Mago Maga lance le « Roma-X », un torréfacteur à café domestique doté d'IA, sur Kickstarter, le 23 juillet

NEW YORK, HONG KONG et LONDRES, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pour tout amateur de café, une bonne tasse de café commence par des grains fraîchement torréfiés. Suite à l'adoption généralisée des machines à expresso et des moulins à café domestiques, les torréfacteurs s'imposent désormais comme la prochaine grande catégorie d'équipements de café à domicile.

Roma-X,Mago Maga AI-powered home coffee roaster Speed Speed

Le 23 juillet 2026, sur Kickstarter, Mago Maga lancera Roma-X, son torréfacteur à café domestique doté d'IA de troisième génération. Cette campagne offre aux utilisateurs du monde entier la possibilité de participer à la découverte de nouveaux produits, de partager des profils de torréfaction et de contribuer à la création d'une communauté connectée de torréfacteurs amateurs.

Roma-X n'est pas une mise à jour mineure de la série Roma Pro. Ce projet a donné lieu à une refonte complète de la structure physique, des systèmes de contrôle, de l'application mobile et de l'expérience utilisateur. Cet appareil compact combine un contrôle de la torréfaction digne d'un professionnel à une automatisation intelligente et à une utilisation adaptée à la cuisine.

Principales caractéristiques :

Grande capacité

Permet de torréfier jusqu'à 300 g de grains de café verts par lot.





Permet de torréfier jusqu'à 300 g de grains de café verts par lot. Une torréfaction simple et flexible

Offre 6 niveaux de torréfaction préréglés, 266 profils de torréfaction intégrés adaptés à différentes origines, et un mode manuel permettant de créer des profils de torréfaction personnalisés.





Offre niveaux de torréfaction préréglés, 266 profils de torréfaction intégrés adaptés à différentes origines, et un mode manuel permettant de créer des profils de torréfaction personnalisés. Commande intelligente par écran tactile

Équipé d'un écran tactile couleur de 5 pouces prenant en charge l'anglais, l'espagnol et le chinois, avec connectivité Bluetooth.





Équipé d'un écran tactile couleur de pouces prenant en charge l'anglais, l'espagnol et le chinois, avec connectivité Bluetooth. Contrôle via application mobile

Les applications iOS et Android permettent de surveiller et de contrôler la torréfaction en temps réel.





Les applications iOS et Android permettent de surveiller et de contrôler la torréfaction en temps réel. Communauté café et plateforme cloud

Les utilisateurs peuvent charger, télécharger et partager des profils de torréfaction, échanger leurs expériences en matière de torréfaction et accéder à de nouveaux contenus via la communauté de l'application.





Les utilisateurs peuvent charger, télécharger et partager des profils de torréfaction, échanger leurs expériences en matière de torréfaction et accéder à de nouveaux contenus via la communauté de l'application. Mises à jour OTA

Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et de profils de torréfaction supplémentaires grâce aux mises à jour sans fil.





Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et de profils de torréfaction supplémentaires grâce aux mises à jour sans fil. Filtration de la fumée adaptée à une utilisation en intérieur

Le système de filtration intégré réduit jusqu'à 90 % de la fumée et des particules en suspension dans l'air, facilitant ainsi la torréfaction à domicile.





Le système de filtration intégré réduit jusqu'à 90 % de la fumée et des particules en suspension dans l'air, facilitant ainsi la torréfaction à domicile. Une expérience de torréfaction transparente

Le compartiment en verre borosilicaté à double paroi offre une vue dégagée sur l'ensemble du processus de torréfaction.





Le compartiment en verre borosilicaté à double paroi offre une vue dégagée sur l'ensemble du processus de torréfaction. Torréfaction basée sur l'IA

Les algorithmes de torréfaction basés sur l'IA garantissent un contrôle précis, tandis que l'apprentissage automatique sur le cloud optimise en permanence les profils de torréfaction.

Roma-X a fait ses débuts au salon World of Coffee de San Diego 2026, où il figurait parmi les huit finalistes du prix du « Meilleur nouveau produit ». Le modèle Roma Pro V1.0 de Mago Maga avait auparavant remporté le prix du public dans la catégorie « Meilleur nouveau produit » lors du salon SCA Coffee Expo 2024 à Houston.

« La torréfaction fraîche s'impose comme une nouvelle tendance dans la consommation de café à domicile. Le lancement de Roma-X offrira aux amateurs de café une expérience de partage social totalement inédite et le plaisir magique de l'apprentissage automatique basé sur l'IA », a déclaré Chifeng Lei, PDG de Mago Maga.

La campagne Kickstarter débute le 23 juillet, au cours de laquelle seront proposés des tarifs « early bird » offrant plus de 50 % de réduction sur le prix de vente prévu de 1 598 dollars américains. Les livraisons débuteront à l'automne 2026.

Campagne Kickstarter :

https://www.kickstarter.com/projects/magomaga/mago-maga-smart-roaster-pro?ref=1xyojm

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