Manchester City varmistaa maailmanlaajuisen kumppanuuden AvaTraden kanssa

Englannin valioliigajoukkue Manchester City on ilmoittanut solmineensa uuden monivuotisen yhteistyösopimuksen AvaTraden kanssa tehden AvaTradesta seuran virallisen verkkokaupankäyntikumppanin. Uusi sopimus on jatkoa AvaTraden aiemmalle roolille joukkueen alueellisena kumppanina Kiinassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä.

https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/

AvaTrade on johtava verkkokaupankäynnin välittäjä, jolla on asiakkaita kaikkialla maailmassa. Yritys mullistaa verkkokaupankäynnin alaa innovatiivisella, käyttäjälähtöisellä kaupankäyntialustallaan.

Kumppanuuden kautta AvaTrade aikoo tarjota niin asiakkailleen kuin liikekumppaneilleenkin maailmanlaajuisesti yksinomaisia Manchester City -aiheisia kampanjoita, palkintoja ja VIP-matkoja seuran Manchesterissa sijaitsevalle Etihad-stadionille - kokemuksia, joita ei voi ostaa rahalla.

Manchester Cityn kumppanuuksista vastaava Damian Willoughby kertoo: "Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa tästä uudesta kumppanuudesta ja keskinäisten suhteidemme vahvistamisesta AvaTraden kanssa. Olemme vaikuttuneita siitä, miten AvaTrade on sitoutunut innovaatioon ja näyttämään tietä alallaan - nämä ovat arvoja, jotka myös Manchester City kokee omakseen. Jatkamme yhteistyötämme AvaTraden kanssa ilolla, ja samalla tavoitamme myös uusia Manchester Cityn faneja ympäri maailmaa."

AvaTraden toimitusjohtaja Dáire Ferguson toteaa: "AvaTrade on yksi alan säännellyimmistä ja luotetuimmista välittäjistä, ja sen maailmanlaajuinen kumppanuus Manchester Cityn kanssa on tärkeä askel kaupankäynnin tuomisessa kaikkien ihmisten saataville ympäri maailmaa. On tärkeää, että kaikki maailman jalkapallofanit ja sijoittajat tietävät, että he voivat saavuttaa mitä vain. Me tarjoamme asiakkaillemme huipputeknologiaa, -välineitä, -järjestelmiä ja -koulutusta; asiakkaillamme on sitten mahdollisuus muuntaa tämä tietous taloudelliseksi menestykseksi kaupankäyntialustoillamme."

AvaTrade, jolla on maailmanlaajuisesti 16 toimistoa ja jonka päätoimisto sijaitsee Irlannin Dublinissa, toimii kuuden maailmanlaajuisesti säännellyn yksikön alaisesti EU:ssa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Brittiläisillä Neitsytsaarilla ja Lähi-idässä. Välittäjä on sitoutunut auttamaan ihmisiä sijoittamaan ja käymään kauppaa luottavaisin mielin innovatiivisessa ja luotettavassa ympäristössä. Tätä tavoitettava tukevat huipputeknologia, asiakaspalvelu ja tinkimätön rehellisyys.

PÄÄTTYY

Tietoa Manchester Citystä

Manchester City FC on Englannin valioliigassa pelaava vuonna 1880 nimellä St Mark's West Gorton perustettu seura. Manchester City FC siitä tuli virallisesti vuonna 1894, jonka jälkeen se on voittanut Euroopan cupin Winner's cupin, neljä liigamestaruutta, joihin sisältyy kolme valioliigan mestaruutta (2012, 2014, 2018), ja viisi FA Cup -mestaruutta. Manchester City FC on yksi City Football Groupin muodostavista kahdeksasta joukkueesta, ja sen sisarseuroja ovat muun muassa New York City FC ja Melbourne City FC.

Joukkue pelaa kotimaan ja Mestarien liigan ottelunsa arvostetun managerinsa Pep Guardiolan johdolla 55 000 tuhatta katsojaa vetävällä Etihad-stadionilla, jolla seura on pelannut jo vuodesta 2003. Nykyään Itä-Manchesterissa sijaitsevaa stadionia ympäröi laajempi Etihad-kampus, jossa toimii myös huippumoderni nuorisoon keskittyvä valmennuskeskus City Football Academy. City Football Academyn 7 000-paikkainen Academy-stadion toimii lisäksi Manchester Cityn naisten joukkueen ja Elite Development Squadin koti- ja harjoituskenttänä.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.mancity.com

Tietoa AvaTradesta

Johtava Forex- ja CFD-välittäjä AvaTrade on perustettu vuonna 2006, ja se tarjoaa asiakkailleen yli 250 rahoitusvälinettä mukaan lukien Forex-kaupan, osakkeet, hyödykkeet, indeksit, kryptovaluutat ja vanilla-optiot. AvaTraden tarjoamia etuja ovat huippuluokan kaupankäyntialustat, mobiilikaupankäynti innovatiivisessa AvaTradeGO-sovelluksessa, omat tilipäälliköt ja 24/5-asiakaspalvelu 14 eri kielellä. AvaTrade tarjoaa palveluitaan eri tasoisille kaupankäyjille varmistaen kaupankäynnin turvallisuuden kehittyneellä salauksella ja erillään olevilla tileillä.

Lisätietoa AvaTradesta on osoitteessa http://www.avatrade.fi

Paina yhteyttä

Orly Garini-Dil

Marcom Director

+1-646-335-0738 (Ext. 2125)

O.Garini-Dil@avatrade.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/704158/AvaTrade_Manchester_City_Logo.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/

SOURCE AvaTrade