Manchester City globalnym partnerem AvaTrade

Manchester City, klub piłkarski z angielskiej Premier League, ogłosił nowe wieloletnie partnerstwo ze spółką AvaTrade, która została Oficjalnym Globalnym Partnerem Tradingowym klubu. Nowa umowa rozszerza dotychczasową rolę AvaTrade jako partnera regionalnego Manchesteru City w Chinach, Azji i Ameryce Łacińskiej.

AvaTrade jest wiodącym brokerem internetowym o zasięgu globalnym. Spółka rewolucjonizuje branżę obrotu online, oferując innowacyjne środowisko transakcyjne zorientowane na klienta, oparte na najbardziej zaawansowanych platformach.

Dzięki temu partnerstwu AvaTrade oferuje swoim klientom na całym świecie oraz swoim partnerom biznesowym ekskluzywne promocje, nagrody i wycieczki VIP na Etihad Stadium w Manchesterze, dając im coś, czego nie można kupić za pieniądze.

Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnerships at City Football Group, said: "We are delighted Damian Willoughby, Starszy Wiceprezes ds. Partnerstwa w City Football Group, powiedział: "Z przyjemnością ogłaszamy nowe partnerstwo i przedłużenie naszego stosunku z AvaTrade. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania AvaTrade na rzecz innowacji i jej wiodącej roli w branży - są to wartości, które podzielamy w Manchesterze City. Jesteśmy podekscytowani kontynuacją naszego stosunku z AvaTrade i możliwością dotarcia do większej liczby fanów City na całym świecie."

Dáire Ferguson, Prezes Zarządu AvaTrade, stwierdził: "Dla AvaTrade, jednego z najbardziej regulowanych i zaufanych brokerów w branży, globalne partnerstwo z Manchesterem City stanowi ważny krok w udostępnianiu obrotu ludziom na całym świecie. To ważne, aby każdy fan footballu i każdy inwestor na całym świecie wiedział, że jeśli z determinacją będą dążyć do osiągnięcia swoich celów, nie ma dla nich żadnych limitów. Naszym klientom oferujemy najlepszą możliwą technologię, narzędzia, systemy i szkolenia; oni z kolei mogą przekuć tę wiedzę w sukces finansowy na naszych platformach transakcyjnych."

Z centralą w Dublinie w Irlandii i 16 oddziałami na całym świecie, AvaTrade podlega nadzorowi sześciu organów regulacyjnych w UE, Japonii, Australii, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i na Bliskim Wschodzie. Podstawowym polem zaangażowania brokera jest umożliwianie ludziom inwestowania i prowadzenia obrotu z pewnością siebie w innowacyjnym i wiarygodnym środowisku, ze wsparciem niezrównanej technologii i obsługi klienta, i z bezkompromisową uczciwością.

O Manchesterze City

Manchester City FC jest klubem angielskiej Premier League utworzonym w 1880 r. pod nazwą St Mark's West Gorton. Klub oficjalnie przyjął nazwę Manchester City FC w 1894 r. i od tego czasu zdobył Puchar Zdobywców Pucharów, cztery razy mistrzostwo ligi, w tym trzy razy mistrzostwo Premier League (2012, 2014, 2018), i pięć razy Puchar Anglii. Manchester City FC jest jednym z ośmiu zespołów wchodzących w skład City Football Group, a do jego klubów siostrzanych należą New York City FC i Melbourne City FC.

Pod okiem Pepa Guardioli, jednego z najbardziej utytułowanych trenerów w świecie footballu, klub od 2003 r. rozgrywa swoje mecze ligowe i w Lidze Mistrzów UEFA na Etihad Stadium, spektakularnym stadionie zdolnym pomieścić 55 tys. widzów. Dzisiaj stadion stanowi część Kampusu Etihad, który obejmuje także City Football Academy, nowoczesny ośrodek szkolenia młodzieży zlokalizowany w samym sercu dzielnicy East Manchester. Na stadionie City Football Academy, który może pomieścić 7 tys. widzów, codziennie trenują i rozgrywają swoje mecze drużyna żeńska Manchester City oraz Elite Development Squad.

O AvaTrade

AvaTrade, wiodący broker Forex i CFD, został utworzony w 2006 r. i oferuje obrót ponad 250 instrumentami finansowymi, w tym walutami, akcjami, towarami, indeksami, kryptowalutami i opcjami waniliowymi. Klienci AvaTrade mogą korzystać z dostępu do wielu nowoczesnych platform transakcyjnych, obrotu "w drodze" za pomocą innowacyjnej aplikacji mobilnej AvaTradeGO, pomocy dedykowanych opiekunów klienta i obsługi klienta na żywo 24/5 w 14 językach. AvaTrade gromadzi inwestorów na wszystkich poziomach, zapewniając im bezpieczny obrót z zaawansowanym szyfrowaniem i pełną odrębnością rachunków.

