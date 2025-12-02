Majestic Steel anuncia una inversión estratégica y una transición de liderazgo en Steel Homes, fortaleciendo las capacidades de vivienda modular de EE. UU.

CLEVELAND, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Majestic Steel usa anunció hoy una inversión estratégica y una transición de liderazgo en Steel Homes, un fabricante de casas unifamiliares modulares con sede en Miami, Florida. Steel Homes fue fundada en 2011 y se especializa en estructuras residenciales de estructura de acero construidas en fábrica y diseñadas para ofrecer velocidad, durabilidad y resistencia en regiones con vientos fuertes y propensas a huracanes.

Tras una reciente reestructuración, Steel Homes está entrando en una nueva fase de estabilidad y expansión operativa. Con un liderazgo mejorado y una capitalización renovada, la empresa está posicionada para escalar la producción en el sur de Florida, el Caribe y mercados costeros más amplios donde la demanda de viviendas resilientes continúa aumentando.

Todd Leebow, CEO y presidente de Majestic Steel usa, enfatizó la importancia de la inversión:

"Invertimos en Steel Homes porque el futuro de la vivienda estadounidense necesita una forma más inteligente, rápida y resistente de construir. Steel Homes ofrece un enfoque diferenciado: casas con estructura de acero construidas en fábrica que ofrecen la velocidad, la calidad y la consistencia que la construcción tradicional no puede igualar. Con una escasez de viviendas en todo el país y el aumento de los costos que afecta tanto a los constructores como a las familias, el momento no podría ser más claro. Steel Homes nos ofrece una plataforma innovadora que puede servir a múltiples mercados, desde viviendas asequibles hasta viviendas de lujo, al tiempo que reduce los tiempos de construcción, mejora la durabilidad y crea una escalabilidad real. Lo vemos como un paso significativo hacia la solución de la crisis de vivienda de Estados Unidos con la fabricación moderna y el acero fabricado en Estados Unidos en el centro ".

Al combinar la presencia nacional y la experiencia en la cadena de suministro de Majestic Steel con la tecnología modular de Steel Homes, las empresas tienen como objetivo brindar mayor confiabilidad y eficiencia a un sector que enfrenta crecientes costos de construcción, limitaciones laborales y una creciente demanda de velocidad de comercialización.

Steel Homes continuará operando desde sus instalaciones de Miami mientras amplía la capacidad de producción para satisfacer la demanda en los mercados regionales que requieren viviendas resistentes a huracanes y que cumplan con el código.

Acerca de Majestic Steel usa:

Majestic Steel usa, fundada en 1979 y con sede en Cleveland, Ohio, es un distribuidor y procesador privado y familiar de acero laminado plano. Majestic atiende a sus clientes en la fabricación, construcción y distribución desde su red de ubicaciones en toda América del Norte. Majestic es líder en la industria siderúrgica nacional con una visión de innovación. Majestic cree que el acero es fundamental para la industria y la economía estadounidenses, y continúa suministrando productos de calidad y la mejor experiencia para el cliente.

Para obtener más información sobre Majestic, visite www.majesticsteel.com.

Contacto de prensa:

Brianna Koehler

Directora de Comunicaciones, Majestic Steel usa

[email protected] | 440.223.9839

