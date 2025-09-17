- Mana.bio presenta Mina™, el primer agente de inteligencia artificial del mundo basado en modelos de lenguaje de gran tamaño para nanopartículas lipídicas

BOSTON y TEL AVIV, Israel, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mana.bio, empresa biotecnológica pionera en la intersección de la inteligencia artificial y la administración de ARN, anunció hoy el lanzamiento de Mina™, el primer modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) del mundo diseñado específicamente para nanopartículas lipídicas (LNP). Mina, descrito como un "ChatGPT para LNP", está disponible públicamente sin coste, lo que marca un avance significativo en la aceleración del descubrimiento científico y el avance del futuro de la terapia génica y los medicamentos basados en ARN.

"La IA ha transformado muchas industrias, pero la biología apenas está comenzando a desarrollar todo su potencial", afirmó Yogev Debi, cofundador y consejero delegado de Mana.bio. "En Mana, ya hemos logrado avances en la administración de ARN mediante el uso de la IA, demostrando cómo esta puede impulsar la ciencia completamente nueva. Con el lanzamiento de Mina, no solo presentamos una herramienta, sino que abrimos un nuevo capítulo en la forma de hacer ciencia. Imaginamos un futuro donde las plataformas basadas en IA aceleren el descubrimiento, cierren la brecha entre la práctica clínica y la atención médica y, en última instancia, mejoren la salud humana".

Mina representa una herramienta innovadora para los científicos que trabajan en la administración de ARN y el desarrollo de terapias. Al brindar acceso a datos seleccionados, modelos predictivos y conocimientos optimizados sobre formulaciones, Mina acelera el ritmo del descubrimiento, reduce las barreras a la innovación y permite a los investigadores desarrollar nuevas terapias con mayor precisión y confianza.

Mina, accesible en mina.mana.bio , está disponible para investigadores y profesionales científicos de todo el mundo con funciones seleccionadas diseñadas para apoyar la experimentación, el análisis de datos y el diseño de LNP. En concreto, Mina ofrece:

Modelado predictivo: Predice características críticas de LNP, como el tamaño de partícula, lo que permite a los investigadores optimizar las formulaciones en las primeras etapas del proceso de desarrollo.

Predice características críticas de LNP, como el tamaño de partícula, lo que permite a los investigadores optimizar las formulaciones en las primeras etapas del proceso de desarrollo. Recuperación de datos seleccionados: Proporciona acceso a datos normalizados y de alta calidad procedentes de fuentes científicas públicas y fiables, lo que garantiza precisión y fiabilidad.

Proporciona acceso a datos normalizados y de alta calidad procedentes de fuentes científicas públicas y fiables, lo que garantiza precisión y fiabilidad. Optimización de la formulación: Ofrece orientación sobre factores clave de rendimiento, como la estabilidad, el tropismo y la seguridad, para acelerar el proceso desde el concepto hasta la aplicación clínica.

Ofrece orientación sobre factores clave de rendimiento, como la estabilidad, el tropismo y la seguridad, para acelerar el proceso desde el concepto hasta la aplicación clínica. Exploración de datos públicos: Permite descubrir patrones y tendencias en la investigación existente sobre LNP para impulsar la innovación.

Si bien Mana.bio conserva acceso exclusivo a sus modelos predictivos más avanzados y conjuntos de datos propios, la compañía se compromete a colaborar con socios interesados en aprovechar todas las capacidades de la plataforma Mina.

Acerca de Mana.bio

Mana.bio es una empresa de biotecnología pionera en soluciones basadas en IA para terapias de ARN. Con el conjunto de datos LNP seleccionados más grande del mundo y modelos de IA propios, Mana.bio está acelerando el futuro del desarrollo y la administración de fármacos para mejorar vidas en todo el mundo.

