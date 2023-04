Mais de 20 líderes da Exposição de Economia de Tecnologia Digital de Hangzhou na InnoEX

HONG KONG, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no leste da China, pretende se remodelar como líder da economia digital nacional.

Em 2019, o "City Brain" de Hangzhou fez sua estreia em Hong Kong. Após um hiato de três anos, Hangzhou liderou uma delegação de mais de 20 empresas e instituições na vanguarda da economia digital da cidade para Hong Kong, para exibir suas conquistas na InnoEx 2023, de 12 à 15 de abril.

Mais de 20 líderes da economia da tecnologia digital de Hangzhou exibem na InnoEX (PRNewsfoto/Hong Kong and Macao Affairs Office of Hangzhou Municipal People's Government)

O estande d2 270 metros quadrados da Hangzhou é onde uma ampla gama de cenários de aplicação, como o City Brain 2,0, a plataforma de aplicação Hubin Smart Business District e o Asian Games Park command center estavam em exposição. Mais de 20 líderes tecnológicos apresentaram seus destaques, 6 empresas lançaram novos produtos e tecnologias.

A plataforma de cidade inteligente com inteligência artificial Hangzhou City Brain 2.0, um projeto centrado na comunidade, busca redefinir o bairro do futuro, promovendo projetos que levam a melhores soluções de habitação e transporte para todos os membros da sociedade. O projeto China Vision Valley concentra-se em toda a cadeia industrial de inteligência visual para criar um cluster de manufatura avançada que possa servir de modelo para o futuro do desenvolvimento industrial.

O portal de comércio digital global codesenvolvido pela Informa Markets e pelo Hangzhou Expo Group promete servir como um complemento aos principais locais de exposição do mundo, integrando recursos comerciais de negócios premium e disponibilizando-os globalmente por meio de uma plataforma digital, fornecendo aos expositores e visitantes informações precisas e serviços comerciais profissionais, permitindo que eles se conectem com uma seleção amplamente expandida de clientes, parceiros e fornecedores em potencial de todo o mundo durante o período da exposição.

Na conferência de promoção especial de Hangzhou, Digital and Intelligent Hangzhou, Envisioning the Future, empresas, organizações e agências governamentais de Hangzhou e Hong Kong assinaram três memorandos de entendimento (MOUs): o Global Digital Trade Expo Collaboration, a plataforma de inovação colaborativa de ciência e tecnologia Hangzhou-Hongkong e a cooperação estratégica entre Hangzhou Expo Group e PICO, abrindo novos espaços e possibilidades de cooperação entre as duas cidades.

Mais de 60 empresas e instituições de Hong Kong participaram da conferência de promoção da indústria de serviços high-end "Digital + Service + Manufacturing Coupling and Symbiosis" Hangzhou-Hong Kong, entre eles, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Blackstone, com foco no investimento e desenvolvimento bilaterais, bem como na cooperação prática no setor de serviços de ponta.

Fonte de notícias: Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular Municipal de Hangzhou

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2056468/1_ID_d2ecb95118aa.jpg

FONTE Hong Kong and Macao Affairs Office of Hangzhou Municipal People's Government

