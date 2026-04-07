MAC.BID ofrece importantes descuentos minoristas en El Paso, Texas, con subastas en línea desde $1
News provided byMAC.BID
Apr 07, 2026, 10:36 ET
El nuevo almacén conecta a los compradores locales con productos devueltos y excedentes de minoristas nacionales
PITTSBURGH, 7 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La empresa de liquidación minorista en línea MAC.BID, anunció hoy que abrirá su vigesimonoveno almacén en El Paso, Texas. Ubicada en 12435 Rojas Drive, MAC.BID abrirá sus puertas a finales de esta primavera y planea contratar a aproximadamente 80 nuevos colaboradores para diversos puestos y funciones.
MAC.BID adquiere productos devueltos y excedentes por camiones de los principales minoristas como Amazon, Target, Walmart, Lowes, Home Depot y Wayfair, y los revende de forma individual mediante su propia plataforma de subastas en línea. Todos los productos se subastan con una oferta inicial de $1 y se venden al mejor postor sin precio de reserva. Los ganadores de las subastas podrán ahorrar hasta un 80% respecto al precio de venta minorista al tiempo que disfrutan del proceso de subasta en línea.
"La expansión al mercado de El Paso es otro hito emocionante para MAC.BID a medida que continuamos creciendo en todo el país", dijo Kellen Campbell, cofundadora y presidenta de MAC.BID. "Nuestra plataforma ayudará a las familias de El Paso a hacer rendir más sus presupuestos y adquirir los artículos de uso diario que conocen y prefieren, todo por una fracción del precio minorista".
MAC.BID opera en el centro del mayor dolor de cabeza de los minoristas, la logística inversa. MAC.BID colabora directamente con los principales minoristas para procesar camiones de mercancía devuelta y excedentes que, de lo contrario, les resultaría difícil y costoso gestionar internamente. Las devoluciones minoristas requieren una inversión significativa de mano de obra, tiempo y espacio de almacén para su inspección, clasificación y reincorporación al inventario, a menudo a una escala que resulta ineficiente para que los minoristas las gestionen internamente. Por ello, muchos minoristas optan por vender este inventario al por mayor a MAC.BID, lo que permite que los productos circulen con rapidez mediante un proceso de reventa simplificado.
"A medida que los costos diarios siguen en aumento, más familias se ven obligadas prescindir de las cosas que disfrutan. No obstante, MAC.BID ayuda a los compradores a hacer frente a los elevadísimos precios minoristas. Tan solo en 2025, ayudamos a los clientes a ahorrar más de $1.1 mil millones respecto a los precios minoristas totales mediante nuestra plataforma de subastas, lo cual permitió que las personas no sacrificaran sus deseos por sus necesidades, al tiempo que lograban grandes ahorros", agregó Campbell.
En esencia, MAC.BID cree en brindar segundas oportunidades a los productos que vende y a las comunidades en las que influye. El compromiso de la empresa con la sostenibilidad garantiza que muchos artículos devueltos y excedentes encuentren un nuevo hogar mediante su mercado y no se desperdicien.
La empresa, con sede en Pensilvania, emplea ahora a más de 1,600 colaboradores en sus casi 30 sedes de Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Georgia, Iowa, Nevada, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Texas. Este nuevo centro tiene como objetivo contratar a 50 colaboradores locales en El Paso. Se anunciará un evento de contratación en una fecha posterior.
Acerca de MAC.BID
MAC.BID es una empresa de liquidación minorista en línea que adquiere productos devueltos y excedentes por camiones de los principales minoristas como Amazon, Target, Walmart, Home Depot y Wayfair, y revende los artículos de forma individual mediante su propia plataforma de subastas en línea. Fundada por Shawn Allen y Kellen Campbell en 2018, la empresa con sede en Butler, Pensilvania, opera en 28 sedes repartidas por Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Georgia, Iowa, Nevada, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Texas.
Para más información, visite https://www.mac.bid/how-it-works
FUENTE MAC.BID
Share this article