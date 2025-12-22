Manulife selecciona Adaptive ML como motor de aprendizaje por refuerzo para escalar la IA empresarial

Esta colaboración acelera el progreso de la plataforma de IA patentada de Manulife con la optimización de modelos en tiempo real

TORONTO y NUEVA YORK, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Manulife anunció hoy que ha elegido Adaptive ML para proporcionar tecnología de ajuste fino de modelos como parte de su plataforma de IA empresarial. Adaptive ML, una empresa privada de software de IA con sede en Nueva York, proporciona un motor basado en aprendizaje de refuerzo para ajustar, evaluar e implementar modelos de lenguaje pequeños (SLM) de código abierto para aplicaciones empresariales.

Estas capacidades permitirán a Manulife ajustar y ofrecer soluciones de IA que, en última instancia, generarán valor y mejorarán la experiencia del cliente. El sistema Adaptive ML aprende y ajusta continuamente los modelos de IA en tiempo real a partir de nuevos datos y comentarios de los usuarios. Adaptive Engine utiliza aprendizaje de refuerzo (RL) para ajustar los modelos a objetivos de negocio específicos, haciéndolos más precisos y eficientes con el tiempo.

"Seguimos acelerando el progreso de nuestra plataforma de IA y las capacidades de Adaptive ML nos posicionan para ofrecer soluciones innovadoras que mejoran la velocidad, la precisión y la innovación. Además de utilizar modelos de lenguaje grandes (LLM) para ciertos casos de uso, el uso específico de modelos de lenguaje especializados ajustados en esta plataforma buscará proporcionar beneficios tanto en precisión como en rentabilidad", afirmó Jodie Wallis, directora global de IA de Manulife. "Manulife se enorgullece de ser líder en IA, y esta alianza nos permite mantener una ventaja competitiva en un panorama de IA en constante evolución. Un pilar fundamental de la estrategia empresarial de Manulife es convertirse en una organización impulsada por IA, integrando soluciones que aporten valor, impulsen el crecimiento y mejoren la experiencia del cliente".

El acuerdo plurianual con Adaptive ML continuará explorando nuevas aplicaciones prácticas, como la automatización de la suscripción de cotizaciones, la ejecución de procesos complejos y el asesoramiento a profesionales de ventas. Estos casos de uso iniciales serán los primeros en incorporarse a la plataforma, lo que permitirá una mayor escalabilidad y una implementación más rápida.

"Manulife continúa demostrando liderazgo en la implementación de IA empresarial a gran escala, y esta alianza es un modelo a seguir para que las industrias reguladas adopten la IA", comentó Julien Launay, consejero delegado de Adaptive ML. "Los LLM generalistas no están diseñados para la producción empresarial escalable. Manulife asume estratégicamente el control mediante la implementación de sus propios agentes especializados utilizando Adaptive Engine como capa operativa de aprendizaje de refuerzo estratégico, obteniendo así una fiabilidad superior y la capacidad de ofrecer eficiencias de costes en sus entornos privados a nivel mundial".

La alianza de Manulife con Adaptive ML refuerza su compromiso con la IA Responsable y la sostenibilidad, tal como se describe en sus Responsible AI Principles, disponibles públicamente. Al utilizar un motor de ajuste de modelos junto con los SLM, podemos reducir el consumo de energía a lo largo del tiempo, manteniendo el rendimiento.

"Manulife está integrando la IA en casi todos los aspectos de nuestro negocio", destacó Shamus Weiland, director de información de Manulife. "Nos enorgullece aprovechar el poder de Adaptive ML, que nos ayudará a avanzar con mayor rapidez y a reducir las dificultades para nuestros clientes mediante el aprendizaje por refuerzo. Nos comprometemos a brindar a nuestros equipos herramientas innovadoras y progresistas que les permitan ofrecer soluciones escalables de forma fiable y responsable, generando valor".

Manulife fue nombrada recientemente la compañía de seguros de vida número 1 en madurez de la IA en el Evident AI Index for Insurance inaugural, lo que refuerza el compromiso de la compañía con la innovación y las soluciones centradas en el cliente. Manulife ha invertido activamente en la ampliación de sus capacidades de IA desde 2016.

Para obtener más información sobre el progreso de Manulife en IA, visite AI @ Manulife.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de "seguridad" de las leyes provinciales de valores de Canadá y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 con respecto al uso que Manulife hace de sus capacidades digitales y los beneficios que espera obtener de la IA. Si bien creemos que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, estas implican riesgos e incertidumbres, y no se debe depositar una confianza indebida en ellas. Al realizar declaraciones prospectivas se aplican ciertos factores o suposiciones materiales, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas se incluyen, entre otros, las condiciones comerciales y económicas generales; los cambios en las leyes y regulaciones con respecto al uso de herramientas basadas en IA;

nuestra capacidad para ejecutar nuestros planes digitales e implementar futuros casos de uso digital; nuestra capacidad para adaptar productos y servicios a la evolución del mercado; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados clave, y nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y nuestra exposición a demandas por infracción de terceros. Puede encontrar información adicional sobre los factores de riesgo importantes que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas en nuestros informes anuales e intermedios más recientes, así como en otras presentaciones ante los reguladores de valores de Canadá y Estados Unidos.

Las declaraciones prospectivas de este documento se refieren, a menos que se indique lo contrario, a la fecha del presente. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

Acerca de Manulife

Manulife Financial Corporation es un proveedor líder internacional de servicios financieros que ayuda a sus clientes a tomar decisiones más fáciles y a mejorar su vida. Con sede central en Toronto, Canadá, operamos como Manulife en Canadá, Asia y Europa, y principalmente como John Hancock en Estados Unidos, ofreciendo asesoramiento financiero y seguros a particulares, grupos y empresas. A través de Manulife Wealth & Asset Management, ofrecemos servicios globales de inversión, asesoramiento financiero y planes de jubilación a particulares, instituciones y afiliados a planes de jubilación de todo el mundo. A finales de 2024, contábamos con más de 37.000 empleados, más de 109.000 agentes y miles de distribuidores, atendiendo a más de 36 millones de clientes. Cotizamos como 'MFC' en las bolsas de valores de Toronto, Nueva York y Filipinas, y con el código '945' en Hong Kong.

No todas las ofertas están disponibles en todas las jurisdicciones. Para obtener más información, visite manulife.com.

Acerca de Adaptive ML

Adaptive ML es una empresa de Aprendizaje por Refuerzo (RL) con sede en Nueva York y proveedora de Adaptive Engine, una plataforma integral de Operaciones de Aprendizaje por Refuerzo (RLOps) para optimizar, evaluar y ofrecer modelos de lenguaje especializados para empresas.

Consideramos el Aprendizaje por Refuerzo (RL) como la base de la Superinteligencia Empresarial. Ayudamos a grandes organizaciones a desarrollar, implementar y gestionar agentes inteligentes para trasladar la IA del laboratorio a una producción robusta, garantizando un valor comercial demostrable y experiencias de cliente altamente intuitivas a escala.

La empresa está liderada por un equipo fundador de ML que previamente creó algunos de los LLM abiertos más populares del mundo. Con el respaldo de Index Ventures e ICONIQ Capital, Adaptive ML trabaja con clientes empresariales globales de los sectores de servicios financieros, salud, educación, servicios profesionales, telecomunicaciones y viajes. La empresa tiene oficinas en Nueva York, Toronto y París.

Contacto para medios

Manulife:

Gina Simonis

[email protected]

617-840-4794

Adaptive:

Marine Boulot

[email protected]