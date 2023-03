LyondellBasell y EEW firman memorando de entendimiento para un posible avanzado sistema de clasificación residuos

RÓTERDAM, Países Bajos, y HELMSTEDT, Alemania, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell, líder global en la industria química, y EEW Energy from Waste, una empresa europea líder en el tratamiento de residuos térmicos, firmaron recientemente un memorando de entendimiento ("LOI", por sus siglas en inglés). Dicho LOI contempla la exploración de una posible alianza estratégica a largo plazo para extraer y reciclar los plásticos contenidos en los flujos de residuos destinados a la incineración. Esta colaboración propuesta incluiría la construcción de instalaciones de preclasificación de residuos en plantas de incineración de EEW o cerca de ellas para extraer los plásticos de los flujos de residuos destinados a la incineración, y la inversión en instalaciones de clasificación avanzada para mejor clasificar y refinar el plástico extraído. Esta colaboración sirve como base de la nueva estrategia de LyondellBasell de invertir en infraestructura de clasificación avanzada para producir materias primas basadas en residuos plásticos, expandir su negocio de soluciones circulares y de bajo carbono y cumplir sus aspiraciones de generar de valor.

"Las colaboraciones a lo largo de la cadena de valor forman parte de nuestra estrategia y son cada vez más necesarias para la extracción de residuos plásticos de fuentes que en hoy en día no acaban en reciclaje", declaró Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones Circulares y de Bajo Carbono de LyondellBasell. "Los materiales de estas instalaciones de clasificación no solo respaldarían nuestras instalaciones de reciclaje mecánico existentes en los Países Bajos y una posible unidad de reciclaje avanzado en Alemania, sino que también nos permitirán optimizar los flujos de residuos y generar valor adicional".

Esta colaboración cerraría el ciclo de los plásticos que son enviados hoy en día para la incineración al separarlos y clasificarlos para su uso como materia prima en procesos mecánicos y avanzados de reciclaje. Al extraer estos materiales del flujo de desechos destinados a la incineración, también se evitan las emisiones fósiles de CO2 asociadas a la combustión de dichos materiales.

"Esta cooperación nos permite crear una solución atractiva para el manejo de residuos plásticos que actualmente no se reciclan", afirmó Bernard M. Kemper, director ejecutivo de EEW Energy from Waste. "EEW construirá primero una instalación de clasificación cuya función será separar los plásticos a fin de recuperarlos e incorporarlos en el ciclo de las materias primas".

La cooperación prevista representa un avance en las alternativas de reciclaje y utilizará los sitios y conocimientos técnicos de LyondellBasell y EEW para impulsar una economía circular sostenible.

Acerca de LyondellBasell

Como líder en la industria química global, LyondellBasell se esfuerza a diario por ser la empresa más segura, mejor dirigida y mejor valorada de la industria. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa promueven soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua limpia y pura, la atención médica y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell prioriza altamente la diversidad, la equidad y la inclusión, y con su iniciativa Advancing Good, promueve las prácticas sostenibles con énfasis en el planeta, las comunidades donde operan y su futura fuerza laboral. La empresa se enorgullece de su tecnología de clase mundial y su orientación al cliente. LyondellBasell ha reforzado sus acciones y aspiraciones en materia de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los residuos plásticos y la descarbonización. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

EEW: Una parte indispensable de la economía circular

EEW Energy from Waste GmbH (EEW) es una de las empresas líderes en Europa en el área de la recuperación térmica de residuos y lodos de aguas residuales. EEW Energy from Waste ya contribuye de manera importante a la protección del clima y los recursos, y es un actor clave en la economía circular. En la actualidad, su grupo corporativo opera 17 sitios que pueden procesar alrededor de 5 millones de toneladas de residuos al año. Los más de 1,400 empleados de sus plantas trabajan diligentemente para que la energía almacenada en los residuos se utilice, el volumen de residuos se reduzca, los peligros causados por los residuos se eliminen de manera segura y sin impacto negativo y que los metales y materiales compuestos de chatarra se reciclen. Además, la empresa utiliza eficientemente la energía contenida en los residuos para generar vapor de proceso para plantas industriales, calefacción urbana para áreas residenciales y electricidad ecológicamente sostenible. En consonancia con su visión para el futuro, la empresa se fijó el objetivo de conseguir la neutralidad climática para 2030 y ser clima positiva para 2040. Una medida clave, además de la reducción de las emisiones de carbono, será la captura de carbono en sus instalaciones. El carbono capturado se almacenará parcialmente bajo tierra o se utilizará como materia prima valiosa para la elaboración de productos químicos en una economía del futuro neutra en carbono.

Declaraciones prospectivas de LyondellBasell

Las declaraciones contenidas en esta publicación relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de la gerencia de LyondellBasell que se consideran razonables al momento de su publicación y están sujetas a riesgos e incertidumbres de carácter significativo. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente en función de factores que incluyen, entre otros, la capacidad de completar una transacción o el momento de dicha transacción; la capacidad de cumplir con los objetivos de sostenibilidad, incluida la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable; la construcción y operación exitosas de las instalaciones descritas en esta publicación; y la capacidad de obtener todas las aprobaciones reglamentarias necesarias. Otros factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas pueden encontrarse en la sección "Factores de riesgo" del formulario 10-K de la empresa para el año terminado el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página Investor Relations y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. No hay garantía de que alguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurra, o si cualquiera lo hace, qué impacto tendrá en los resultados de las operaciones o condiciones financieras. Las declaraciones prospectivas se refieren exclusivamente a la fecha en que se hicieron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell en dicho momento. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

