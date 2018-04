Magnet 360 annonce la sortie de Lightning Bolt Factory, pour Salesforce Lightning Bolt, qui permet aux entreprises de se déployer plus rapidement avec des solutions industrielles s'appuyant sur des partenaires

Aujourd'hui, Magnet 360, le « Mindtree Salesforce practice » - département Salesforce de Mindtree -, a lancé sa nouvelle Lightning Bolt Factory, qui s'appuie sur Salesforce Lightning et permet aux entreprises de mettre en place des communautés et des portails basés sur Lightning Bolt encore plus rapidement et plus facilement. Les entreprises issues de nombreux secteurs d'activité utilisent les solutions Salesforce Lightning Bolt pour créer des communautés en ligne personnalisées répondant à un large éventail de besoins, qui vont de l'engagement des employés aux services et au soutien de la satisfaction de la clientèle. Et avec sa nouvelle Lightning Bolt Factory, le « département de Magnet 360 » de Mindtree facilite l'accès des entreprises à ces communautés et solutions.

Les entreprises, tous secteurs d'activité confondus, rencontrent des niveaux de succès variables dans les relations qu'elles tissent avec leurs clients, partenaires et employés en ligne - aussi bien sur leurs sites web que sur les plateformes de médias sociaux. Lightning Bolt Factory de Magnet 360 permet aux clients de regrouper des modèles, des applications et d'autres composants Lightning spécifiques à leurs activités afin qu'ils puissent fonctionner avec une communauté ou un portail plus rapidement et à moindre coût. Lightning Bolt Factory contribue à raccourcir le temps de mise en œuvre et d'économiser les coûts de service à la clientèle.

« Salesforce Lightning consiste à assurer l'engagement du public - par exemple via un portail pour fournir un service personnalisé, ou une plate-forme qui envoie aux consommateurs des offres personnalisées en fonction de leurs préférences », a déclaré Matt Meents, PDG de Magnet 360. « Notre solution Lightning Bolt Factory s'appuie sur l'expertise spécifique à l'industrie de Magnet 360 et sur sa connaissance approfondie de la plate-forme Salesforce. Nous pouvons aider les entreprises à choisir les composants dont elles ont besoin, afin qu'elles puissent commercialiser des communautés numériques puissantes qui offrent des expériences significatives pour stimuler les ventes, obtenir une plus grande fidélité des clients ou une plus grande productivité des employés ».

Parmi les solutions spécifiques à l'industrie de Lightning Bolt Factory de Magnet 360 figurent ConsumerConnect 360 destinée aux biens de consommation, Patient Engage pour les soins de santé et Connected Manufacturing pour la fabrication.

« Les entreprises doivent être en mesure de créer et de déployer rapidement des expériences spécifiques à l'industrie qui impliquent les clients et les partenaires, tous connectés à la gestion de la relation client », a déclaré Mike Micucci, vice-président principal et directeur général des produits, Salesforce Community Cloud. « Salesforce Lightning Bolt permet à un vaste écosystème de partenaires d'intégrer leur expertise dans de nouvelles solutions qui accélèrent la mise sur le marché de nos clients. »

Disponibilité

S'appuyant sur Salesforce Lightning, Lightning Bolt Factory de Magnet 360 héberge des solutions telles que ConsumerConnect 360, Patient Engage et Connected Manufacturing, qui sont actuellement disponibles sur AppExchange.

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, le premier marché mondial du cloud d'entreprise, permet aux entreprises de vendre, prêter leurs services, commercialiser et s'impliquer d'une façon entièrement nouvelle. Ayant à son actif plus de 5 000 solutions, 5 millions d'installation chez les clients et 70 000 évaluations par les pairs, c'est la source la plus complète de technologies cloud, mobile, réseaux sociaux, IdO, analyse et intelligence artificielle pour les entreprises.

À propos de Salesforce Lightning Bolt

Les solutions Salesforce Lightning Bolt sont des solutions partenaires basées sur le cadre applicatif d'entreprise de Salesforce Lightning. Regroupant les applications, les processus commerciaux et les communautés en un seul ensemble complet, les Lightning Bolts permettent aux entreprises d'accélérer la création de communautés, de portails et de sites web destinés aux clients. En s'appuyant sur la connaissance industrielle approfondie de l'écosystème des partenaires de Salesforce, chaque solution Lightning Bolt est dessinée pour un secteur d'activité spécifique et un processus métier précis.

À propos de Magnet 360

Magnet 360, le « Mindtree Salesforce practice » est partenaire de Salesforce depuis 2004. En tant que partenaire consolidé, nous aidons les entreprises visionnaires à impliquer leurs publics les plus importants afin de favoriser la croissance, la rétention de clientèle et les gains d'efficacité qui garantissent des résultats commerciaux très nets. En tirant parti de la plate-forme de Salesforce et d'un modèle de prestations itératif, nous aidons les entreprises à travailler plus intelligemment et à apporter rapidement de la valeur à leurs organisations. Nos solutions innovatrices de « cross-cloud » ont été fournies à des clients issus d'une large gamme de secteurs.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] fournit des services technologiques et de transformation numérique depuis la conceptualisation jusqu'à l'exécution, permettant aux clients du palmarès Global 2000 de se démarquer de la concurrence. Mindtree est une société fondamentalement numérique qui adopte une approche agile et collaborative pour créer des solutions personnalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur numérique. Parallèlement à cela, notre vaste expertise dans la gestion des infrastructures et des applications aide à optimiser votre environnement informatique pour en faire un atout stratégique. Que vous souhaitiez que votre entreprise se distingue, réinventer vos fonctions commerciales ou accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires, nous pouvons vous aider à y parvenir. Rendez-vous sur http://www.mindtree.com pour en savoir plus.

Salesforce, AppExchange, Lightning Bolt et autres sont des marques commerciales de salesforce.com et sont utilisées dans le présent communiqué avec la permission adéquate.

