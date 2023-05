Magēmā Technology LLC y Rigby Refining LLC llegan a un acuerdo con Wood Group USA

HOUSTON, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Magēmā Technology LLC y Rigby Refining LLC anuncian: "Magēmā y Rigby han llegado a un acuerdo de conciliación con Wood Group USA para resolver los reclamos presentados en Rigby Refining, LLC y Magēmā Technology LLC v. Wood Group USA, Inc. v. Marea Energy Partners, LLC, causa No. 2021-13334 y el arbitraje relacionado entre las partes. El acuerdo no otorga a Wood ningún derecho a la cartera de patentes propiedad de Magēmā relacionada con la producción de aceites de combustible marinos residuales con bajo contenido de azufre ni sobre ninguna otra propiedad intelectual propiedad de Magēmā y Rigby Refining. Todos los demás términos del acuerdo son confidenciales".

Acerca de Rigby Refining LLC

Rigby Refining® es el proveedor del galardonado, propio y patentado Rigby Complete® para producir combustibles marinos residuales compatibles con el medio ambiente ISO 8217-2017 que cumplan con el mandato global de la OMI 2020 de reducir las emisiones del transporte marítimo. Rigby es el proveedor exclusivo de tecnologías de hidroprocesamiento HSFO a VLSFO o ULSFO de Magēmā. Puede encontrar información de contacto en: www.rigbyllc.com.

Acerca de Magēmā Technology LLC

Magēmā Technology cuenta con una amplia cartera global de patentes basada en sus continuos esfuerzos de investigación y desarrolla soluciones técnicas para los desafíos ambientales y de transición energética que enfrentan las industrias globales de refinación y petroquímica.

Contacto:

Rigby Refining LLC

[email protected]

FUENTE Rigby Refining LLC

