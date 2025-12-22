Manulife wählt Adaptive ML als Reinforcement-Learning-Engine, um Unternehmens-KI zu skalieren

Die Partnerschaft beschleunigt die Weiterentwicklung von Manulifes firmeneigener KI-Plattform mit Echtzeit-Optimierung der Modelle.

TORONTO und NEW YORK, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Manulife gab heute bekannt, dass das Unternehmen Adaptive ML ausgewählt hat, um im Rahmen seiner KI-Plattform für den Unternehmenseinsatz Technologie zur Modell-Feinabstimmung bereitzustellen. Adaptive ML, ein privates KI-Softwareunternehmen mit Sitz in New York, bietet eine Reinforcement-Learning-basierte Engine zur Feinabstimmung, Evaluierung sowie Bereitstellung von Open-Source-Small-Language-Models (SLMs) für Unternehmensanwendungen.

Diese Fähigkeiten werden Manulife in die Lage versetzen, KI-Lösungen, die letztendlich den Wert steigern sowie das Kundenerlebnis verbessern, anzupassen und bereitzustellen. Die Adaptive Engine nutzt Reinforcement Learning (RL), um Modelle für bestimmte Geschäftsziele fein abzustimmen sowie im Laufe der Zeit genauer und effizienter zu machen. Die Adaptive Engine nutzt Reinforcement Learning (RL), um Modelle für bestimmte Geschäftsziele fein abzustimmen sowie sie im Laufe der Zeit genauer und effizienter zu machen.

„Wir treiben den Ausbau unserer KI-Plattform weiter voran, und die Fähigkeiten von Adaptive ML versetzen uns in die Lage, bahnbrechende Lösungen bereitzustellen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie Innovation verbessern. Zusätzlich zum Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) für bestimmte Anwendungsfälle soll der gezielte Einsatz von spezialisierten Sprachmodellen, die auf dieser Plattform feinabgestimmt werden, sowohl Vorteile bei der Genauigkeit als auch bei der Kosteneffizienz bringen", sagte Jodie Wallis, globale Leiterin für KI bei Manulife bei Manulife. „Manulife ist stolz darauf, beim Einsatz von KI eine führende Rolle einzunehmen, und diese Partnerschaft ermöglicht uns, unseren Wettbewerbsvorsprung in einer sich rasch verändernden KI-Landschaft zu sichern. Ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Manulife ist es, zu einer KI-gestützten Organisation zu werden und Lösungen zu integrieren, die Mehrwert schaffen, Wachstum fördern sowie das Kundenerlebnis verbessern."

Der mehrjährige Vertrag mit Adaptive ML wird weiterhin neue praktische Anwendungsfelder erschließen, etwa die Automatisierung von Angeboten in der Risikoprüfung, die Ausführung komplexer Prozesse sowie die Unterstützung von Vertriebsmitarbeitern bei der Beratung. Diese ersten Anwendungsfälle werden die ersten sein, die auf die Plattform gebracht werden, um eine breitere Skalierung sowie eine schnellere Bereitstellung zu ermöglichen.

„Manulife beweist Führungsstärke beim großflächigen Einsatz von Unternehmens-KI, und diese Partnerschaft ist eine Blaupause dafür, wie regulierte Branchen KI einführen sollten", sagte Julien Launay, Geschäftsführer von Adaptive ML. „Generalistische LLMs sind nicht für eine skalierbare Produktion im Unternehmenseinsatz ausgelegt. Manulife übernimmt strategisch selbst die Verantwortung, indem das Unternehmen eigene spezialisierte Agenten einsetzt und dabei die Adaptive Engine als strategische Reinforcement-Learning-Betriebsschicht nutzt. Dadurch gewinnt Manulife überlegene Zuverlässigkeit sowie die Fähigkeit, in seinen weltweit betriebenen privaten IT-Umgebungen Kosteneffizienz zu erzielen."

Die Partnerschaft von Manulife mit Adaptive ML unterstreicht das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle KI und Nachhaltigkeit, wie es in den öffentlich zugänglichen Responsible AI Principles (Grundsätze für verantwortungsvolle KI) dargelegt ist. Durch den Einsatz eines Modell-Feinabstimmungsprogramms in Verbindung mit SLMs können wir den Energieverbrauch im Laufe der Zeit senken und gleichzeitig die Leistung aufrechterhalten.

