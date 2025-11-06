Macklemore unterstützt die internationale Kampagne: Klimabildung für 7 Millionen Schüler weltweit

Der GRAMMY-Preisträger wendet sich an Schüler auf der ganzen Welt und betont, dass Bildung ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels ist.

HASSELT, Belgien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Während des Klimaaktionstages 2025 wandte sich der GRAMMY-Preisträger Macklemore an Lehrer und Schüler auf der ganzen Welt und nutzte seine Plattform, um die Bemühungen von Millionen Schülern und Pädagogen zu würdigen, die durch Bildung die Sichtweise auf die Klimakrise von Angst hin zu aktivem Handeln verändern. Die Schüler haben an Lösungen wie Solarleuchten, vertikalen Gärten und selbst hergestelltem Biokunststoff gearbeitet, wobei jede Aktion erfasst und mithilfe eines Tracking-Algorithmus, der zeigt, wie viel CO₂ durch das Handeln der Schüler vermieden wurde, visualisiert wird.

Die Botschaft von Macklemore ist persönlich:

„Ich habe drei kleine Kinder und denke jeden Tag an die Welt, die wir ihnen hinterlassen werden ... Ihre Generation kann diejenige sein, die den Kurs ändert und unserem Planeten eine hoffnungsvollere Zukunft gibt. Ihre Generation kann handeln und Leben retten."

Er lobte direkt die Arbeit, die in den Klassenzimmern geleistet wird:

„Die Arbeit, die ihr in den Klassenzimmern rund um den Globus leistet, ist ein so wichtiger Schritt, um etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen ... Das ist es, was das „Climate Action Project" tut: ein Klassenzimmer nach dem anderen."

Die Macht der Bildung: Belastbare Daten zur globalen Wirkung

Macklemore stellte das „Climate Action Project" vor, eine 6-wöchige Online-Bildungsinitiative, die Klassen dazu anleitet, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, und würdigte die Schüler für die Entwicklung von Lösungen sowie das gemeinsame Handeln. Die Vereinten Nationen haben bereits im Jahr 2020 festgestellt, dass „Bildung ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung des Klimawandels ist". Trotz dieses Anspruchs haben nur wenige internationale Regierungen Klimabildung zur Pflicht gemacht, was zu einem langsamen politischen Wandel führt. Das Climate Action Project kehrt dieses Verständnis um. Indem es bei der Jugend ansetzt, befähigt es die Schüler, ihr Verhalten zu ändern – und damit auch die Denkweise der Gesellschaft. Schüler gehen über das passive Lernen hinaus und leisten einen aktiven, messbaren Beitrag, indem sie Lösungen sowie politischen Willen schaffen, die einen systemischen Wandel vorantreiben.

Globale Skala : 7 Millionen Teilnehmer in 181 Ländern

Teilnehmer in Messbare Ergebnisse: 7600 Tonnen CO₂ durch von Schülern durchgeführte Aktionen reduziert – Top 3: 2800 Tonnen für den Transport 2100 Tonnen beim Verbrauch 1400 Tonnen auf Lebensstil Die Auswirkungen werden durch einen von Wissenschaftlern entwickelten Algorithmus erfasst, der im „ UNESCO Global Education Monitoring Report 2024 " vorgestellt wird.

durch von Schülern durchgeführte Aktionen reduziert – Top 3: 2400 von Studenten entwickelte Lösungen

75 % der Schüler inspirierten die Eltern, zu Hause etwas zu verändern

Das sind die Schülerlösungen:

In den Klassen werden Lösungen entwickelt, die von selbst hergestelltem Biokunststoff über Biogasanlagen und Solarleuchten bis hin zur Anlage vertikaler Gärten in Städten reichen.

2,3 Millionen Bäume auf freiwilliger Basis gepflanzt

Schüler nutzen KI, um neue Apps für den Klimaschutz zu entwickeln, und in Gemeinden auf der ganzen Welt werden lokale Baumpflanzungsinitiativen ins Leben gerufen.

„Die Botschaft von Macklemore unterstreicht die grundlegende Wahrheit, die wir lehren: dass eine globale Krise kollektives, aufgeklärtes Handeln erfordert, das zu einer Verhaltensänderung führt", sagt Koen Timmers, Mitbegründer des Climate Action Project. „Wir haben das Modell, von dem er spricht, aufgebaut – eines, das den Schwerpunkt vom Verhängnis zum Handeln verlagert und beweist, dass Jugendliche, wenn sie befähigt werden, zu Akteuren des Wandels werden.



Eine gemeinnützige Bildungseinrichtung, die sich für Klimabildung für alle einsetzt. TAG ist die einzige Organisation weltweit, welche die Auswirkungen der Klimabildung anhand eines einzigartigen Algorithmus verfolgt. Zu deren Partnern gehören die NASA, LEGO Group, BIC und Apple.

Climate Action Project

Eine kostenlose, sechswöchige Klimabildungsinitiative von TAG. Auswirkungen im Vereinigten Königreich und in europäischen Ländern: https://www.climateactionproject.org/impact/GBR

Climate Action Day

Eine jährliche Online-Live-Veranstaltung von TAG. Zu den bisherigen Rednern gehören Jane Goodall und Prinz William.

Weitere Einzelheiten zu unserem Bildungsbericht zum Thema Klimaschutz finden Sie hier: https://www.climateactionproject.org/docs/CAE-Report.pdf.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2811701/Macklemore.mp4