Ma Talking Angela 2 est maintenant disponible dans l'AppGallery

« Ce qui est bien avec l'application Ma Talking Angela 2 , c'est qu'en plus d'être amusante, elle soutient le style individuel du joueur », a déclaré Gray Zhang, responsable des jeux et des relations avec les développeurs pour l'Europe centrale et orientale et la région nordique du groupe Huawei Consumer Business Group. « Contrairement à d'autres jeux qui vendent une idée du "bon" look, ce titre donne aux joueurs le droit d'être qui ils veulent et de jouer comme bon leur semble. Nous sommes ravis de travailler avec Outfit7 et de pouvoir lancer ses jeux fantastiques sur l'AppGallery. »

Ma Talking Angela 2 encourage les joueurs à vivre la magie de l'amitié à travers plusieurs activités dynamiques qui soulignent l'importance des soins personnels et de l'expression de soi. Misant sur d'innombrables options de personnalisation, les joueurs peuvent habiller Angela, la coiffer et la maquiller, et décorer son appartement selon leurs goûts.

« Avec Ma Talking Angela 2, nous repoussons les limites de ce qui peut être fait sur les appareils mobiles, qu'il s'agisse du nombre d'options de personnalisation, de l'art de haute qualité ou de la conception de jeux, a déclaré Xinyu Qian, PDG d'Outfit7. Dans ce jeu, nous avons donné vie à Angela comme jamais auparavant, et nous avons hâte de voir ce que les joueurs pensent de notre plus récent ajout à l'univers du jeu Mon Talking Tom – Amis ».

Ma Talking Angela 2 fait suite au succès de Talking Tom: Course à l'or¹ d'Outfit7, qui figure maintenant parmi les cinq jeux les plus téléchargés sur l'AppGallery en Chine. Huawei soutiendra le jeu en créant des visages spéciaux mettant en vedette Talking Angela pour sa nouvelle gamme de montres intelligentes. De plus, les fans peuvent regarder Talking Angela dans la série animée par imagerie générée par ordinateur Mon Talking Tom – Amis². Basée sur la franchise homonyme lauréate de plusieurs prix, l'émission est disponible sur la plateforme vidéo de Huawei, Huawei Video.

AppGallery est l'un des marchés d'applications les plus dynamiques au monde. Elle s'efforce de s'associer à des marques et à des développeurs de jeux vidéo de premier plan dont les titres attirent les auditoires les plus importants à l'échelle mondiale. L'AppGallery est disponible dans 170 pays et compte 540 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale.

Remarques à l'intention des rédacteurs :

¹ En date du 15 juillet 2021, Talking Tom: Course à l'or est le 4e jeu le plus téléchargé de l'AppGallery en Chine.

² La série Mon Talking Tom – Amis est disponible sur Huawei Video dans certains pays; les prix peuvent varier.