„Manulife verankert KI in nahezu jedem Bereich unseres Geschäfts", sagte Shamus Weiland, Leiter der Informationstechnologie bei Manulife. „Wir sind stolz darauf, die Leistungsfähigkeit von Adaptive ML zu nutzen. Das wird uns helfen, schneller voranzukommen und zugleich Hürden für unsere Kunden abzubauen, indem wir Reinforcement Learning einsetzen. Wir verpflichten uns, unseren Teams zukunftsweisende, innovative Tools an die Hand zu geben, damit sie Lösungen bereitstellen können, die zuverlässig sowie verantwortungsvoll skalieren und zugleich Mehrwert schaffen."

Manulife wurde kürzlich zur Nr. 1 der Lebensversicherungsunternehmen für KI-Reife im ersten Evident AI Index für Versicherungen ernannt, was das Bestreben des Unternehmens für Innovation und kundenorientierte Lösungen unterstreicht. Manulife investiert seit 2016 aktiv in KI-Funktionen und baut diese aus.

Um mehr über Manulifes KI-Fortschritte zu erfahren, besuchen Sie bitte AI @ Manulife .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe-Harbour"-Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen sowie des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 in Bezug auf Manulifes Einsatz seiner digitalen Fähigkeiten sowie die erwarteten Vorteile aus dem Einsatz von KI. Auch wenn wir davon ausgehen, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, unterliegen diese Aussagen Risiken und Unsicherheiten, sodass man sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen sollte. Es werden bestimmte wesentliche Faktoren oder Annahmen bei der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen zugrunde gelegt und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, umfassen unter anderem allgemeine geschäftliche sowie wirtschaftliche Bedingungen, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf den Einsatz KI-gestützter Tools, unsere Fähigkeit, unsere digitalen Pläne umzusetzen sowie künftige digitale Anwendungsfälle einzuführen, unsere Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen an den sich wandelnden Markt anzupassen, unsere Fähigkeit, Schlüsselkräfte zu gewinnen sowie zu halten, und unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen, einschließlich des Risikos von Ansprüchen Dritter aufgrund behaupteter Rechtsverletzungen. Weitere Informationen zu wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, finden Sie in unseren jüngsten Jahres- und Zwischenberichten sowie in anderen Unterlagen, die bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu Manulife

Die Manulife Financial Corporation ist ein führender internationaler Finanzdienstleister, der seine Kunden dabei unterstützt, bessere Entscheidungen zu treffen und ihr Leben zu verbessern. Mit unserem Hauptsitz in Toronto, Kanada, sind wir als Manulife in Kanada, Asien und Europa sowie vor allem als John Hancock in den Vereinigten Staaten tätig und bieten Finanzberatung sowie Versicherungen für Privatpersonen, Gruppen und Unternehmen an. Über Manulife Wealth & Asset Management bieten wir Privatpersonen, Institutionen sowie Mitgliedern von Altersvorsorgeplänen weltweit globale Anlage-, Finanzberatungs- und Altersvorsorgedienstleistungen an. Ende 2024 zählten wir mehr als 37 000 Beschäftigte, über 109 000 Agenten und Tausende Vertriebspartner, die mehr als 36 Millionen Kunden betreuen. Wir sind an den Börsen von Toronto, New York und den Philippinen unter dem Kürzel „MFC" sowie in Hongkong unter dem Kürzel „945" notiert.

Nicht alle Angebote sind in allen Rechtsordnungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf manulife.com.

Informationen zu Adaptive ML

Adaptive ML ist ein in New York ansässiges Reinforcement-Learning-Unternehmen (RL) und Anbieter von Adaptive Engine, einer End-to-End-Plattform für Reinforcement Learning Operations (RLOps) zur Feinabstimmung, Evaluierung sowie Bereitstellung unternehmensspezifischer Sprachmodelle.

Wir betrachten Reinforcement Learning (RL) als Grundlage für unternehmensweite Superintelligenz. Wir helfen großen Unternehmen dabei, intelligente Agenten zu entwickeln, zu besitzen und einzusetzen, um KI aus dem Labor in die Produktion zu überführen sowie so einen nachweisbaren Geschäftswert und hochgradig intuitive Kundenerlebnisse in großem Umfang zu gewährleisten.

Das Unternehmen wird von einem ML-Gründerteam geleitet, das zuvor einige der weltweit beliebtesten offenen LLMs entwickelt hat. Adaptive ML wird von Index Ventures sowie ICONIQ Capital unterstützt und arbeitet mit globalen Unternehmenskunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung, professionelle Dienstleistungen, Telekommunikation sowie Reisen zusammen. Das Unternehmen unterhält Büros in New York City, Toronto und Paris.

Medienkontakt

Manulife:

Gina Simonis

[email protected]

617-840-4794