Il manchester city sigla una partnership globale con avatrade

Il Manchester City, club di calcio della Premier League inglese, ha annunciato una nuova partnership pluriennale con AvaTrade, che diventa il partner globale di trading online ufficiale del club. Il nuovo accordo rappresenta un'espansione del precedente ruolo di AvaTrade come partner regionale del Manchester City in Cina, Asia e America latina.

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/

AvaTrade è un broker di trading online leader, con una clientela globale. L'azienda sta rivoluzionando il settore del trading online fornendo un ambiente di trading innovativo e orientato all'utente, con piattaforme tra le più avanzate del settore.

Tramite questa partnership, AvaTrade offre ai suoi clienti globali e ai suoi partner commerciali promozioni legate al City, premi e viaggi VIP all'Etihad Stadium del Club a Manchester per esperienze non acquistabili normalmente.

Damian Willoughby, Senior Vice President delle partnership del City Football Group, ha così commentato: "Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con AvaTrade e di estendere la nostra relazione esistente. Siamo rimasti positivamente sorpresi dell'impegno di AvaTrade nell'innovazione e nell'essere leader nel proprio settore - valori che abbiamo a cuore anche noi al Manchester City. Siamo entusiasti di continuare la nostra relazione con AvaTrade e di coinvolgere ulteriori fan del City nel mondo".

Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade CEO, ha così commentato: "Siamo uno dei broker più regolamentati e affidabili nel settore ed è per questo che la partnership globale di AvaTrade con il Manchester City è un passo importante nel rendere il trading accessibile a tutti nel mondo. È fondamentale che ogni appassionato di calcio e investitore nel mondo sappia che non vi sono limiti in ciò che è possibile ottenere con il giusto approccio mentale. Forniamo ai nostri clienti la migliore tecnologia possibile, oltre che strumenti, sistemi e formazione, per consentire loro di poter trasformare tali conoscenze in un successo finanziario sulle nostre piattaforme di trading".

Con 16 uffici nel mondo e sede a Dublino (Irlanda), AvaTrade opera sotto la supervisione di sei enti di regolamentazione in UE, Giappone, Australia, Sudafrica, Isole vergini britanniche e Medio Oriente. Il primo impegno del broker è quello di permettere alle persone di investire e fare trading in sicurezza, in un ambiente innovativo e affidabile; supportato da servizi e supporto alla clientela best-in-class, nonché da un'integrità senza compromessi.

Informazioni sul Manchester City Football Club

Manchester City FC è un club della Premier League inglese fondato nel 1880 a St Mark's West Gorton. È solo nel 1894 che è divenuto ufficialmente il Manchester City FC e da allora ha vinto la Coppa delle Coppie, quattro campionati nazionali, inclusi tre titoli in Premier League (2012, 2014, 2018) e cinque titoli di FA Cup. Il Manchester City FC è una delle otto squadre del City Football Group, che include il Nee York City FC e il Melbourne City FC.

Sotto la guida del CT Pep Guardiola, uno dei più rinomati allenatori del mondo del calcio, il club gioca gli incontri in casa del campionato nazionale e della UEFA Champions League all'Ethiad Stadium, una spettacolare arena da 55.000 posti a sedere che è diventata la casa del City dal 2003. Oggi, lo stadio si trova nel più ampio Ethiad Campus, che include anche la City Football Academy, una struttura all'avanguardia per gli allenamenti e lo sviluppo dei giovani sita nel cuore di East Manchester. Con i 7000 posti dell'Academy Stadium, la City Football Academy è anche il luogo dove si allenano ogni giorno la squadra di calcio femminile del Manchester City e l'Elite Development Squad e dove si svolgono gli incontri in casa delle rispettive squadre.

Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.mancity.com

Informazioni su AvaTrade

AvaTrade, broker forex e di CFD leader, è stato fondato nel 2006 e offre oltre 250 strumenti finanziari quali forex, azioni, materie prime, indici, criptovalute e opzioni vanilla. I clienti di AvaTrade hanno accesso a diverse piattaforme di trading all'avanguardia, all'innovativa mobile app AvaTradeGO per fare trading in mobilità, ad account manager dedicati e ad un servizio clienti disponibile in tempo reale 24/5 in 14 lingue. AvaTrade si adatta alle esigenze dei trader di qualsiasi livello e garantisce un trading sicuro con un livello di crittografia avanzato e conti completamente segregati.

Scopri di più su AvaTrade su http://www.avatrade.it

