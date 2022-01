LYSARC geht Partnerschaft mit Veeva ein, um Innovationen für Lymphom-Behandlungen zu beschleunigen

Europäischer Forschungsverbund schafft technologische Grundlage für mehr Effizienz und Geschwindigkeit bei Forschungsprojekten

BARCELONA, Spanien, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich die Lymphoma Academic Research Organization (LYSARC) für Veeva Development Cloud entschieden hat, um die betriebliche Effizienz ihrer Lymphomtherapieforschung zu verbessern. LYSARC wird die Anwendungen der Suiten Vault Clinical , Vault Quality und Vault Safety nutzen, um eine robuste, vernetzte technologische Grundlage zu schaffen, die eine schnellere Durchführung, eine höhere Datenqualität und eine bessere Studienüberwachung ermöglicht.

„Die Partnerschaft mit Veeva wird unsere digitale Transformation beschleunigen, um eine größere Skalierbarkeit und Geschwindigkeit in unserem Streben nach der Entwicklung innovativer Lymphomtherapien oder der Verbesserung aktueller Therapien zu erreichen", sagte Franck Morschhauser, Präsident von LYSARC. „Mit der Veeva Development Cloud verfügen wir über eine einzige vernetzte Plattform, die unsere Mitarbeiter von zeitraubenden Aufgaben befreit und es ihnen ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, was uns jeden Tag antreibt: wissenschaftliche Spitzenleistungen zum Wohle von Lymphompatienten."

Als größte europäische akademische Organisation, die sich der klinischen Lymphomforschung widmet, rekrutiert LYSARC jedes Jahr mehr als 750 Patienten in Belgien, Frankreich und Portugal. Um ihre Reichweite zu vergrößern, arbeitet die Organisation mit anderen akademischen Gruppen in oder außerhalb Europas und in Partnerschaft mit Pharmaunternehmen zusammen, und benötigt Technologien, die mit ihrem Wachstum mitwachsen können.

Veeva Development Cloud wird klinische, Qualitäts- und Sicherheitsabläufe für durchgängige Geschäftsprozesse und -ausführung zusammenführen. Mit einer digitalen und einheitlichen Systemlandschaft kann LYSARC die Erfahrungen mit Patientenversuchen verbessern, die Übereinstimmung mit SOPs bei allen Beteiligten sicherstellen und die Kosten und Vorlaufzeiten klinischer Versuche reduzieren.

„LYSARC investiert voll und ganz in die Ausstattung seiner Teams mit fortschrittlichen Technologien, um die Zusammenarbeit in einer komplexen Umgebung zu verbessern", so Jim Reilly, Vice President of Vault R&D and Quality bei Veeva Systems. „Wir sind stolz darauf, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die sich der Innovation verschrieben hat, und wir freuen uns darauf, ihre Entwicklung neuer Lymphomforschung und -therapien zu unterstützen."

LYSARC, die operative Struktur der kooperativen Gruppe LYSA, standardisiert die klinischen Prozesse mit Vault CDMS , Vault CTMS , Vault eTMF , Vault Study Start-up und Vault Payments , rationalisiert die Qualitätsprozessen mit Vault QMS , Vault QualityDocs und Vault Training und mindert die Risiken mit Vault Safety . Die Organisation wird auch ihr Partnernetz dazu ermutigen, Veeva SiteVault Free zu übernehmen, um einen nahtlosen Informationsaustausch mit Prüfärzten und Sponsoren vor Ort zu ermöglichen.

Informationen zu LYSA: ein Netzwerk von Fachleuten der klinischen Forschung

LYSA ist eine kooperative, akademische Gruppe und eine gemeinnützige Organisation, die international führend in der klinischen Forschung und translationalen Forschung zu Lymphomen ist. Sie vereint mehr als 500 medizinische Mitglieder, Forscher und Experten, die über 90 klinische Zentren in drei Ländern (Frankreich, Belgien und Portugal) verteilt sind. Ziel von LYSA ist es, Fachleute, die sich auf dem Gebiet der Lymphome spezialisiert haben, zusammenzubringen, um die Grundlagen- und klinische Forschung zu fördern, die Vorbeugung, die Betreuung und die Behandlung von Patienten zu verbessern und das Wissen über diese Krebsart zu verbreiten. Es arbeitet mit zahlreichen wissenschaftlichen Teams in der ganzen Welt zusammen, um das Verständnis und die Behandlung von Lymphomen zu verbessern.

LYSARC: die mit LYSA verbundene akademische Forschungseinrichtung

LYSARC ist das operative Organ von LYSA, das die Durchführung von klinischer Forschung über Lymphome auf internationaler Ebene ermöglicht. LYSARC verfügt über alle integrierten Funktionen und Plattformen für die Pathologie, die Biologie und die bildgebenden Tests, um jedes Jahr mehrere klinische Studien der Phasen I bis IV zu Lymphomen durchzuführen und sich in seiner Rolle als Promotor zu registrieren. Diese gemeinnützige Organisation ist wissenschaftlich unabhängig und verfügt über mehr als 130 hochqualifizierte Mitarbeiter (Ärzte, Pharmazeuten, Biologen, Ingenieure und MBAs). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie lymphoma-research-experts.org .

Informationen zu Veeva Systems Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

