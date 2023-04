Más de 20 líderes de la exhibición de economía tecnológica digital de Hangzhou en InnoEX

HONG KONG, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, en el este de China, tiene como objetivo remodelarse como líder de la economía digital nacional.

En 2019, el "cerebro de la ciudad" de Hangzhou hizo su debut en Hong Kong. Después de una pausa de tres años, Hangzhou encabezó una delegación de más de 20 empresas e instituciones a la vanguardia de la economía digital de la ciudad a Hong Kong para mostrar sus logros en el InnoEX 2023, del 12 al 15 de abril.

El stand de 270 metros cuadrados de Hangzhou es donde se exhibió una amplia gama de escenarios de aplicaciones, como City Brain 2.0, la plataforma de aplicaciones Hubin Smart Business District y el centro de comando Asian Games Park. Más de 20 líderes tecnológicos hicieron presentaciones sobre sus aspectos más destacados, y seis empresas presentaron nuevos productos y tecnologías.

La plataforma de ciudad inteligente impulsada por IA Hangzhou City Brain 2.0, un proyecto centrado en la comunidad, busca redefinir el vecindario del mañana mediante la promoción de proyectos que conduzcan a mejores soluciones de vivienda y transporte para todos los miembros de la sociedad. El proyecto China Vision Valley se centra en toda la cadena industrial de inteligencia visual para crear un clúster de fabricación avanzada que pueda servir como modelo para el futuro del desarrollo industrial.

El portal de comercio digital global, desarrollado conjuntamente por Informa Markets y Hangzhou Expo Group, promete servir como complemento de los lugares de exhibición líderes en el mundo al integrar recursos de comercio comercial prémium y ponerlos a disposición a nivel mundial a través de una plataforma digital, proporcionando a los expositores y visitantes información precisa y servicios comerciales profesionales al tiempo que les permite conectarse con una selección muy ampliada de clientes, socios y proveedores potenciales de todo el mundo durante el período de exhibición.

En la conferencia de promoción especial de Hangzhou, Digital and Intelligent Hangzhou, Envisioning the Future, empresas, organizaciones y agencias gubernamentales de Hangzhou y Hong Kong firmaron tres memorandos de entendimiento (MOU): Global Digital Trade Expo Collaboration, Hangzhou-Hongkong Science and Technology Plataforma de Innovación Colaborativa, y la Cooperación Estratégica entre Hangzhou Expo Group y PICO, abriendo nuevos espacios y posibilidades de cooperación entre las dos ciudades.

Más de 60 empresas e instituciones de Hong Kong participaron en la conferencia de promoción de la industria de servicios de alto nivel Hangzhou-Hong Kong "Digital + Service + Manufacturing Coupling and Symbiosis", entre ellas, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Blackstone, con un enfoque en la inversión bilateral y el desarrollo, así como la cooperación práctica en el sector de servicios de alta gama.

