Magēmā Technology LLC e Rigby Refining LLC resolvem disputa com o Wood Group EUA

HOUSTON, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Magēmā Technology LLC e Rigby Refining LLC anunciam: "Magēmā e a Rigby Refining firmaram um acordo de liquidação com a Wood Group USA para resolver as reivindicações afirmadas em Rigby Refining, LLC e Magēmā Technology LLC V. Wood Group USA, Inc. v. Marea Energy Partners, LLC, causa número 2021-13334 e a arbitragem relacionada entre as partes. O acordo não concede à Wood nenhum direito ao portfólio de patentes de propriedade da Magēmā relacionado à produção de óleos combustíveis marinhos residuais de baixo teor de enxofre ou a qualquer outra propriedade intelectual da Magēmā e da Rigby Refining. Todos os outros termos de liquidação são confidenciais".

Sobre a Rigby Refining LLC

A Rigby Refining® é a fornecedora da premiada, proprietária e patenteada Rigby Process® para produzir combustíveis marítimos residuais ISO 8217-2017 em conformidade com o mandato global IMO 2020 para reduzir as emissões do transporte marítimo. A Rigby é a fornecedora exclusiva das tecnologias de hidroprocessamento de HSFO para VLSFO ou ULSFO da Magēmā. As informações de contato podem ser encontradas em: www.rigbyllc.com.

Sobre a Magēmā Technology LLC

A Magēmā Technology tem um extenso portfólio global de patentes com base em seus esforços de pesquisa contínuos e desenvolve soluções técnicas para os desafios de transição ambiental e energética enfrentados pelas industrias de refinamento e petroquímica globais.

CONTATO:

Rigby Refining LLC

[email protected]

FONTE Rigby Refining LLC

SOURCE Rigby Refining LLC