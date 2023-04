LyondellBasell illustra l'accelerazione del percorso di crescita delle attività nel Rapporto di Sostenibilità 2022

HOUSTON e ROTTERDAM, Netherlands, 25 aprile 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) in data odierna ha pubblicato il Rapporto di Sostenibilità annuale dal titolo Unlocking Possibilities. La pubblicazione contiene un'analisi approfondita delle performance di sostenibilità dell'azienda nel 2022 e si focalizza in particolare sui progressi riguardanti l'eliminazione dei rifiuti di plastica dall'ambiente, le azioni intraprese nell'ambito del cambiamento climatico e il contributo nel creare una società prospera e all'avanguardia. Tra i punti in evidenza:

LyondellBasell 2022 Sustainability Report

Incrementare soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio attraverso iniziative che includono lo sviluppo della nostra impronta ecologica nel riciclo delle materie plastiche a livello mondiale per rispondere alla domanda di prodotti e di soluzioni sempre più sostenibili, da parte dei clienti.

Accelerare i nostri attuali obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (Greenhouse Gas, GHG) fissati per il 2030, in conformità alle linee guida scientifiche e all'accordo di Parigi, portando al 42% l'obiettivo di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 e stabilendo un obiettivo del 30% di riduzione delle emissioni Scope 3, rispetto al riferimento del 2020.

Contribuire a creare una società prospera e all'avanguardia, includendo: l'attenzione alla sicurezza; il costante e crescente impegno nell'ambito della DEI - Diversità, Uguaglianza e Inclusione; e il continuo sostegno e coinvolgimento delle comunità in cui l'azienda è presente.

"La necessità di affrontare i temi del clima e della circolarità non è mai stata così impellente e, durante il mio primo anno in LyondellBasell, sono state intraprese azioni decisive per portare avanti i nostri obiettivi di sostenibilità e per accelerare i progressi rispetto agli impegni esistenti. Intravediamo opportunità per creare valore con le nostre azioni e siamo pronti e preparati per sbloccare tutte le possibilità per un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio", ha commentato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell.

Nel 2022, l'azienda ha raggiunto dei traguardi importanti nell'ambito della sostenibilità, tra cui:

Ha annunciato quattro nuovi progetti nell'ambito del riciclo dei rifiuti plastici e di iniziative per aumentare la sua impronta nel riciclo meccanico così come l'accesso alle materie prime attraverso la selezione avanzata dei rifiuti.

La produzione e commercializzazione con il proprio marchio Circulen , dal 2019, di oltre 175.000 tonnellate di polimeri riciclati e creati a partire da fonti rinnovabili. Si tratta di un risultato che rappresenta un progresso verso l'impegno dell'azienda di produrre e commercializzare almeno 2 milioni di tonnellate all'anno di polimeri riciclati e prodotti da fonti rinnovabili entro il 2030.

, dal 2019, di oltre 175.000 tonnellate di polimeri riciclati e creati a partire da fonti rinnovabili. Si tratta di un risultato che rappresenta un progresso verso l'impegno dell'azienda di produrre e commercializzare almeno 2 milioni di tonnellate all'anno di polimeri riciclati e prodotti da fonti rinnovabili entro il 2030. La firma di accordi (Power Purchase Agreements, PPA) per l'acquisto di energia elettrica rinnovabile negli Stati Uniti e in Europa, superando il 50% dell' obiettivo aziendale di ottenere almeno la metà della nostra elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. Gli accordi firmati quest'anno hanno portato l'azienda al 70% del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Il completamento di oltre 17.000 ore di formazione sui temi della diversità, uguaglianza e inclusione. Inoltre, il 40% del personale alle dirette dipendenze del CEO è costituito da donne.

Un record minimo di infortuni registrabili totali (Total Recordable Injury Rate, TRIR) di 0,12: un risultato di un decile superiore rispetto alla media del settore produttivo della petrolchimica.

Un totale di cinque milioni di ore di lavoro svolte in sicurezza in quattro siti e un milione di ore di lavoro svolte in sicurezza in 21 siti.

"Ci impegniamo a garantire la massima trasparenza e a dimostrare la nostra influenza in qualità di leader nell'industria chimica", ha commentato Vanacker.

Per ulteriori informazioni, leggete il report sulla sostenibilità di LyondellBasell 2022 – Unlock Possibilities qui.

LyondellBasell

Siamo LyondellBasell, un'azienda leader nell'industria chimica globale che crea soluzioni sostenibili per la vita quotidiana. Attraverso tecnologie avanzate e investimenti mirati, contribuiamo a realizzare un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio.

In tutto ciò che facciamo, puntiamo a creare valore per i nostri clienti, investitori e società. In qualità di uno dei maggiori produttori mondiali di polimeri e leader nelle tecnologie delle poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità, idonei per applicazioni che spaziano dalla mobilità sostenibile alla sicurezza alimentare, dall'acqua pulita al settore medicale.

Per ulteriori informazioni, potere visitare www.lyondellbasell.com o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059644/LYB_2022_Sus_Cover.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries