MAG OF LIFE LANCE HUIT VILLAS AU RITZ-CARLTON RESIDENCES (DUBAÏ, CREEKSIDE) D'UNE VALEUR DE 47,8 MILLIONS DE DOLLARS CHACUNE

Ce projet de 1,3 milliard de dollars est le premier de la région à obtenir la certification WELL Health-Safety Rating.

Les demeures disponibles sont conceptualisées selon deux des trois thèmes architecturaux ; la terre et l'eau.

DUBAÏ, EAU, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MAG of Life a annoncé le lancement de huit des 12 villas du Ritz-Carlton Residences à Dubaï (Creekside), qui fait partie du Keturah Resort, chacune étant évaluée à 47,8 millions de dollars. Ce projet de bien-être luxueux, dont la valeur est estimée à 1,3 milliard de dollars, offre aux résidents un environnement unique et plus sain qui met en avant la notion de vie inspirée, avec une vue à 180 degrés sur l'horizon de Dubaï. Le coût de construction par pied carré est de 586 dollars.

The Water Mansion

Chacune des villas comprend quatre étages (sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages) ainsi que huit chambres, un majlis, un spa, une salle de cinéma et une salle de sport haut de gamme dotée d'équipements modernes. Les villas proposent deux thèmes architecturaux : terre (4333,76 m²) et eau (4266,78 m²).

L'architecture minimaliste du thème lié à la terre représente un espace en dialogue constant avec son environnement, caché de la rue, mais doté d'une étonnante vue sur l'eau. Des baies vitrées coulissantes du sol au plafond permettent de profiter de vues étendues et de fusionner le patio et les salons pour les transformer en un vaste espace de réception.

En tenant compte des facteurs naturels, la conception de la villa sur le thème de l'eau a été soigneusement élaborée en fonction des caractéristiques climatologiques du site. En tenant compte des changements saisonniers du soleil, l'architecture a été ajustée afin de laisser entrer le maximum de lumière naturelle sans surchauffer les espaces intérieurs.

Le Keturah Resort offre aux propriétaires un large éventail d'installations, notamment un hôtel Ritz-Carlton, avec accès à la plage, un club privé réservé aux membres, un club pour femmes, un club pour enfants, un centre de bien-être holistique immersif, des restaurants étoilés Michelin et une promenade commerciale. Ce luxueux complexe sera le premier de la région MENA à obtenir la certification WELL Health-Safety pour ses bâtiments, dans le cadre de la « communauté WELL » de MAG of Life. En outre, les résidents auront accès à un hôtel de bien-être de luxe, à huit espaces de commerce durable et biologique, y compris des marchés de producteurs le week-end, à un parking privé sécurisé 24 h/24 et 7 j/7 avec valet et à un quartier fermé offrant des vues uniques sur la réserve naturelle.

Toutes les résidences intégreront le concept de « richesse du bien-être » de KETURAH. Le KETURAH Resort de MAG of Life est situé sur la crique de Dubaï et offre un accès pratique au centre-ville de Dubaï, au DIFC et à l'aéroport international de Dubaï.

