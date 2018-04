Magnet 360 Kondigt Lightning Bolt Factory aan, voor Salesforce Lightning Bolt, Helpt Bedrijven tot Snellere Inzet met Partner-built Sectoroplossingen

Vandaag heeft Magnet 360, de Salesforce praktijk van Mindtree, zijn nieuwe Lightning Bolt Factory geïntroduceerd - gebaseerd op Salesforce Lightning, waardoor bedrijven Lightning Bolt-gebaseerde community's en portalen sneller en eenvoudiger kunnen inzetten. Bedrijven van vele industrieën gebruiken Salesforce Lightning Bolts om aangepaste online community's op te zetten voor een breed scala van behoeften, van werknemersbetrokkenheid tot klantendienst en ondersteuning tot klanttevredenheid. En met zijn nieuwe Lightning Bolt Factory, maakt de Magnet 360 praktijk van Mindtree het nog makkelijker om toegang te krijgen tot deze community's en oplossingen.

Bedrijven uit vele industrieën hebben verschillende niveaus van succes bereikt met het betrekken van klanten, partners en werknemers online - of het nou om hun website gaat of om social-media platvormen. Met de Lightning Bolt Factory van Magnet 360 kunnen klanten bedrijfsspecifieke templates, apps en andere Lightning componenten samenbundelen zodat zij sneller en meer kosteneffectief te werk kunnen gaan met hun community of portaal. Lightning Bolt Factory helpt aan het versnellen van de inzettijd en bespaart klantendienstonkosten.

"Bij Salesforce Lightning gaat het om het aandrijven van doelgroepsbetrokkenheid, bijvoorbeeld een portaal dat gepersonaliseerde diensten biedt, of een platvorm op basis van hun voorkeuren," zegt Matt Meents, CEO van Magnet 360. "Onze Lightning Bolt Factory is gebouwd op industrie-specifieke expertise Magnet 360 en diepgaande kennis van de Salesforce Platform. Wij kunnen bedrijven helpen met het uitkiezen van de componenten die zij nodig hebben, zodat zij de markt op kunnen met machtige digitale community's die zinvolle ervaringen opleveren om de verkoop te bevorderen, of om loyaliteit en personeelsproductiviteit te verhogen."

De industrie-specifieke oplossingen van de Lightning Bolt Factory van Magnet 360 omvatten ConsumerConnect 360 voor consumptiegoederen, Patient Engage voor de zorg, en Connected Manufacturing voor de productie.

"Bedrijven moeten snel industrie-specifieke ervaringen kunnen creëren en inzetten die consumenten en klanten verbinden, allemaal aan CRM verbonden," zegt Mike Micucci, SVP en GM, Product, Salesforce Community Cloud. "Salesforce Lightning Bolt maakt het voor een breed ecosysteem van partners mogelijk hun expertise in nieuwe oplossingen te verpakken die de tijd van onze consumenten tot de markt versnelt."

Beschikbaarheid

De Lightning Bolt Factory van Magnet 360 is gebaseerd op Salesforce Lightning en bevat oplossingen waaronder ConsumerConnect 360, Patient Engage, en Connected Manufacturing, die momenteel beschikbaar zijn op het AppExchange

Over Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, de wereldleidende marktplaats voor bedrijfscloud, helpt bedrijven op een geheel nieuwe manier te verkopen, te dienen en te handelen. Met meer dan 5.000 oplossingen, 5 miljoen consumenteninstallaties en 70.000 peer-reviews, is het de meest uitgebreide bron aan cloud, mobiel, sociaal, IoT, analytici en AI-technologie voor bedrijven.

Over Salesforce Lightning Bolt

Salesforce Lightning Bolts zijn partneroplossingen gebaseerd op de structuur van de Salesforce Lightning app voor bedrijven. Door het bundelen van apps, bedrijfsprocessen en community's in een compleet pakket, maakt Lightning Bolts het mogelijk voor bedrijven om het creëren van community's, portalen en klantgerichte websites te versnellen. Door het inzetten van diepgaande industrie-kennis van het ecosysteem van partners van Salesforce, is elke Lightning Bolt samengesteld voor een specifieke industrie en bedrijfsproces.

Over Magnet 360

Magnet 360, de Salesforce praktijk van Mindtree, is sinds 2004 een partner van Salesforce. Als gevestigde partner helpen wij vooruitdenkende bedrijven om hun belangrijkste doelgroepen te betrekken om de groei, behoud en efficiëntie te bevorderen die betekenisvolle bedrijfsresultaten verzekeren. Door gebruik te maken van de Salesforce Platform en een iteratief leveringsmodel helpen we bedrijven om slimmer te werken en om sneller waarde te leveren aan hun organisaties. Onze innovatieve cross-cloud oplossing werd aan consumenten in diverse sectoren geleverd.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) levert digitale transformatie en technologie diensten van hun ontwikkeling tot aan hun uitvoering, waardoor Global 2000 de concurrentie kan overtreffen. 'Born digital,' Mindtree kiest voor een flexibele en samenwerkende benadering voor het creëren van maatwerkoplossingen in de keten van digitale waarde. Tegelijkertijd helpt onze diepgaande expertise in infrastructuur en applicatiebeheer ons in het optimaliseren van uw IT tot een strategisch activum. Of u uw bedrijf nu wilt onderscheiden, bedrijfsfuncties moet herdenken, of omzetgroei wilt versnellen, wij kunnen u helpen deze doelen te bereiken. Bezoek http://www.mindtree.com voor meer informatie.

Salesforce, AppExchange, Lightning Bolt en anderen zijn handelsmerken van salesforce.com en zijn hier met toestemming gebruikt.

Media Contact:

Natalie Breon

Magnet 360, the Mindtree Salesforce practice

+1-612-710-7373

natalie.breon@magnet360.com



SOURCE Mindtree