My Talking Angela 2 je zde a míří přímo do AppGallery

Zábava a přátelství v centru pozornosti v nové moderní a vzrušující hře s virtuálními přáteli od vývojáře mobilních her Outfit7

ŠEN-ČEN, Čína, 20. července 2021 /PRNewswire/ -- Na AppGallery byla spuštěna hra My Talking Angela 2, pokračování oblíbené mobilní hry s virtuálními mazlíčky My Talking Angela. Hra navazuje na úspěch původní verze, která zaznamenala několik milionů stažení. Nová hra od společnosti Outfit7, světového lídra v oblasti mobilních her s virtuálními domácími mazlíčky, byla zpřístupněna současně v dalších významných obchodech s aplikacemi a upevnila pozici AppGallery jako třetí největší platformy pro aplikace na světě.