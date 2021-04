Macarrão quente e seco, a Torre do Grou Amarelo e perspectivas brilhantes: Wuhan estende o convite a visitantes e investidores globais

O conselheiro do Estado e Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, participou e apresentou o evento. "A coletiva de imprensa de hoje é a maior promoção que contou com o maior número de participantes e representantes estrangeiros. Isso demonstra plenamente o amplo reconhecimento das realizações de Hubei e Wuhan na luta contra a epidemia", disse Wang no evento.

Wuhan é uma cidade heroica, dinâmica e esperançosa, além de ser um grande centro de transporte na China. Wuhan também é uma importante base industrial e uma das três áreas que reúne a inteligência do país, disse Wang Zhonglin, um alto funcionário em Wuhan.

Wuhan: uma cidade segura que contribui para a luta global contra a COVID-19

Olivier Guyonvarch, cônsul geral da França em Wuhan, disse que Wuhan é uma cidade muito segura, especialmente depois da aplicação em massa de testes de ácido nucleico em toda a cidade em maio de 2020.

"Wuhan é um dos lugares mais seguros do planeta hoje", disse Jeff Laing, presidente da Maple Leaf International School-Wuhan.

Tendo sido a primeira cidade a ser atingida pela epidemia, Wuhan não vê nenhum novo caso local há quase 11 meses consecutivos. Em maio de 2020, Wuhan levou 10 dias para concluir testes de ácido nucleico cobrindo dezenas de milhões de pessoas, tornando Wuhan a "cidade mais segura". Em março de 2021, saiu da linha de produção o primeiro lote "Fabricado em Wuhan" da vacina de vírus inativo contra a COVID-19, com uma produção anual de 100 milhões de doses, contribuindo para a luta mundial contra a epidemia.

Wuhan: um ímã para investidores globais

Ao longo do último ano, mais de 300 empresas da Fortune 500 vieram a Wuhan para conversar sobre negócios. Revigorada, Wuhan tornou-se um centro para visitação e investimento de empresas mundialmente renomadas, como a japonesa Mitsubishi e a norte-americana Honeywell.

Até o final de 2020, o número total de empresas com investimento estrangeiro em Wuhan ultrapassou 7.200, com a presença de mais de 300 empresas da lista das 500 maiores empresas, colocando a cidade no primeiro lugar na China central. Wuhan estabeleceu mais de 360 empresas no exterior, cobrindo mais de 50 países e regiões. O serviço de trem de carga China-Europa de Wuhan abrange 34 países e 76 cidades do continente eurasiático, e o número significativo de contêineres é o mais alto na China.

Além disso, Wuhan tem recebido uma rede crescente de amigos globais. Desde 1979, quando Wuhan e Oita, no Japão, tornaram-se o primeiro par de cidades-irmãs internacionais, Wuhan estabeleceu outras parcerias com cidades-irmãs internacionais, ou cidades-amigas, com 113 cidades de 58 países. França, Estados Unidos, República da Coreia e Reino Unido estabeleceram consulados gerais na China. A Rússia decidiu criar um novo consulado geral na China em Wuhan. Enquanto isso, Wuhan abriga escritórios representativos de mais de 20 instituições estrangeiras na China.

Uma série de políticas abertas de talentos também deu aos amigos estrangeiros a sensação de fazerem parte de Wuhan. Atualmente, existem cerca de 10.000 residentes estrangeiros permanentes em Wuhan, e estima-se que o número chegará a 20.000 em 2025. Buscando criar um espaço interno aberto ao mundo, Wuhan está fazendo grandes avanços em direção a um centro de comunicação internacional.

"Bem-vindo a Wuhan para apreciar a bela paisagem ao longo do ano, provar o popular macarrão quente e seco, visitar a Torre do Grou Amarelo, compartilhar oportunidades de crescimento na cidade e criar um futuro melhor", disse Wang, acrescentando que Wuhan é uma cidade internacional segura, saudável e dinâmica, aberta a visitantes globais.

Legenda: Flor de cerejeira em Wuhan

