LyondellBasell forma una empresa conjunta para clasificación y reciclaje de residuos plásticos

ROTTERDAM, Países Bajos, 11 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell y 23 Oaks Investments, Leiferde/Baja Sajonia, Alemania, ha firmado un acuerdo para crear Source One Plastics, una empresa conjunta que construirá una instalación avanzada de clasificación y reciclado de residuos plásticos de gran eficiencia energética en Alemania. Utilizando energía renovable procedente del viento y la biomasa, la nueva unidad está diseñada para procesar la cantidad de residuos de envases de plástico que generan aproximadamente 1,3 millones de ciudadanos alemanes al año. Estos residuos no se reciclan en la actualidad y se incineran en su mayoría.

Matthijs Beijk (LyondellBasell) and Kai Hoyer (23 Oaks Investment) sign the agreement to form Source One Plastics.

La instalación de Source One Plastics producirá residuos procesados que proporcionarán una parte material de la materia prima para una planta de reciclaje avanzado que LyondellBasell planea construir en su planta de Wesseling, Alemania. Utilizando la tecnología MoReTec, propiedad de LyondellBasell, esta planta será la primera planta de reciclaje avanzado a escala comercial y de un solo tren, diseñada para demostrar su capacidad de ampliación. LyondellBasell ya opera una planta MoReTec a escala semi-industrial en su planta de Ferrara, Italia.

La nueva planta de LyondellBasell está diseñada para convertir los residuos de plástico postconsumo difíciles de reciclar en materia prima para nuevos materiales plásticos. Una vez en funcionamiento, permitirá reciclar la mayoría de los tipos de materiales plásticos, como los artículos de envasado de alimentos de varias capas o los envases de plástico mixtos. La decisión final de inversión en este proyecto está prevista para los próximos meses. Ambos proyectos contribuyen a la ambición de sostenibilidad de LyondellBasell de acabar con los residuos de plástico en el medio ambiente.

"Nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes para que satisfagan su demanda de soluciones renovables y circulares", afirmó Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de LyondellBasell para soluciones circulares y bajas en carbono. "Para lograr realmente una economía circular, tenemos que encontrar soluciones creativas para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estamos dando un primer paso importante en la parte ascendente del negocio para asegurar el acceso a los residuos plásticos que convertiremos en nuevos materiales plásticos en nuestras plantas de reciclaje avanzado. Esto nos permitirá cumplir nuestra ambición de circularidad y producir anualmente dos millones de toneladas de polímeros a partir de recursos reciclados o renovables para 2030."

23 Oaks Investments es un proveedor de soluciones estratégicas en el upcycling de residuos plásticos reciclados postconsumo (PCR) con amplia experiencia en la industria del plástico. La empresa conjunta Source One Plastics proporcionará una amplia cartera de servicios que incluye la adquisición de residuos, la clasificación y el pretratamiento para ofrecer materia prima adecuada para producir material PCR de alta calidad para una serie de aplicaciones.

"Con nuestra experiencia global en todos los niveles de la economía circular y nuestros amplios conocimientos en todas las áreas de la cadena de valor del reciclaje de plásticos, combinados con nuestro fuerte enfoque práctico, creemos que tenemos la combinación adecuada de competencias para hacer de Source One Plastics un éxito", dijo Kai Hoyer, socio gerente de 23 Oaks Investment. "Junto con el compromiso de LyondellBasell de ampliar su oferta de productos de polímeros circulares y su trabajo para desarrollar el reciclaje avanzado hasta convertirlo en una tecnología a escala industrial, 23 Oaks puede aportar su parte para que esto sea una realidad."

Además de su planta de reciclaje avanzado a escala semi-industrial, LyondellBasell posee una participación del 50% en Quality Circular Polymers (QCP). QCP utiliza un proceso de reciclaje mecánico para producir pellets de plástico de primera calidad a partir de residuos de envases postconsumo para su uso en aplicaciones como electrodomésticos, botellas de detergente para lavar y maletas.

Acerca de LyondellBasell

Como líder de la industria química mundial, LyondellBasell se esfuerza cada día por ser la empresa más segura, mejor gestionada y más valorada de nuestro sector. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa están impulsando soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la asistencia sanitaria y la eficiencia del combustible en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell da gran prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión y está avanzando hacia el bien haciendo hincapié en nuestro planeta, las comunidades en las que operamos y nuestra futura mano de obra. La empresa se enorgullece de su tecnología de primera clase y de su orientación al cliente. LyondellBasell ha intensificado sus ambiciones y acciones en materia de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los residuos plásticos y la descarbonización. En 2022, LyondellBasell fue nombrada como una de las "Empresas más admiradas del mundo" de la revista FORTUNE por quinto año consecutivo. Para más información, visite www.lyondellbasell.com o siga @LyondellBasell en LinkedIn.

Acerca de 23 Oaks Investment

23 Oaks Investment GmbH es un holding que tiene como objetivo crear la infraestructura global para una economía circular de ciclo cerrado mediante inversiones financieras y operativas en empresas sostenibles de la industria del plástico. Invierte en el desarrollo de productos que ahorran recursos y en el diseño y la construcción de sistemas innovadores de recogida, clasificación y reciclaje. 23 Oaks combina los beneficios medioambientales y económicos de la economía circular, proporcionando soluciones para el uso responsable de los plásticos desde el punto de vista medioambiental y climático. 23 Oaks se fundó en junio de 2019 por Kai Hoyer en Leiferde/Baja Sajonia, Alemania.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Las declaraciones contenidas en este comunicado relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la dirección de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se realizan y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente en función de factores tales como, entre otros, nuestra capacidad de cumplir nuestros objetivos de sostenibilidad, incluida la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y renovables; nuestra capacidad de obtener energía de fuentes renovables; las posibles medidas reguladoras gubernamentales; y el éxito de la construcción y el funcionamiento de las instalaciones de la empresa conjunta descritas en este comunicado. Se pueden encontrar otros factores que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas en la sección "Factores de riesgo" de nuestro formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los Inversores y en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa en www.sec.gov. No existe ninguna garantía de que se produzca ninguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas, o si se produce alguno de ellos, qué impacto tendrá en nuestros resultados de operaciones o situación financiera. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell en el momento en que se realizan las declaraciones. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección, salvo que lo exija la ley.

