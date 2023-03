LyondellBasell y EEW firman una carta de intenciones para una posible clasificación avanzada de residuos

RÓTERDAM, Países Bajos y HELMSTEDT, Alemania, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell, líder mundial de la industria química, y EEW Energy from Waste, empresa líder en el tratamiento térmico de residuos en Europa, han firmado recientemente una carta de intenciones (LOI). La LOI incluye la exploración de una posible asociación estratégica a largo plazo para extraer y reciclar plásticos a partir de flujos de residuos de incineración. Esta propuesta de colaboración incluiría potencialmente la construcción de instalaciones de preclasificación de residuos en las plantas de incineración de EEW o cerca de ellas para extraer los plásticos de los flujos de residuos destinados a la incineración, y la inversión en instalaciones avanzadas de clasificación para seguir clasificando y refinando el plástico extraído. Esta colaboración apoya la nueva estrategia de LyondellBasell de invertir en infraestructuras de clasificación avanzada para producir materias primas basadas en residuos plásticos, hacer crecer su negocio de Soluciones Circulares y de Baja Emisión de Carbono y cumplir sus ambiciones de creación de valor.

Bernard M. Kemper and Yvonne van der Laan signing the letter of intent

"Las colaboraciones en toda la cadena de valor forman parte de nuestra estrategia y son cada vez más necesarias para liberar residuos plásticos de fuentes que hoy no acaban en el reciclaje", indicó Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones Circulares y de Baja Emisión de Carbono de LyondellBasell. "Los materiales procedentes de estas instalaciones de clasificación no solo servirían de apoyo a nuestras actuales instalaciones de reciclado mecánico en los Países Bajos y a una posible unidad de reciclado avanzado en Alemania, sino que también nos permiten optimizar los flujos de residuos e impulsar un valor adicional".

Esta colaboración cerraría el ciclo de los plásticos que hoy se envían a incinerar, clasificándolos para su uso como materia prima en procesos de reciclado mecánicos y avanzados. Al eliminar estos materiales del flujo de residuos incinerables, también se evitan las emisiones fósiles de CO2 asociadas a su combustión.

"Con esta cooperación, estamos creando una solución convincente para los residuos plásticos cuyo reciclado sigue descartado hoy en día", explicó Bernard M. Kemper, director general de EEW Energy from Waste. "EEW construirá primero una instalación de clasificación y seleccionará los plásticos para recuperarlos para el ciclo de materias primas".

La cooperación prevista representa un avance en las oportunidades de reciclaje, utilizando los emplazamientos y los conocimientos técnicos de LyondellBasell y EEW para permitir una economía circular sostenible.

Acerca de LyondellBasell

EEW: parte indispensable de la economía circular

EEW Energy from Waste GmbH (EEW) es una de las empresas líderes en Europa en el campo de la recuperación térmica de residuos y lodos de depuradora. EEW Energy from Waste ya está realizando una importante contribución a la protección del clima y los recursos y es un actor clave en la economía circular. Nuestro grupo empresarial opera actualmente 17 plantas que pueden procesar alrededor de 5 millones de toneladas de residuos al año. Los más de 1.400 empleados de nuestras plantas garantizan el aprovechamiento de la energía almacenada en los residuos, la reducción del volumen de residuos, la eliminación segura y sin impacto negativo de los peligros causados por los residuos y el reciclaje de la chatarra y los materiales compuestos. Además, utilizamos eficazmente la energía contenida en los residuos para generar vapor de proceso para plantas industriales, calefacción urbana para zonas residenciales y electricidad sostenible para el medio ambiente. De acuerdo con nuestra visión de futuro, nos hemos fijado el objetivo de ser climáticamente neutros en 2030 y climáticamente positivos en 2040. Una medida clave, además de la reducción del carbono, será la captura de carbono en nuestras instalaciones. El carbono capturado se almacenará en parte bajo tierra o se utilizará como valiosa materia prima para productos químicos en una economía neutra en carbono del futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2040796/LyondellBasell_EEW.jpg

