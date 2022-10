LyondellBasell forme une coentreprise pour construire une installation de tri et de recyclage des déchets plastiques et prévoit de construire une usine de recyclage de pointe

ROTTERDAM, Pays-Bas, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell et 23 Oaks Investments, Leiferde/Lower Saxony, Allemagne, ont signé un accord pour créer Source One Plastics, une coentreprise qui construira une installation de pointe de tri et de recyclage des déchets plastiques à faible consommation d'énergie en Allemagne. Utilisant de l'énergie renouvelable provenant du vent et de la biomasse, la nouvelle unité est conçue pour traiter la quantité de déchets d'emballages plastiques générés par environ 1,3 million de citoyens allemands par an. Ces déchets ne sont pas recyclés aujourd'hui et sont le plus souvent incinérés.

Matthijs Beijk (LyondellBasell) and Kai Hoyer (23 Oaks Investment) sign the agreement to form Source One Plastics.

L'installation de Source One Plastics produira des déchets traités qui constitueront une partie importante de la matière première d'une usine de recyclage de pointe que LyondellBasell prévoit de construire sur son site de Wesseling, en Allemagne. Utilisant la technologie brevetée MoReTec de LyondellBasell, cette usine sera la première usine de recyclage de pointe à l'échelle commerciale et à production continue, conçue pour démontrer sa capacité à évoluer. LyondellBasell exploite déjà une usine utilisant la technologie MoReTec à l'échelle semi-industrielle sur son site de Ferrare, en Italie.

La nouvelle usine de LyondellBasell est conçue pour transformer les déchets plastiques issus de la consommation difficiles à recycler en matière première pour la fabrication de nouveaux matériaux plastiques. Une fois opérationnelle, elle permettra de recycler la plupart des types de matériaux plastiques tels que les articles d'emballage alimentaire multicouches ou les récipients en plastique mixte. La décision d'investissement finale concernant ce projet est prévue pour les mois à venir. Ces deux projets contribuent à l'ambition de LyondellBasell en matière de développement durable, qui prévoit de mettre fin aux déchets plastiques rejetés dans l'environnement.

« Nous nous engageons à soutenir nos clients pour répondre à leur demande en matière de solutions renouvelables et circulaires », déclare Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, Solutions circulaires et à faible émission de carbone. « Pour parvenir véritablement à une économie circulaire, nous devons trouver des solutions créatives pour répondre aux besoins de la société. Nous franchissons une première étape importante en amont de l'activité pour garantir l'accès aux déchets plastiques que nous transformerons en nouvelles matières plastiques dans nos usines de recyclage de pointe. Cela nous permettra de concrétiser notre ambition en matière de circularité et de produire chaque année deux millions de tonnes de polymères issus de ressources recyclées ou renouvelables d'ici 2030. »

23 Oaks Investments est un fournisseur de solutions stratégiques dans le domaine du recyclage des déchets plastiques recyclés post-consommation (PCR), bénéficiant d'une grande expérience dans le secteur des matières plastiques. La coentreprise Source One Plastics fournira un grand nombre de services, dont l'approvisionnement, le tri et le prétraitement des déchets, afin de fournir des matières premières adaptées à la production de matériaux PCR de haute qualité pour toutes sortes d'utilisations.

« Grâce à notre expérience au niveau mondial à tous les niveaux de l'économie circulaire et à nos connaissances approfondies dans tous les domaines de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques, combinées à notre approche pragmatique, nous estimons réunir les bonnes compétences pour faire de Source One Plastics une véritable réussite », déclare Kai Hoyer, associé directeur de 23 Oaks Investment. « Grâce à la volonté de LyondellBasell de développer son offre de produits polymères circulaires et à son travail pour faire du recyclage avancé une technologie à l'échelle industrielle, 23 Oaks peut apporter sa pierre à l'édifice. »

En plus de son usine de recyclage de pointe à l'échelle semi-industrielle, LyondellBasell possède une part de 50 % dans l'entreprise Quality Circular Polymers (QCP). QCP utilise un processus de recyclage mécanique pour produire des granulés de plastique de qualité supérieure à partir de déchets d'emballage post-consommation, destinés à être utilisés dans des équipements tels que les appareils électriques, les bouteilles de détergents et les valises.

À propos de LyondellBasell

En tant que leader de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sûre, la mieux gérée et la plus appréciée de notre secteur. Les produits, matériaux et technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, et fait progresser les choses en privilégiant notre planète, les communautés dans lesquelles nous intervenons et notre future main-d'œuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de classe mondiale et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de répondre aux enjeux mondiaux que sont les déchets plastiques et la décarbonisation. En 2022, LyondellBasell a été désignée comme l'une des « entreprises les plus admirées au monde » par le magazine FORTUNE pour la cinquième année consécutive. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de 23 Oaks Investment

23 Oaks Investment GmbH est une holding qui vise à créer l'infrastructure mondiale d'une économie circulaire en circuit fermé par le biais d'investissements financiers et opérationnels dans des entreprises durables du secteur des matières plastiques. Elle investit dans le développement de produits économes en ressources et dans la conception et la construction de systèmes innovants de collecte, de tri et de recyclage. 23 Oaks allie bénéfices environnementaux et économiques dans le domaine de l'économie circulaire, en proposant des solutions pour utiliser les matières plastiques de manière responsable sur le plan environnemental et climatique. 23 Oaks a été fondée en juin 2019 par Kai Hoyer à Leiferde/Basse-Saxe, en Allemagne.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations contenues dans ce communiqué concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs incluant, mais sans s'y limiter, notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, y compris la capacité à augmenter la production de polymères recyclés et renouvelables ; notre capacité à nous procurer de l'énergie à partir de sources renouvelables ; les éventuelles mesures gouvernementales de réglementation ; et le succès de la construction et de l'exploitation des infrastructures de la coentreprise décrites dans le présent communiqué. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, disponible sur le site www.LyondellBasell.com sur la page des relations avec les investisseurs et sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov . Rien ne garantit que l'une des actions, l'un des événements ou l'un des résultats des déclarations prospectives se produiront, ni, le cas échéant, quel impact ils auront sur nos résultats d'exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où elles sont faites. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916035/Source_One_Plastic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries