En recourant systématiquement à ces nouvelles matières premières dans la production de polymères à l'échelle commerciale, nous contribuons à éliminer les déchets plastiques et à lutter contre les changements climatiques, a déclaré Richard Roudeix, vice-président principal des alcènes (oléfines) et polyoléfines pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En élargissant notre gamme de solutions durables par l'intermédiaire de notre marque Circulen et de contenu recyclé, nous offrons à nos clients une façon d'utiliser des polymères de qualité dans une grande variété d'applications. »

Les produits fabriqués à partir de matières premières recyclées et renouvelables seront commercialisés par LyondellBasell sous la marque Circulen, ce qui permettra aux propriétaires de marque de créer des biens de consommation plus écologiques. Le plastique de haute qualité pourra ainsi servir aux applications strictement contrôlées, comme les emballages alimentaires et les produits liés aux soins de santé. Les installations de LyondellBasell qui fabriquent ces produits sont certifiées selon la norme International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) PLUS.

LyondellBasell s'est engagée à réduire de 15 % par tonne de produits son émission de CO 2 dans ses activités opérationnelles à l'échelle mondiale d'ici 2030, par rapport à son taux d'émission en 2015. L'entreprise s'est aussi engagée à produire et à commercialiser deux millions de tonnes métriques de polymères fabriqués à partir de ressources recyclées ou renouvelables d'ici 2030.

De plus, LyondellBasell a mis sur pied l'an dernier une usine pilote à Ferrara, en Italie, pour faire progresser sa technologie de recyclage moléculaire, qui vise à transformer les déchets plastiques en matières premières en vue de la production de nouveaux plastiques. La réutilisation de déchets plastiques dans des contextes concrets contribue à pousser les efforts de recherche, dont l'objectif est de permettre la construction d'une éventuelle usine de recyclage moléculaire à l'échelle industrielle, grâce à laquelle les matières premières dérivées de déchets plastiques seront utilisées davantage dans la production de nouveaux plastiques.

L'ensemble des projets mentionnés complètent les activités de LyondellBasell dans le domaine du recyclage mécanique. En outre, la coentreprise néerlandaise Quality Circular Polymers (QCP) produit du polyéthylène et du polypropylène de haute qualité à partir de déchets ménagers, qui sont aussi commercialisés sous la marque Circulen. Les polymères en question sont utilisés, par exemple, dans la création d'appareils électriques, de bouteilles de détergent et d'étuis de transport.

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises de la planète spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Grâce à des employés présents aux quatre coins du monde, LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits sans lesquels il serait impossible de trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui : améliorer de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, assurer la pureté de l'eau au moyen de tuyaux plus robustes et polyvalents, améliorer la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique d'un grand nombre de véhicules circulant sur nos routes ou encore veiller à la sécurité et à l'efficacité des appareils électroniques. Commercialisant ses produits dans plus de 100 pays, LyondellBasell est le plus grand fabricant mondial de composés polypropylènes et l'entreprise qui octroie le plus de licences de technologies à base de polyoléfines. En 2021, LyondellBasell figurait pour la quatrième année consécutive dans la liste des World's Most Admired Companies (sociétés les plus admirées au monde) du magazine Fortune. Pour en savoir plus sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com.

Circulen et MoReTec sont des marques de commerce détenues et utilisées par la famille d'entreprises de LyondellBasell et sont déposées au United States Patent and Trademark Office.

