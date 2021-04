Maestro Andrea Bocelli en vivo desde Hegra y gratis en YouTube: la Comisión Real de AlUla

El concierto marca el tercer año consecutivo que Bocelli se presenta en AlUla, tras deleitar a su audiencia en los dos festivales anteriores Winter at Tantora. El evento se perfila como una celebración inigualable del patrimonio, la cultura, la música y el optimismo.

Si bien la lista de temas permanece en secreto, los organizadores han prometido que los admiradores, tanto antiguos como nuevos, no se sentirán decepcionados. También se ha mantenido en secreto a un invitado sorpresa, el cual se dará a conocer a los espectadores esa misma noche.

Hegra, construida en el primer siglo a. C. por el reino nabateo, es una antigua ciudad desierta que alberga miles de tumbas esculpidas en montañas de arenisca. Al menos 100 tumbas presentan complejas fachadas talladas, un rasgo distintivo de los hábiles artesanos nabateos.

El concierto se transmitirá en vivo y de forma gratuita en el canal de YouTube de Andrea Bocelli el 8 de abril a las 12 p. m. en Los Ángeles, a las 3 p. .m. en Nueva York, a las 8 p. m. en Londres, a las 9 p. m. en Roma, París y Berlín, y a las 10 p. m. en Moscú y Arabia Saudita. Por el momento, no se prevé ninguna repetición programada del espectáculo, ni tampoco la transmisión bajo pedido, por lo que se invita a los admiradores a que lo sintonicen para no perdérselo.

Para obtener más detalles sobre dónde ver desde su ubicación, visite experiencealula.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1481811/AlUla_Andrea_Bocelli.jpg

FUENTE The Royal Commission For AlUla, Kingdom of Saudi Arabia

