Makaron reganmian, Wieża Żółtego Żurawia i obiecujące perspektywy - Wuhan zaprasza odwiedzających i inwestorów z całego świata

Członek Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej i minister spraw zagranicznych Wang Yi zabrał głos podczas wydarzenia. „Dzisiejsza konferencja prasowa jest największym wydarzeniem promocyjnym, na które przybyło najwięcej wysłanników i przedstawicieli z zagranicy, co stanowi pełen wyraz powszechnego uznania, jakim cieszy się prowincja Hubei i Wuhan w związku z walką z epidemią" - powiedział Wang podczas wydarzenia.

„Wuhan jest dynamicznym miastem pełnym heroizmu i nadziei oraz głównym węzłem transportowym w Chinach. Wuhan jest także ważną bazą przemysłową i jednym z trzech obszarów w kraju o kluczowym znaczeniu pod względem dostępu do edukacji i wykwalifikowanych pracowników" - powiedział Wang Zhonglin, najwyższy urzędnik miasta Wuhan.

Wuhan - miasto bezpieczne, biorące udział w walce z COVID-19

Olivier Guyonvarch, konsul generalny Francji w Wuhanie, powiedział, że Wuhan to bardzo bezpieczne miasto, szczególnie po wprowadzeniu na całym jego obszarze testów w oparciu o kwasy nukleinowe w maju 2020 r.

„Wuhan jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych miast na świecie" - stwierdził Jeff Laing, dyrektor szkoły międzynarodowej Maple Leaf International School-Wuhan.

W Wuhanie, pierwszym mieście dotkniętym pandemią, nie odnotowano na nowych przypadków zachorowań miejscowych od prawie 11 miesięcy. W maju 2020 r. przeprowadzono tam testy w oparciu o kwasy nukleinowe, które trwały 10 dni i objęły dziesiątki milionów osób, co uczyniło Wuhan najbezpieczniejszym miastem. Pierwsza partia szczepionki przeciwko COVID-19 powstałej w Wuhanie zawierająca inaktywowanego wirusa zeszła z linii produkcyjnej w marcu 2021 r. Roczna produkcja szczepionki to 100 milionów dawek, które przyczyniają się do walki z epidemią na świecie.

Wuhan - magnes dla inwestorów z całego świata

W ciągu ostatniego roku ponad 300 spółek sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 przybyło do Wuhanu na rozmowy biznesowe. Po ożywieniu gospodarczym Wuhan stał się celem podróży i inwestycji dla renomowanych globalnych spółek, takich jak japońskie Mitsubishi i amerykańskie Honeywell.

Do końca 2020 r. całkowita liczba firm z kapitałem zagranicznym w Wuhanie sięgnęła 7200, zaś liczba przedsiębiorstw z tego miasta znajdujących się w rankingu 500 najlepszych firm przekroczyła 300, co oznacza pierwsze miejsce w regionie centralnym Chin. Ponad 360 przedsiębiorstw z Wuhanu ma siedziby za granicą, w ponad 50 krajach i regionach. Pociąg towarowy relacji Chiny-Europa z Wuhanu przejeżdża przez 34 kraje i 76 miast w Eurazji, a wskaźnik ilości przewożonych ładunków masowych jest najwyższy w Chinach.

Ponadto Wuhan tworzy rozwijającą się sieć relacji międzynarodowych. Od 1979 r., kiedy Wuhan i japońskie miasto Oita stało się pierwszą parą międzynarodowych miast partnerskich, Wuhan pomyślnie nawiązał relacje partnerskie i oparte na wymianie ze 113 miastami z 58 krajów. Francja, Stany Zjednoczone, Republika Korei i Wielka Brytania ustanowiły w Chinach konsulaty generalne. Rosja zdecydowała się utworzyć w Wuhanie nowy konsulat generalny. Oprócz tego Wuhan jest siedzibą ponad 20 instytucji zagranicznych działających w Chinach.

Szereg strategii otwartości dla pracowników zagranicznych pomogło wielu z nich odnaleźć w Wuhanie swoje miejsce. Obecnie w Wuhanie jest prawie 10000 obcokrajowców zamieszkujących tu na stałe i szacuje się, że do 2025 r. liczba ta sięgnie 20000. Starając się sprawić, aby ten region śródlądowy stał się otwarty na świat, Wuhan podejmuje intensywne działania w celu stworzenia międzynarodowego centrum komunikacyjnego.

„Zapraszamy do Wuhan, aby cieszyć się pięknem krajobrazu przez cały rok, spróbować popularnego makaronu reganmian, odwiedzić Wieżę Żółtego Żurawia, skorzystać z możliwości rozwoju oferowanych przez miasto i wspólnie tworzyć lepszą przyszłość" - powiedział Wang, dodając, że Wuhan jest bezpiecznym, zdrowym i dynamicznie rozwijającym się miastem międzynarodowym otwartym na odwiedzających z całego świata.

