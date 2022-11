- MAG of Life lanza ocho mansiones en Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, cada una de ellas valorada en 47,8 millones de dólares

Esta promoción de 1.300 millones de dólares es la primera de la región que obtiene la certificación WELL Health-Safety Rating.

Las mansiones disponibles están conceptualizadas bajo dos de tres temas arquitectónicos, la tierra y el agua.

DUBAI, EAU, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- MAG of Life ha anunciado el lanzamiento de ocho de un total de 12 mansiones en Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte del Keturah Resort, cada una valorada en 47,8 millones de dólares. El lujoso complejo de bienestar, valorado en 1.300 millones de dólares, ofrece a los residentes un entorno único y más saludable para elevar la noción de vida inspirada con una vista de 180 grados del horizonte de Dubai. El coste de construcción de la superficie construida por pie cuadrado es de 586 dólares.

The Water Mansion

Cada una de las mansiones lanzadas consta de cuatro niveles (sótano + G + 2) con ocho dormitorios, un majlis, un spa, una sala de cine y un gimnasio de primera calidad con modernos equipos. Las mansiones se presentan en dos temas arquitectónicos: tierra (46.648,2 pies cuadrados) y agua (45.927,24 pies cuadrados).

La arquitectura minimalista de la mansión de tierra representa un espacio en constante diálogo con su entorno, oculto desde la calle pero abierto hacia la asombrosa vista del agua. Los cristales correderos del suelo al techo permiten disfrutar de amplias vistas, fusionando a la perfección el patio y las salas de estar para transformarlas en una amplia zona de recepción cuando están abiertas.

Teniendo en cuenta los factores naturales, el diseño de la mansión de agua se ha elaborado cuidadosamente de acuerdo con las características climatológicas del lugar. Teniendo en cuenta los cambios estacionales del sol, la arquitectura se ha ajustado para permitir la entrada de la mayor cantidad de luz natural sin sobrecalentar los espacios interiores.

El Keturah Resort ofrece a los propietarios una amplia gama de instalaciones, como un hotel Ritz-Carlton, con acceso a la playa, un club privado para miembros, un club para mujeres, un club infantil, un centro de bienestar holístico, restaurantes con estrellas Michelin y un paseo comercial. Esta lujosa urbanización será la primera en la región de Oriente Medio y Norte de África en obtener la certificación WELL Health-Safety para sus edificios, como parte de la "Comunidad WELL" registrada por MAG of Life. Además, los residentes tendrán acceso a un lujoso hotel de bienestar, ocho espacios comerciales sostenibles y orgánicos, incluidos los mercados de agricultores de fin de semana, aparcamiento privado seguro con servicio de aparcacoches 24/7, y una comunidad cerrada con vistas únicas al santuario de vida silvestre.

Todas las residencias incorporarán el concepto de vida Wealth of Wellbeing de KETURAH. El KETURAH Resort by MAG of Life está situado en el Dubai Creek y ofrece un cómodo acceso al centro de Dubai, a DIFC y al aeropuerto internacional de Dubai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953568/Water_Mansion.jpg

