Macklemore soutient la campagne internationale : éducation au climat pour 7 millions d'élèves dans le monde

L'artiste lauréat d'un GRAMMY s'adresse aux élèves du monde entier en soulignant que l'éducation est un outil essentiel pour « lutter contre le changement climatique. »

HASSELT, Belgique, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la Journée d'action pour le climat 2025, Macklemore, artiste lauréat d'un GRAMMY, s'est adressé aux enseignants et aux élèves du monde entier sur sa plateforme pour valider les efforts de millions d'entre eux pour surmonter leur anxiété relative à la crise climatique et passer à l'action par le biais de l'éducation. Les élèves ont travaillé sur des solutions telles que les lampes solaires, les jardins verticaux et les bioplastiques fabriqués soi-même, chaque action étant visualisée par un algorithme de suivi des quantités de CO2 évitées grâce aux actions des élèves.

Macklemore Backs International Campaign: Climate Education for 7 Million Students Worldwide

Le message de Macklemore est personnel :

« J'ai trois jeunes enfants et je pense tous les jours au monde que nous allons leur laisser... Votre génération peut être celle qui inversera le cours des choses et donnera à notre planète un avenir porteur d'espoir. Votre génération peut agir et sauver des vies. »

Il a directement salué le travail effectué dans les salles de classe :

« Le travail que vous réalisez dans les classes du monde entier constitue une étape importante dans la lutte contre la crise climatique... C'est l'objectif du projet Action Climat : une classe à la fois. »

Le pouvoir de l'éducation : données concrètes sur l'impact mondial

Macklemore a mis en lumière le projet Action Climat, une initiative d'éducation en ligne de 6 semaines qui invite les classes à se pencher sur le changement climatique, et a félicité les élèves d'avoir développé des solutions et pris des mesures collectives. Les Nations unies ont déjà déclaré en 2020 que « l'éducation est absolument essentielle pour faire face au problème du changement climatique. » Malgré cette affirmation, seuls quelques gouvernements internationaux ont rendu l'éducation au climat obligatoire, ce qui a entraîné un lent changement de politique. Le projet Action Climat (Climate Action Project) inverse ce scénario. En commençant par les jeunes, il leur donne les moyens de changer les comportements et, avec eux, l'état d'esprit de la société. Les élèves passent de l'apprentissage passif à une contribution active et mesurable, générant les solutions et la volonté politique qui conduisent au changement systémique.

Échelle mondiale : 7 millions de participants dans 181 pays

de participants dans Résultats mesurables : 7 600 tonnes de CO₂ en moins grâce aux actions menées par les élèves - top 3 : 2,8 tonnes sur le transport 2,1 tonnes sur la consommation 1,4 tonnes sur le mode de vie L'impact est suivi grâce à un algorithme développé par des scientifiques et présenté dans le Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2024 de l'UNESCO

en moins grâce aux actions menées par les élèves - top 3 : 2 400 solutions créées par les élèves

75 % des élèves ont incité leurs parents à changer de comportement à la maison

Les solutions apportées par les élèves sont les suivantes :

Les classes développent des solutions allant des bioplastiques fabriqués soi-même, des installations de biogaz et des lampes solaires à la création de jardins verticaux dans les villes.

2,3 millions d'arbres plantés dans le cadre d'opérations bénévoles

Les élèves utilisent l'IA pour créer des applications d'action climatique, et des initiatives locales de plantation d'arbres sont menées dans des communautés du monde entier.

« Le message de Macklemore souligne la vérité fondamentale que nous enseignons : une crise mondiale exige une action collective et éclairée qui conduise à un changement de comportement » déclare Koen Timmers, cofondateur du Climate Action Project". « Nous avons construit le modèle dont il parle, un modèle qui met l'accent sur l'action plutôt que sur la fatalité, et qui prouve que lorsque les jeunes sont responsabilisés, ils deviennent acteurs du changement. »



Une association à but non lucratif engagée dans l'éducation au climat pour tous. TAG est la seule organisation au monde à suivre l'impact de l'éducation au climat avec un algorithme unique. Parmi ses partenaires figurent la NASA, le groupe LEGO, BIC et Apple.

Projet Action Climat

Initiative gratuite d'éducation au climat de six semaines lancée par TAG. Impact au Royaume-Uni et dans les pays européens : https://www.climateactionproject.org/impact/GBR

Journée d'action pour le climat

Un événement annuel en ligne et en direct organisé par TAG. Parmi les anciens orateurs figurent Jane Goodall et Son Altesse Royale Prince William.

Pour plus de détails sur notre rapport sur l'éducation à l'action climatique, visitez le site : https://www.climateactionproject.org/docs/CAE-Report.pdf



Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2811701/Macklemore.mp4