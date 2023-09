LyondellBasell figure sur la liste 2023-2024 des meilleures entreprises pour lesquelles travailler du U.S. News & World Report

HOUSTON et LONDRES, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell a annoncé aujourd'hui avoir été nommée l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler dans le classement du U.S. News & World Report 2023-2024. LyondellBasell a été comparée à 200 entreprises et a été évaluée en fonction de la mesure dans laquelle l'entreprise a répondu aux attentes importantes des demandeurs d'emploi dans la recherche d'un lieu de travail qui correspond à leurs besoins.

« Nous croyons que les employés autonomes contribuent de façon significative, c'est ce qui nous distingue ; et cette reconnaissance par le U.S. News and World Report reflète les progrès que nous avons réalisés dans la création d'une culture où tout le monde s'épanouit, a déclaré Trisha Conley, vice-présidente exécutive responsable du personnel et de la culture. Cela réaffirme que l'investissement dans notre personnel est non seulement le bon choix, mais nous propulse aussi stratégiquement vers l'avant, et c'est un honneur d'être nommé comme l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler. Nous continuons d'accorder la priorité à l'épanouissement et au bien-être des employés, tout en maintenant un environnement de travail novateur, collaboratif et excellent. »

La liste inaugurale évaluait les entreprises en fonction de la mesure dans laquelle elles répondaient aux attentes des travailleurs, en mesurant notamment la qualité de la rémunération et des avantages sociaux, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la stabilité de l'emploi et de l'entreprise, le confort physique et psychologique, le sens d'appartenance et l'estime, les perspectives de carrière et le développement professionnel.

« Choisir une entreprise pour laquelle travailler est une décision importante et il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors du processus de prise de décision du demandeur d'emploi, a déclaré Antonio Barbera, rédacteur en chef de l'U.S. News, rubrique conseil aux consommateurs. La liste 2023-2024 comprend les entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats sur une variété de critères qui contribuent à un environnement de travail positif et à une expérience positive des employés au quotidien. »

U.S. News n'a pris en compte que les sociétés qui faisaient partie de l'indice Russell 1000 en juin 2022 et qui avaient plus de 75 avis Glassdoor rédigés en 2022 pour l'évaluation qui a conduit à la liste U.S. News des meilleures entreprises pour lesquelles travailler. La méthodologie , élaborée avec l'appui d'un panel de six experts , tient également compte de données telles que les sentiments des salariés, recueillis par les partenaires d'U.S. News Revelio Labs et ESG Book .

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE: LYB), leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à des technologies de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et bas carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à dégager de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies de polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute qualité et innovants pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire en passant par l'eau propre ou encore les soins de santé de qualité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.lyondellbasell.com/ ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de U.S. News & World Report

U.S. News & World Report est le leader mondial des classements de qualité qui permettent aux consommateurs, aux chefs d'entreprise et aux responsables politiques de prendre des décisions plus éclairées sur les questions importantes qui affectent leur vie et leur communauté. Société de médias numériques à multiples facettes avec des plateformes d'éducation, de santé, d'argent, de voyage, de voitures, d'actualités, d'immobilier, de carrière et d'évaluation à 360°, U.S. News fournit des classements, des rapports indépendants, du journalisme de données, des conseils aux consommateurs et des événements U.S. News Live. Plus de 40 millions de personnes consultent USNews.com chaque mois pour effectuer des recherches et obtenir des conseils. Fondée en 1933, U.S. News a son siège social à Washington.

