Maestro Andrea Bocelli à Hegra Live and Free sur YouTube : La Commission royale pour AlUla

L'événement à AlUla, en Arabie Saoudite, se déroulera parmi les tombes nabatéennes de l'ancienne ville d'Hegra. C'est la première fois que le site est le cadre d'un événement musical de ce calibre et le maître ténor a promis de livrer un set intime comprenant des musiciens de l'Arabian Philharmonic et des invités spéciaux tels que Loren ALLRED, Matteo BOCELLI, la soprano Francesca MAIONCHI avec EUGENE KOHN au piano.

Ce concert marque la troisième année consécutive où Bocelli se produit à AlUla, après avoir enchanté le public lors des deux précédents festivals Winter at Tantora. L'évènement promet d'être une célébration incontournable du patrimoine, de la culture, de la musique et de l'optimisme.

Bien que la liste des morceaux reste secrète, les organisateurs ont promis que les fans, anciens et nouveaux, ne seront pas déçus. Un invité surprise est également resté un secret qui sera divulgué aux téléspectateurs le soir même.

Hégra, construite au premier siècle avant Jésus-Christ par le royaume nabatéen, est une ancienne cité du désert abritant des milliers de tombes taillées dans des montagnes de grès. Au moins 100 tombes présentent des façades sculptées élaborées, signature des habiles artisans nabatéens.

Le concert sera diffusé gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube d'Andrea Bocelli le 8 avril à midi à Los Angeles, 15 heures à New York, 20 heures à Londres, 21 heures à Rome, Paris et Berlin, 22 heures à Moscou et en Arabie saoudite. Le spectacle n'est actuellement pas disponible en boucle ou à la demande. Les fans sont donc invités à se connecter et à ne pas le manquer.

Pour plus d'informations sur les lieux de diffusion dans vos régions, consultez le site suivant experiencealula.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481811/AlUla_Andrea_Bocelli.jpg

