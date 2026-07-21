Mago Maga startet am 23. Juli die Kickstarter-Kampagne für den Roma-X KI-Kaffeeröster für zu Hause

NEW YORK, HONGKONG und LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Für Kaffeeliebhaber beginnt eine großartige Tasse Kaffee mit frisch gerösteten Bohnen. Nach der weiten Verbreitung von Espressomaschinen und Kaffeemühlen für den Hausgebrauch entwickeln sich Kaffeeröster zur nächsten wichtigen Kategorie im Bereich der Kaffeeausrüstung für zu Hause.

Roma-X,Mago Maga AI-powered home coffee roaster Speed Speed

Am 23. Juli 2026 wird Mago Maga mit Roma-X, seinem KI-gesteuerten Heimkaffeeröster der dritten Generation, eine Kickstarter-Kampagne starten. Die Kampagne bietet Nutzern weltweit die Möglichkeit, an der Produktentwicklung mitzuwirken, Röstprofile auszutauschen und zum Aufbau einer vernetzten Community rund um das Thema Heimröstung beizutragen.

Roma-X ist kein geringfügiges Update der Roma-Pro-Serie. Es handelt sich vielmehr um eine umfassende Neugestaltung, die die physische Struktur, die Steuerungssysteme, die mobile App und die Benutzererfahrung umfasst. Das kompakte Gerät kombiniert eine Röststeuerung auf nahezu professionellem Niveau mit intelligenter Automatisierung und einer küchenfreundlichen Bedienung.

Wesentliche Merkmale:

Großes Fassungsvermögen

Röstet bis zu 300 g grüne Kaffeebohnen pro Charge.





Röstet bis zu 300 g grüne Kaffeebohnen pro Charge. Einfaches und flexibles Rösten

Bietet 6 voreingestellte Röststufen, 266 integrierte Röstprofile für verschiedene Herkunftsorte sowie einen manuellen Modus zum Erstellen individueller Röstprofile.





Bietet voreingestellte Röststufen, 266 integrierte Röstprofile für verschiedene Herkunftsorte sowie einen manuellen Modus zum Erstellen individueller Röstprofile. Intelligente Touchscreen-Steuerung

Ausgestattet mit einem 5 -Zoll-Farb-Touchscreen, der Englisch, Spanisch und Chinesisch unterstützt und über Bluetooth-Konnektivität verfügt.





Ausgestattet mit einem -Zoll-Farb-Touchscreen, der Englisch, Spanisch und Chinesisch unterstützt und über Bluetooth-Konnektivität verfügt. Steuerung per mobiler App

iOS- und Android-Apps ermöglichen die Überwachung und Steuerung des Röstvorgangs in Echtzeit.





iOS- und Android-Apps ermöglichen die Überwachung und Steuerung des Röstvorgangs in Echtzeit. Kaffee-Community & Cloud-Plattform

Nutzer können über die App-Community Röstprofile hoch- und herunterladen sowie teilen, Rosterfahrungen austauschen und auf neue Inhalte zugreifen.





Nutzer können über die App-Community Röstprofile hoch- und herunterladen sowie teilen, Rosterfahrungen austauschen und auf neue Inhalte zugreifen. OTA-Updates

Erhalten Sie neue Funktionen und zusätzliche Röstprofile über drahtlose Updates.





Erhalten Sie neue Funktionen und zusätzliche Röstprofile über drahtlose Updates. Rauchfilterung für den Innenbereich

Das integrierte Filtersystem reduziert Rauch und Schwebeteilchen um bis zu 90 % und erleichtert so das Rösten zu Hause.





Das integrierte Filtersystem reduziert Rauch und Schwebeteilchen um bis zu 90 % und erleichtert so das Rösten zu Hause. Transparentes Röst-Erlebnis

Die zweischichtige Kammer aus Borosilikatglas bietet einen klaren Blick auf den gesamten Röstprozess.





Die zweischichtige Kammer aus Borosilikatglas bietet einen klaren Blick auf den gesamten Röstprozess. KI-gestütztes Rösten

KI-Röstalgorithmen ermöglichen eine präzise Steuerung, während cloudbasiertes maschinelles Lernen die Röstprofile kontinuierlich optimiert.

Der Roma-X feierte auf der „World of Coffee San Diego 2026" als einer von acht Finalisten in der Kategorie „Bestes neues Produkt" sein Debüt. Der Roma Pro V1.0 von Mago Maga gewann zuvor den „Best New Product People's Choice Award" auf der SCA Coffee Expo 2024 in Houston.

„Frisch gerösteter Kaffee entwickelt sich zu einem neuen Trend im Kaffeeerlebnis zu Hause. Die Markteinführung von Roma-X wird den Kaffeeliebhabern zu Hause ein völlig neues soziales Erlebnis und den magischen Spaß am maschinellen Lernen mit KI bieten", sagte Chifeng Lei, CEO von Mago Maga.

Die Kickstarter-Kampagne startet am 23. Juli mit Early-Bird-Preisen, die mehr als 50 % unter dem geplanten Verkaufspreis von 1.598 US-Dollar liegen. Die Auslieferung beginnt im Herbst 2026.

Kickstarter-Kampagne:

https://www.kickstarter.com/projects/magomaga/mago-maga-smart-roaster-pro?ref=1xyojm

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