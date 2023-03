LyondellBasell e EEW assinam carta de intenções para possível separação avançada de resíduos

ROTERDÃ, Países Baixos e HELMSTEDT, Alemanha, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell, líder global no setor químico, e a EEW Energy from Waste, uma empresa líder em tratamento de resíduos térmicos na Europa, assinaram recentemente uma carta de intenções. A carta de intenções prevê uma possível parceria estratégica de longo prazo para extrair e reciclar plásticos de fluxos de resíduos de incineração. Potencialmente, essa colaboração incluiria a construção de unidades de pré-separação de resíduos em (ou próximas a) usinas de incineração da EEW, com o objetivo de remover plásticos de fluxos de resíduos destinados à incineração, bem como o investimento em instalações de separação avançada para separar e refinar ainda mais o plástico removido. Essa colaboração fortalece a nova estratégia da LyondellBasell, que visa investir em infraestruturas de separação avançadas para produzir insumos à base de resíduos plásticos, expandir seu negócio de soluções circulares e hipocarbônicas, e atingir suas metas de criação de valor.

Bernard M. Kemper e Yvonne van der Laan assinando a carta de intenção

"Nossa estratégia inclui colaborações em toda a cadeia de valor, que são cada vez mais necessárias para liberar resíduos plásticos de fontes que, atualmente, não são enviadas para reciclagem", disse Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva da LyondellBasell para soluções circulares e hipocarbônicas. "Além de apoiarem nossas instalações de reciclagem mecânica nos Países Baixos e uma possível unidade de reciclagem avançada na Alemanha, os materiais dessas instalações de separação também nos permitiriam otimizar os fluxos de resíduos e gerar valor adicional".

Essa colaboração fecharia o ciclo dos plásticos que são atualmente enviados para incineração, separando-os para uso como insumos em processos de reciclagem mecânicos e avançados. A remoção desses materiais do fluxo de resíduos destinados à incineração também permitiria evitar as emissões de CO2 fóssil associadas à combustão dos materiais.

"Por meio dessa cooperação, estamos criando uma solução convincente para resíduos plásticos que ainda são excluídos do processo de reciclagem", disse Bernard M. Kemper, diretor executivo da EEW Energy from Waste. "A EEW começará por construir uma unidade de separação, separando os plásticos para recuperá-los para o ciclo de matérias-primas".

A cooperação prevista representa um avanço nas oportunidades de reciclagem, utilizando as unidades e competências técnicas da LyondellBasell e da EEW para desenvolver uma economia circular sustentável.

Sobre a LyondellBasell

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell trabalha diariamente para ser a empresa mais segura, eficiente e valorizada do setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa oferecem soluções sustentáveis para garantir a segurança alimentar, o acesso à água limpa, cuidados de saúde e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, a equidade e a inclusão e está Promovendo o Bem, com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de ponta e de seu foco no cliente. A LyondellBasell fortaleceu sua aposta na circularidade e suas metas e iniciativas climáticas para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

EEW: um elemento indispensável na economia circular

A EEW Energy from Waste GmbH (EEW) é uma das principais empresas europeias no setor de recuperação térmica de resíduos e lodo de esgoto. A EEW Energy from Waste está fazendo uma importante contribuição para proteger o clima e os recursos, sendo um ator fundamental na economia circular. Atualmente, o grupo EEW opera 17 unidades com capacidade para processar cerca de 5 milhões de toneladas de resíduos por ano. Os mais de 1400 funcionários que trabalham em nossas fábricas garantem a utilização da energia armazenada nos resíduos, a redução do volume de resíduos, a eliminação segura e sem impacto negativo dos riscos causados pelos resíduos, e o reaproveitamento de sucata de metais e de materiais compostos. Além disso, utilizamos com eficiência a energia armazenada em resíduos para gerar vapor processual para usinas industriais, aquecer áreas residenciais e produzir eletricidade ambientalmente sustentável. Em linha com nossa visão para o futuro, estabelecemos o objetivo de atingir a neutralidade climática até 2030 e a positividade climática até 2040. Além da redução de carbono, uma medida importante será a captura de carbono em nossas unidades. O carbono capturado será parcialmente armazenado no subsolo ou utilizado como um insumo importante para produtos químicos na economia carbonicamente neutra do futuro.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS PARA A LYONDELLBASELL

As declarações contidas no presente comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições que a administração da LyondellBasell considerou razoáveis no momento em que foram feitas, estando sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir significativamente dos resultados aqui previstos, com base em fatores como, entre outros, nossa capacidade de concluir uma transação ou o momento em que essa transação ocorre; nossa capacidade de atingir nossas metas de sustentabilidade, incluindo a capacidade de aumentar a produção de polímeros reciclados e baseados em materiais renováveis; a construção e operação bem-sucedida das unidades descritas no presente comunicado; e nossa capacidade de obter todas as aprovações regulatórias necessárias. Outros fatores que podem fazer com que os resultados difiram significativamente dos resultados apresentados nas declarações prospectivas estão descritos na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano que termina em 31 de dezembro de 2021, disponível na página de Relações com Investidores do site www.LyondellBasell.com e no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov. Não podemos garantir a concretização dos eventos, ações ou resultados descritos nas declarações prospectivas. Caso algum deles se concretize, não podemos prever o impacto que ele terá nos resultados de nossas operações ou em nossa situação financeira. As declarações prospectivas dizem respeito à data em que foram produzidas e são baseadas em estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell no momento em que as declarações foram emitidas. A LyondellBasell não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas caso as circunstâncias ou as estimativas e opiniões da administração mudem, a menos que isso seja exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2040856/LyondellBasell_EEW.jpg

FONTE LyondellBasell Industries

