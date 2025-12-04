Maniok aus Costa Rica: Ein natürlicher Geschmack, der Wohlbefinden, Qualität und Nachhaltigkeit miteinander verbindet

Maniok aus Costa Rica kommt als natürliches und vielseitiges Nahrungsmittel nach Europa.

Entdecken Sie Rezepte, Tipps und seine Geschichte unter www.procomer.com/yuca

SAN JOSÉ, Costa Rica , 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Aus dem grünen Herzen Costa Ricas erreicht Maniok die Welt als Erinnerung daran, dass die authentischsten Aromen aus dem Land kommen - und von den Händen, die es anbauen. Diese in den tropischen Regionen des Nordens und der Karibik angebaute Wurzel ist Teil einer Reihe von Produkten, die eine neue Art des Konsums inspirieren: achtsamer, natürlicher und mehr mit dem Wohlbefinden verbunden.

Maniok aus Costa Rica hat sich dank seiner geschmeidigen Textur, seines vielseitigen Geschmacks und seines starken Nährstoffprofils einen Platz in den Küchen der Welt erobert. Es ist von Natur aus glutenfrei, reich an Ballaststoffen, Kalium und Antioxidantien und passt zu einer Vielzahl von Zubereitungen, die Tradition mit Kreativität verbinden. Heute wird dieses Produkt in "The Natural Choice" vorgestellt, einer Kampagne von essential COSTA RICA in Zusammenarbeit mit Amazon Ads Brand Innovation Lab, die europäische Verbraucher dazu einlädt, das Beste aus der costa-ricanischen Produktion durch digitale Erlebnisse und Verkostungen zu entdecken.

Über den essential COSTA RICA Amazon Brand Store können Nutzer Rezepte, Wellness-Tipps und eine interaktive Karte entdecken, die zeigt, wie Cassava, Ananas, Kaffee und Bananen in den verschiedenen Regionen des Landes angebaut werden. Diese Initiative würdigt die "Produzenten des Wohlbefindens": die Männer und Frauen, die zielstrebig Landwirtschaft betreiben und die Zukunft ihrer Gemeinden sichern.

"Maniok aus Costa Rica ist mehr als nur ein Nahrungsmittel - es ist eine Geschichte von Hingabe, Harmonie mit der Natur und Respekt für die Umwelt. Hinter jeder Wurzel stehen Produzenten, die verstehen, dass Nachhaltigkeit und Exzellenz Hand in Hand gehen", sagte Laura López, Generaldirektorin der costaricanischen Agentur für Außenhandelsförderung (PROCOMER). "Mit essential COSTA RICA teilen wir mit der Welt einen anderen Ansatz für die Produktion - einen, der das Wohlergehen der Menschen und des Planeten in den Vordergrund stellt."

Auf fruchtbaren Böden und unter international anerkannten Standards wie GLOBALG.A.P. und Rainforest Alliance angebaut, stellt der Maniok aus Costa Rica die Schnittstelle zwischen verantwortungsvoller Landwirtschaft und Innovation dar. Mehr als 81.000 Menschen sind von landwirtschaftlichen Aktivitäten wie diesen abhängig - Aktivitäten, die die Entwicklung und die Chancen in ländlichen Gebieten fördern und gleichzeitig den Ruf des Landes als weltweit führend in der nachhaltigen Produktion stärken.

Heute erreicht der Maniok aus Costa Rica 25 internationale Bestimmungsorte, wobei die Vereinigten Staaten, die Niederlande und Frankreich die wichtigsten Abnehmer sind. In Europa haben Märkte wie Spanien und das Vereinigte Königreich ihre Nachfrage gesteigert und Maniok in die moderne Küche und in das wachsende Interesse an gesunden, natürlichen und glutenfreien Lebensmitteln integriert.

Im Rahmen seiner Präsenz in Europa bringt essential COSTA RICA den Geschmack des costaricanischen Manioks direkt zu den Verbrauchern durch Verkostungserlebnisse in mehreren Städten und lädt die Öffentlichkeit ein, seinen authentischen Geschmack und seine Vielseitigkeit in der Küche zu entdecken. In Spanien wird frischer Maniok bei Tesco ab dem 10. Dezember in mehr als 40 Verkaufsstellen eingeführt.

Jede dieser Erfahrungen zielt darauf ab, den europäischen Verbrauchern den natürlichen Geschmack Costa Ricas näher zu bringen und zu zeigen, wie eine traditionelle Zutat zu einer modernen und vielseitigen Wahl werden kann. Von knusprigen Chips bis hin zu zarten Pürees, Kroketten oder pflanzlichen Gerichten spiegelt der costaricanische Maniok die Kreativität und Authentizität wider, die die tropische Küche des Landes ausmachen.

Parallel dazu können die Verbraucher mehr über Cassava - seine Herkunft und Zubereitungsmethoden - erfahren: www.procomer.com/yuca, ein digitaler Raum, der Geschmack und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.

"Wenn die Verbraucher sich für costaricanische Produkte entscheiden, entscheiden sie sich für Wohlbefinden. Maniok ist ein Symbol dafür, wie Lebensmittel gesund und lecker sein können und gleichzeitig die Werte eines Landes widerspiegeln, das mit Blick auf die Zukunft produziert", so López .

