LyondellBasell gaat geavanceerde recyclingfabriek op industriële schaal bouwen in Duitsland

HOUSTON, 20 November 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) heeft vandaag aangekondigd dat het de definitieve investeringsbeslissing heeft genomen om het bedrijfs eerste geavanceerde katalytische recyclingdemonstratiefabriek op industriële schaal te bouwen op zijn locatie in het Duitse Wesseling. Met behulp van LyondellBasells gepatenteerde MoReTec-technologie zal deze fabriek de eerste geavanceerde recyclingfabriek op commerciële schaal zijn die post-consumer plastic afval omzet in grondstof voor de productie van nieuwe plastic materialen die kan worden geopereerd met netto-nul-uitstoot van broeikasgassen. De nieuwe fabriek zal naar verwachting een jaarlijkse verwerkingscapaciteit hebben van 50.000 ton per jaar en is ontworpen om de hoeveelheid plastic verpakkingsafval te recyclen die jaarlijks door ruim 1,2 miljoen Duitsers wordt gegenereerd. De bouw zal volgens de planning eind 2025 voltooid zijn.

"We zijn toegewijd aan het aanpakken van de wereldwijde uitdaging van plastic afval en het bevorderen van een circulaire economie, en de aankondiging van vandaag is opnieuw een betekenisvolle stap in die richting, " aldus Peter Vanacker, LYB CEO. "Door onze geavanceerde katalytische recyclingtechnologie op te schalen, kunnen we grotere hoeveelheden plastic afval terug in de waardeketen brengen. Door dit te doen zullen we de mogelijkheid hebben om meer materialen te produceren voor hoogwaardige toepassingen, waarbij de waarde van kunststoffen zo lang mogelijk behouden blijft."

De LYB MoReTec-demonstratiefabriek zal de kloof dichten voor moeilijk te recyclen kunststoffen, zoals gemengde of flexibele materialen die momenteel naar de stortplaats of verbrandingsoven worden gestuurd. Source One Plastics, een joint venture van LYB en 23 Oaks Investments opgericht in oktober 2022, zal het merendeel van de gesorteerde verwerkte grondstoffen leveren. De geavanceerde gerecyclede grondstoffen die door de MoReTec-fabriek worden geproduceerd, zullen worden gebruikt voor de productie van polymeren die door LYB worden verkocht onder de Circulen Revive-productlijn voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, waaronder medische en voedingsverpakkingen.

Het MoReTec-verschil

De MoReTec-technologie produceert pyrolyse-olie en -gas. Pyrolyse-olie is een vervanging voor materialen op fossiele basis die worden gebruikt bij de productie van polymeren. Meestal worden pyrolysegasstromen als brandstof verbruikt, maar dankzij de MoReTec-technologie kan ook het pyrolysegas worden teruggewonnen, wat bijdraagt aan de productie van polymeren en het vervangen van fossiele grondstoffen, met minder directe CO2-uitstoot als gevolg.

Bovendien verlaagt de eigen katalysatortechnologie de procestemperatuur, vermindert het energieverbruik en verbetert de opbrengst. Met een lager energieverbruik kan het proces worden aangedreven door elektriciteit, inclusief elektriciteit uit hernieuwbare bronnen bij netto-nul-uitstoot van broeikasgassen

Deze onderscheidende voordelen bieden ook een voordeel op het gebied van de koolstofvoetafdruk. Het terugwinnen van pyrolysegas als grondstof, de lagere vraag naar energie, het ontwerp van elektrische verwarming, de vervanging van fossiele grondstoffen en het terugwinnen van afvalplastic uit verbrandingsovens of stortplaatsen resulteren in een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk vergeleken met op fossiele brandstoffen gebaseerde processen. Dat maakt van MoReTec een unieke waardepropositie.

