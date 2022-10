LyondellBasell forma joint venture para construir unidade de separação e reciclagem de resíduos plásticos e pretende construir usina de reciclagem avançada

ROTERDÃ, Holanda, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell e a 23 Oaks Investments, Leiferde/Baixa Saxônia, na Alemanha, assinaram um contrato para criar a Source One Plastics, uma joint venture que construirá uma unidade avançada de separação e reciclagem de resíduos plásticos com eficiência energética na Alemanha. Utilizando energia renovável eólica e de biomassa, a nova unidade foi projetada para processar a quantidade de resíduos plásticos de embalagens gerada por aproximadamente 1,3 milhão de cidadãos alemães por ano. Atualmente, esses resíduos não são reciclados, e a maior parte é incinerada.

Matthijs Beijk (LyondellBasell) e Kai Hoyer (23 Oaks Investments) assinam contrato para formar a Source One Plastics.

As instalações da Source One Plastics produzirão resíduos processados, que fornecerão uma parte material do insumo para uma usina de reciclagem avançada que a LyondellBasell pretende construir em sua unidade de Wesseling, na Alemanha. Utilizando a tecnologia MoReTec exclusiva da LyondellBasell, essa usina será a primeira usina de reciclagem avançada de linha única em escala comercial, desenvolvida para demonstrar sua capacidade de aumentar a escalabilidade. A LyondellBasell já opera uma usina da MoReTec em escala semi-industrial em sua unidade de Ferrara, na Itália.

A nova usina da LyondellBasell foi criada para transformar resíduos plásticos pós-consumo difíceis de reciclar em insumos para novos materiais plásticos. Uma vez que entre em operação, ela possibilitará a reciclagem da maioria dos tipos de materiais plásticos, como itens de embalagem de alimentos de várias camadas ou recipientes de plásticos mistos. A decisão final de investimento nesse projeto está programada para os próximos meses. Ambos os projetos contribuem para a ambição de sustentabilidade da LyondellBasell de eliminar resíduos plásticos do meio ambiente.

"Assumimos o compromisso de ajudar nossos clientes a atender a sua demanda por soluções renováveis e circulares", disse Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva de soluções circulares e de baixo carbono da LyondellBasell. "Para conseguirmos uma economia circular de verdade, precisamos encontrar soluções criativas para atender às necessidades da sociedade. Estamos dando um passo importante entrando na parte de produção da empresa para garantir o acesso a resíduos plásticos que transformaremos em novos materiais plásticos em nossas usinas avançadas de reciclagem. Isso nos permitirá cumprir nossa ambição de circularidade e produzir dois milhões de toneladas de polímeros a partir de recursos reciclados ou renováveis anualmente até 2030."

A 23 Oaks Investments é uma fornecedora de soluções estratégicas no reaproveitamento de resíduos plásticos reciclados pós-consumo (PCR) com ampla experiência no setor de plásticos. A joint venture Source One Plastics oferecerá um amplo portfólio de serviços, incluindo aquisição, separação e pré-tratamento de resíduos, para oferecer insumos apropriados para a produção de materiais de PCR de alta qualidade para diversas aplicações.

"Com nossa experiência global em todos os níveis da economia circular e nosso amplo conhecimento em todas as áreas da cadeia de valor de reciclagem de plásticos, juntamente com nossa forte abordagem prática, sentimos que temos a combinação certa de competências para tornar a Source One Plastics um sucesso", disse Kai Hoyer, sócio-gerente da 23 Oaks Investments. "Juntamente com o compromisso da LyondellBasell de ampliar sua oferta de produtos de polímeros circulares e seu trabalho para transformar a reciclagem avançada em uma tecnologia de escala industrial, a 23 Oaks pode contribuir para tornar isso uma realidade."

Além de sua avançada usina de reciclagem semi-industrial, a LyondellBasell detém uma participação de 50% na Quality Circular Polymers (QCP). A QCP utiliza um processo de reciclagem mecânica para produzir pellets de plástico de primeira linha a partir de resíduos de embalagens pós-consumo para uso em aplicações como eletrodomésticos, frascos de detergente e malas.

Sobre a LyondellBasell

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso à água limpa, assistência médica e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando para o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Em 2022, pelo quinto ano consecutivo, a LyondellBasell foi indicada para a lista de "Empresas Mais Admiradas do Mundo" da revista FORTUNE. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Sobre a 23 Oaks Investments

A 23 Oaks Investment GmbH é uma holding que tem como objetivo criar a infraestrutura global para uma economia circular de circuito fechado por meio de investimentos financeiros e operacionais em empresas sustentáveis no setor de plásticos. Ela investe no desenvolvimento de produtos que economizam recursos e no projeto e construção de sistemas inovadores de coleta, separação e reciclagem. A 23 Oaks combina ganhos ambientais e econômicos na economia circular, oferecendo soluções para o uso responsável de plásticos em termos de meio ambiente e clima. A 23 Oaks foi fundada em junho de 2019 por Kai Hoyer em Leiferde/Baixa Saxônia, na Alemanha.

