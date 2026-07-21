Mago Maga lance le « Roma-X », un torréfacteur à café domestique doté d'IA, sur Kickstarter, le 23 juillet

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Mago Maga

Jul 21, 2026, 03:57 ET

NEW YORK, HONG KONG et LONDRES, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pour tout amateur de café, une bonne tasse de café commence par des grains fraîchement torréfiés. Suite à l'adoption généralisée des machines à expresso et des moulins à café domestiques, les torréfacteurs s'imposent désormais comme la prochaine grande catégorie d'équipements de café à domicile.

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Roma-X,Mago Maga AI-powered home coffee roaster
Roma-X,Mago Maga AI-powered home coffee roaster

Le 23 juillet 2026, sur Kickstarter, Mago Maga lancera Roma-X, son torréfacteur à café domestique doté d'IA de troisième génération. Cette campagne offre aux utilisateurs du monde entier la possibilité de participer à la découverte de nouveaux produits, de partager des profils de torréfaction et de contribuer à la création d'une communauté connectée de torréfacteurs amateurs.

Roma-X n'est pas une mise à jour mineure de la série Roma Pro. Ce projet a donné lieu à une refonte complète de la structure physique, des systèmes de contrôle, de l'application mobile et de l'expérience utilisateur. Cet appareil compact combine un contrôle de la torréfaction digne d'un professionnel à une automatisation intelligente et à une utilisation adaptée à la cuisine.

Principales caractéristiques :

  • Grande capacité
    Permet de torréfier jusqu'à 300 g de grains de café verts par lot.

  • Une torréfaction simple et flexible
    Offre 6 niveaux de torréfaction préréglés, 266 profils de torréfaction intégrés adaptés à différentes origines, et un mode manuel permettant de créer des profils de torréfaction personnalisés.

  • Commande intelligente par écran tactile
    Équipé d'un écran tactile couleur de 5 pouces prenant en charge l'anglais, l'espagnol et le chinois, avec connectivité Bluetooth.

  • Contrôle via application mobile
    Les applications iOS et Android permettent de surveiller et de contrôler la torréfaction en temps réel.

  • Communauté café et plateforme cloud
    Les utilisateurs peuvent charger, télécharger et partager des profils de torréfaction, échanger leurs expériences en matière de torréfaction et accéder à de nouveaux contenus via la communauté de l'application.

  • Mises à jour OTA
    Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et de profils de torréfaction supplémentaires grâce aux mises à jour sans fil.

  • Filtration de la fumée adaptée à une utilisation en intérieur
    Le système de filtration intégré réduit jusqu'à 90 % de la fumée et des particules en suspension dans l'air, facilitant ainsi la torréfaction à domicile.

  • Une expérience de torréfaction transparente
    Le compartiment en verre borosilicaté à double paroi offre une vue dégagée sur l'ensemble du processus de torréfaction.

  • Torréfaction basée sur l'IA
    Les algorithmes de torréfaction basés sur l'IA garantissent un contrôle précis, tandis que l'apprentissage automatique sur le cloud optimise en permanence les profils de torréfaction.

Roma-X a fait ses débuts au salon World of Coffee de San Diego 2026, où il figurait parmi les huit finalistes du prix du « Meilleur nouveau produit ». Le modèle Roma Pro V1.0 de Mago Maga avait auparavant remporté le prix du public dans la catégorie « Meilleur nouveau produit » lors du salon SCA Coffee Expo 2024 à Houston.

« La torréfaction fraîche s'impose comme une nouvelle tendance dans la consommation de café à domicile. Le lancement de Roma-X offrira aux amateurs de café une expérience de partage social totalement inédite et le plaisir magique de l'apprentissage automatique basé sur l'IA », a déclaré Chifeng Lei, PDG de Mago Maga.

La campagne Kickstarter débute le 23 juillet, au cours de laquelle seront proposés des tarifs « early bird » offrant plus de 50 % de réduction sur le prix de vente prévu de 1 598 dollars américains. Les livraisons débuteront à l'automne 2026.

Campagne Kickstarter :
https://www.kickstarter.com/projects/magomaga/mago-maga-smart-roaster-pro?ref=1xyojm

Pour suivre Mago Maga
Facebook : https://www.facebook.com/magomaga.coffeeroaster
Instagram : https://www.instagram.com/magomagaroast/
Youtube :  https://www.youtube.com/watch?v=35H_yhVlbaY

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