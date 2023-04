Plus de 20 leaders de l'économie des technologies numériques de Hangzhou participent à l'InnoEX

HONG KONG, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, vise à se redéfinir en tant que chef de file de l'économie numérique nationale.

En 2019, le « City Brain » de Hangzhou a fait ses débuts à Hong Kong. Après une interruption de trois ans, Hangzhou a conduit une délégation de plus de 20 entreprises et institutions à la pointe de l'économie numérique de la ville à Hong Kong pour présenter leurs réalisations à l'InnoEX 2023, du 12 au 15 avril.

20+ Leaders of Hangzhou’s Digital Tech Economy Exhibit at InnoEX

Le stand de Hangzhou, d'une superficie de 270 mètres carrés, présentait de nombreux scénarios d'application tels que le City Brain 2.0, la plateforme d'application Hubin Smart Business District et le centre de commandement du parc des Jeux asiatiques. Plus de 20 leaders technologiques ont présenté leurs points forts et six entreprises ont présenté de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

La plateforme urbaine intelligente alimentée par l'IA Hangzhou City Brain 2.0, un projet centré sur la communauté, cherche à redéfinir le quartier du futur en promouvant des projets qui conduisent à de meilleures solutions de logement et de transport pour tous les membres de la société. Le projet China Vision Valley est axé sur l'ensemble de la chaîne industrielle de l'intelligence visuelle afin de créer un pôle de fabrication de pointe pouvant servir de modèle pour le développement industriel futur.

Le portail commercial numérique mondial co-développé par Informa Markets et Hangzhou Expo Group promet de servir de complément aux principaux sites d'exposition du monde en intégrant des ressources commerciales de premier ordre et en les rendant disponibles à l'échelle mondiale par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, en fournissant aux exposants et aux visiteurs des services commerciaux précis et professionnels tout en leur permettant d'entrer en contact avec tout un éventail de clients, de partenaires et de fournisseurs potentiels du monde entier pendant la durée de l'exposition.

Lors de la conférence de promotion spéciale de Hangzhou intitulée « Digital and Intelligent Hangzhou, Envisioning the Future » (Hangzhou numérique et intelligent, perspectives d'avenir), des entreprises, des organisations et des agences gouvernementales de Hangzhou et de Hong Kong ont signé trois protocoles d'accord : la collaboration mondiale pour l'exposition commerciale numérique, la plateforme d'innovation collaborative entre Hangzhou et Hong Kong pour les sciences et les technologies, et la coopération stratégique entre Hangzhou Expo Group et PICO, créant ainsi de nouveaux espaces et de nouvelles possibilités de coopération entre les deux villes.

Plus de 60 entreprises et institutions de Hong Kong ont participé à la conférence de promotion de l'industrie des services haut de gamme entre Hangzhou et Hong Kong, intitulée « Digital + Service + Manufacturing Coupling and Symbiosis » (couplage et symbiose numérique + service + fabrication). Parmi elles, Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Blackstone ont mis l'accent sur les investissements et le développement bilatéraux, ainsi que sur la coopération pratique dans le secteur des services haut de gamme.

Source du communiqué : Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du gouvernement populaire municipal de Hangzhou

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055467/1_ID_d2ecb95118aa.jpg

