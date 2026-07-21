Mago Maga lance le « Roma-X », un torréfacteur à café domestique doté d'IA, sur Kickstarter, le 23 juillet
News provided byMago Maga
Jul 21, 2026, 03:57 ET
NEW YORK, HONG KONG et LONDRES, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pour tout amateur de café, une bonne tasse de café commence par des grains fraîchement torréfiés. Suite à l'adoption généralisée des machines à expresso et des moulins à café domestiques, les torréfacteurs s'imposent désormais comme la prochaine grande catégorie d'équipements de café à domicile.
Le 23 juillet 2026, sur Kickstarter, Mago Maga lancera Roma-X, son torréfacteur à café domestique doté d'IA de troisième génération. Cette campagne offre aux utilisateurs du monde entier la possibilité de participer à la découverte de nouveaux produits, de partager des profils de torréfaction et de contribuer à la création d'une communauté connectée de torréfacteurs amateurs.
Roma-X n'est pas une mise à jour mineure de la série Roma Pro. Ce projet a donné lieu à une refonte complète de la structure physique, des systèmes de contrôle, de l'application mobile et de l'expérience utilisateur. Cet appareil compact combine un contrôle de la torréfaction digne d'un professionnel à une automatisation intelligente et à une utilisation adaptée à la cuisine.
Principales caractéristiques :
- Grande capacité
Permet de torréfier jusqu'à 300 g de grains de café verts par lot.
- Une torréfaction simple et flexible
Offre 6 niveaux de torréfaction préréglés, 266 profils de torréfaction intégrés adaptés à différentes origines, et un mode manuel permettant de créer des profils de torréfaction personnalisés.
- Commande intelligente par écran tactile
Équipé d'un écran tactile couleur de 5 pouces prenant en charge l'anglais, l'espagnol et le chinois, avec connectivité Bluetooth.
- Contrôle via application mobile
Les applications iOS et Android permettent de surveiller et de contrôler la torréfaction en temps réel.
- Communauté café et plateforme cloud
Les utilisateurs peuvent charger, télécharger et partager des profils de torréfaction, échanger leurs expériences en matière de torréfaction et accéder à de nouveaux contenus via la communauté de l'application.
- Mises à jour OTA
Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et de profils de torréfaction supplémentaires grâce aux mises à jour sans fil.
- Filtration de la fumée adaptée à une utilisation en intérieur
Le système de filtration intégré réduit jusqu'à 90 % de la fumée et des particules en suspension dans l'air, facilitant ainsi la torréfaction à domicile.
- Une expérience de torréfaction transparente
Le compartiment en verre borosilicaté à double paroi offre une vue dégagée sur l'ensemble du processus de torréfaction.
- Torréfaction basée sur l'IA
Les algorithmes de torréfaction basés sur l'IA garantissent un contrôle précis, tandis que l'apprentissage automatique sur le cloud optimise en permanence les profils de torréfaction.
Roma-X a fait ses débuts au salon World of Coffee de San Diego 2026, où il figurait parmi les huit finalistes du prix du « Meilleur nouveau produit ». Le modèle Roma Pro V1.0 de Mago Maga avait auparavant remporté le prix du public dans la catégorie « Meilleur nouveau produit » lors du salon SCA Coffee Expo 2024 à Houston.
« La torréfaction fraîche s'impose comme une nouvelle tendance dans la consommation de café à domicile. Le lancement de Roma-X offrira aux amateurs de café une expérience de partage social totalement inédite et le plaisir magique de l'apprentissage automatique basé sur l'IA », a déclaré Chifeng Lei, PDG de Mago Maga.
La campagne Kickstarter débute le 23 juillet, au cours de laquelle seront proposés des tarifs « early bird » offrant plus de 50 % de réduction sur le prix de vente prévu de 1 598 dollars américains. Les livraisons débuteront à l'automne 2026.
Campagne Kickstarter :
https://www.kickstarter.com/projects/magomaga/mago-maga-smart-roaster-pro?ref=1xyojm
Pour suivre Mago Maga
Facebook : https://www.facebook.com/magomaga.coffeeroaster
Instagram : https://www.instagram.com/magomagaroast/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=35H_yhVlbaY
Share this article