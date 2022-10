LyondellBasell et Shakti Plastic Industries signent un protocole d'accord pour faire progresser le recyclage mécanique en Inde

ROTTERDAM, Pays-Bas, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LLyondellBasell et Shakti Plastic Industries, la plus grande société de recyclage des déchets plastiques et de collecte des déchets en Inde, ont signé un protocole d'accord visant à créer une coentreprise dont l'objectif sera de construire et d'exploiter une usine de recyclage mécanique entièrement automatisée en Inde. Cette usine sera destinée à traiter les déchets d'emballages rigides post-consommation et devrait produire 50 000 tonnes de polyéthylène (PE) et de polypropylène (PP) recyclés par an, soit l'équivalent des déchets plastiques à usage unique produits par 12,5 millions de citoyens. Il est prévu que la nouvelle installation devienne la plus grande usine de recyclage mécanique d'Inde. Son ouverture est prévue pour la fin de l'année 2024. LyondellBasell commercialisera les produits recyclés fabriqués par cette coentreprise en ajoutant du volume à sa gamme Circulen Recover de matériaux PE et PP existants pour aider à répondre à la demande croissante de matériaux polymères recyclés des transformateurs et des propriétaires de marques en Inde.

Shakti Plastics Industries Managing Director Rahul V Podaar and LyondellBasell Executive Vice President Yvonne van der Laan after signing the MoU TSPI

« La coentreprise que nous envisageons nous permettra de nous attaquer au problème des déchets plastiques dans le deuxième pays le plus peuplé du monde et d'étendre notre offre de produits polymères circulaires à l'Inde », a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, Solutions circulaires et à faible émission de carbone. « La combinaison de nos expertises respectives avec Shakti Plastic Industries permettra de créer un système innovant qui pourra être mis à l'échelle à mesure que l'économie circulaire se développera. »

Une fois établie, la coentreprise tirera parti des atouts de chaque partenaire. En développant une infrastructure de recyclage en Inde, Shakti Plastic Industries structurera et formalisera le processus de collecte des déchets afin de sécuriser les matériaux qui seront utilisés par la nouvelle entreprise. LyondellBasell mettra à profit son leadership de longue date en matière de technologie de production de plastique innovante, son expérience considérable du développement de produits et sa connaissance approfondie des marchés des polymères en Inde.

« L'économie circulaire se développera de plus en plus pour devenir une partie essentielle de la chaîne de valeur du plastique en Inde, ce qui nécessitera la mise en place de solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour développer un environnement durable de recyclage du plastique », a affirmé Rahul V. Podaar, directeur général de Shakti Plastic Industries. « Alors que nous nous apprêtons à devenir un acteur de premier plan dans l'économie circulaire, nous continuerons à rechercher des opportunités de croissance pour le futur. En collaborant avec LyondellBasell, nous serons à l'avant-garde en Inde et prendrons des mesures importantes concernant le recyclage des déchets plastiques rigides, appuyant l'initiative du gouvernement visant à réutiliser le plastique recyclé dans les emballages. »

À propos de LyondellBasell En tant que leader de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sûre, la mieux gérée et la plus appréciée de notre secteur. Les produits, matériaux et technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, et fait progresser les choses en privilégiant notre planète, les communautés dans lesquelles nous intervenons et notre future main-d'œuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de classe mondiale et de son orientation client. LyondellBasell a renforcé ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de répondre aux enjeux mondiaux que sont les déchets plastiques et de la décarbonisation, et a récemment annoncé de nouvelles initiatives pour étendre le recyclage mécanique et avancé. En 2022, LyondellBasell a été désignée comme l'une des « entreprises les plus admirées au monde » par le magazine FORTUNE pour la cinquième année consécutive. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de Shakti Plastic Industries Fondée en 1969, The Shakti Plastic Industries est une société basée à Mumbai qui recycle tous les types de déchets plastiques et figure parmi les principales sociétés de recyclage des déchets polymères en Inde. Sous la direction de notre fondateur, M. Vishwanath Podaar, The Shakti Plastic Industries a su s'appuyer sur un héritage de plus de trois générations. Depuis cinquante ans, Shakti Plastics se pose comme le principal expert de l'industrie en matière de gestion des déchets post-consommation et industriels. L'entreprise est engagée dans la collecte et le recyclage des plastiques flexibles, MLP, rigides, mixtes et de tous les autres types de plastique. La société dispose d'un système de collecte réparti entre l'Inde (six usines de recyclage) et Dubaï (une usine).

Shakti fournit des solutions de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) à plus de 450 grandes marques en Inde, en veillant à l'application des bonnes pratiques en matière de collecte, de logistique et de recyclage avec une transparence et une traçabilité de bout en bout ; aidant les marques à optimiser leur performance en matière de facteurs ESG. Les équipes de R&D et d'innovation de l'entreprise ont développé plusieurs produits primés à partir de déchets plastiques utilisant jusqu'à 100 % de contenu recyclé. L'entreprise s'appuie sur la technologie et possède son propre espace numérique. De plus, elle a investi dans une start-up numérique travaillant sur la traçabilité de bout en bout, la blockchain, le web3 et les solutions basées sur les NFT pour la gestion des déchets. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.shaktiplasticinds.com ou suivez @theshaktiplasticindustries sur LinkedIn.

Déclaration prospective pour LyondellBasell

Les déclarations contenues dans ce communiqué concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des prévisions, des résultats anticipés ou autres attentes exprimés dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, notre capacité à conclure la transaction décrite ou à tenir le calendrier de cette transaction ; la réussite de la construction et de l'exploitation des installations décrites dans le présent communiqué ; notre capacité à obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, y compris notre capacité à augmenter la production de polymères recyclés et renouvelables afin d'atteindre nos objectifs et prévisions ; et les conditions économiques générales dans les régions géographiques ou les marchés desservis par LyondellBasell et ses filiales, ou dans lesquels les opérations de la société et de ses filiales sont situées. Bien que ces déclarations et prévisions soient faites de bonne foi, LyondellBasell et sa direction ne peuvent garantir la concrétisation des résultats futurs anticipés. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, disponible sur le site www.lyondellbasell.com sur la page des relations avec les investisseurs. LyondellBasell ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent document ou toute autre déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925338/LyondellBasell_Shakti_Contract.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925339/TSPI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries