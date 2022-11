MAG OF LIFE LANÇA OITO MANSÕES NAS RESIDÊNCIAS RITZ-CARLTON, DUBAI, CREEKSIDE, CADA UMA AVALIADA EM US$ 47,8 milhões

O desenvolvimento de USD 1,3 bilhão é o primeiro na região a buscar uma certificação WELL Health-Safety Rating.

As mansões disponíveis são concebidas sob dois dos três temas arquitetônicos, terra e água.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A MAG of Life anunciou o lançamento de oito de um total de 12 mansões no Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte do Keturah Resort, cada uma avaliada em US$ 47,8 milhões. O luxuoso empreendimento de bem-estar, avaliado em US$ 1,3 bilhão, oferece aos residentes um ambiente único e mais saudável para elevar a noção de vida inspirada com uma vista de 180 graus do horizonte de Dubai. Seu custo de construção da área construída por metro quadrado é de US$ 586.

Cada uma das mansões lançadas compreende quatro níveis (porão + G + 2), constituindo oito quartos, um majlis, um spa, uma sala de cinema e uma academia premium com equipamentos modernos. As mansões são disponibilizadas com base em dois temas arquitetônicos: terra (4.333,75 metros quadrados) e água (4.266,78 metros quadrados).

A arquitetura minimalista da mansão do tema terra representa um espaço em constante diálogo com seu entorno, oculto a partir da rua, mas aberto em direção à vista deslumbrante da água. O vidro deslizante do chão ao teto permite uma vista ampla, combinando perfeitamente o pátio e as salas de estar para se transformar em uma ampla área de recepção quando aberta.

Considerando os fatores naturais, o projeto da mansão do tema água foi cuidadosamente elaborado de acordo com as características climatológicas do local. Ao observar as mudanças sazonais do sol, a arquitetura foi ajustada para permitir o máximo de luz natural, sem superaquecer os espaços internos.

O Keturah Resort oferece aos proprietários uma ampla gama de instalações, incluindo um hotel Ritz-Carlton; com acesso à praia, um clube privado exclusivo para membros; um clube feminino; um clube para crianças; um centro de bem-estar imersivo e holístico; restaurantes com estrelas Michelin; e um centro comercial. O empreendimento luxuoso será o primeiro na região MENA a obter a certificação WELL Health-Safety para seus edifícios como parte da 'Comunidade WELL' registrada do MAG of Life. Além disso, os moradores terão acesso a um hotel de bem-estar de luxo, oito espaços comerciais sustentáveis e focados em orgânicos, incluindo mercados de fim de semana, estacionamento privado seguro 24 horas por dia, 7 dias por semana com serviço de manobrista, uma comunidade fechada com vistas únicas do santuário da vida selvagem.

Todas as residências incorporarão o conceito Wealth of Wellness life do KETURAH. O KETURAH Resort by MAG of Life está localizado no Dubai Creek e oferece acesso conveniente a Dubai Downtown, DIFC e Dubai International Airport.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953568/Water_Mansion.jpg

FONTE MAG

