Manuvie choisit Adaptive ML comme moteur d'apprentissage par renforcement pour développer l'IA d'entreprise

Le partenariat permet d'accélérer les progrès sur la plateforme d'IA exclusive de Manuvie, avec une optimisation des modèles en temps réel

TORONTO et NEW YORK, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait choisi Adaptive ML pour fournir une technologie de réglage fin des modèles dans le cadre de sa plateforme d'IA d'entreprise. Adaptive ML, une société privée de logiciels d'IA basée à New York, fournit un moteur basé sur l'apprentissage par renforcement pour affiner, évaluer et déployer des petits modèles de langage (SLM) open-source pour les applications d'entreprise.

Ces capacités permettront à Manuvie d'ajuster et de fournir des solutions d'IA qui, en fin de compte, créeront de la valeur et amélioreront l'expérience client. Le système d'Adaptive ML apprend en permanence et ajuste les modèles d'IA en temps réel à partir de nouvelles données et du retour d'information des utilisateurs. Le moteur d'Adaptive utilise l'apprentissage par renforcement pour affiner les modèles en fonction d'objectifs commerciaux spécifiques, ce qui les rend plus précis et plus efficaces au fil du temps.

« Nous continuons à accélérer les progrès de notre plateforme d'IA et les capacités d'Adaptive ML nous permettent de proposer des solutions révolutionnaires qui améliorent la vitesse, la précision et l'innovation. Outre l'utilisation de grands modèles de langage (LLM) pour certains cas d'usage, l'utilisation ciblée de modèles linguistiques spécialisés mis au point sur cette plateforme visera à offrir des avantages en termes de précision et de rentabilité », a déclaré Jodie Wallis, responsable mondiale de l'IA chez Manuvie. « Manuvie s'enorgueillit d'être un chef de file en matière d'IA, et ce partenariat nous permet de maintenir un avantage concurrentiel dans un paysage de l'IA qui évolue rapidement. L'un des principaux piliers de la stratégie d'entreprise de Manuvie consiste à devenir une organisation propulsée par l'IA, intégrant des solutions qui offrent de la valeur, alimentent la croissance et améliorent l'expérience client. »

L'accord pluriannuel avec Adaptive ML permettra de continuer à explorer de nouvelles applications pratiques telles que l'automatisation des devis de souscription, l'exécution de processus complexes et le conseil aux professionnels de la vente. Ces cas d'utilisation initiaux seront les premiers à être intégrés à la plateforme, ce qui permettra d'élargir l'échelle et d'accélérer le déploiement.

« Manuvie continue de faire preuve de leadership dans le déploiement de l'IA d'entreprise à grande échelle, et ce partenariat est un modèle pour la façon dont les industries réglementées devraient adopter l'IA », a déclaré Julien Launay, PDG d'Adaptive ML. « Les LLM généralistes ne sont pas conçus pour une production d'entreprise évolutive. Manuvie s'approprie stratégiquement le processus en déployant ses propres agents spécialisés qui utilisent Adaptive Engine comme couche opérationnelle stratégique d'apprentissage par renforcement, ce qui lui permet de bénéficier d'une fiabilité supérieure et d'une capacité à réaliser des économies dans ses environnements privés à travers le monde. »

Le partenariat de Manuvie avec Adaptive ML renforce son engagement à l'égard d'une IA responsable et du développement durable tels que ces concepts sont décrits dans ses Principes pour une IA responsable accessibles au public. L'utilisation d'un moteur de réglage fin des modèles avec des SLM permet de réduire la consommation d'énergie au fil du temps tout en maintenant les performances.

« Manuvie intègre l'IA dans presque tous les aspects de ses activités », a déclaré Shamus Weiland, dirigeant principal de l'information chez Manuvie. « Nous sommes fiers de tirer parti de la puissance d'Adaptive ML, qui nous aidera à aller plus vite tout en éliminant les frictions pour nos clients grâce à l'apprentissage par renforcement. Nous nous engageons à fournir à nos équipes des outils progressifs et innovants qui les aident à proposer des solutions qui évoluent de manière fiable et responsable tout en générant de la valeur. »

Manuvie a récemment été nommée première compagnie d'assurance-vie pour sa maturité en matière d'IA dans le premier Indice Evident AI pour l'assurance, ce qui renforce l'engagement de la société envers l'innovation et les solutions axées sur les clients. Manuvie investit activement dans les capacités d'IA et les développe depuis 2016.

Pour en savoir plus sur les progrès de Manuvie en matière d'IA, visitez AI @ Manulife .

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la loi américaine de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform Act en ce qui concerne l'utilisation par Manuvie de ses capacités numériques et les avantages qu'elle prévoit tirer de l'IA. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes, et il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive. Certains facteurs ou hypothèses importants sont appliqués pour faire des déclarations prévisionnelles, et les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes comprennent, sans s'y limiter, les conditions commerciales et économiques générales ; les changements dans les lois et réglementations concernant l'utilisation d'outils basés sur l'IA ; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer de futurs cas d'utilisation numériques ; notre capacité à adapter les produits et services à l'évolution du marché ; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et notre exposition à des réclamations pour atteinte aux droits de la part de tiers. Des informations supplémentaires sur les facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes sont disponibles dans nos derniers rapports annuels et intermédiaires, ainsi que dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de régulation des marchés de valeurs mobilières.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont établies à la date de celui-ci. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un fournisseur international de services financiers de premier plan qui aide ses clients à prendre des décisions plus facilement et à améliorer leur vie. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de la division Gestion de placements Manuvie, nous offrons aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes de retraite du monde entier des services de placement, des conseils financiers et des services de planification de la retraite. À la fin de l'année 2024, nous comptions plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, au service de plus de 36 millions de clients. La société est cotée sous le nom de "MFC" sur les bourses de Toronto, de New York et des Philippines, et sous le nom de "945" à Hong Kong.

Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site manulife.com.

À propos d'Adaptive ML

Adaptive ML est une société new-yorkaise spécialisée dans l'apprentissage par renforcement et le fournisseur d'Adaptive Engine, une plateforme opérationnelle d'apprentissage par renforcement (RLOps) de bout en bout permettant de régler, d'évaluer et de servir des modèles linguistiques d'entreprise spécialisés.

Nous considérons l'apprentissage par renforcement comme la base de la superintelligence d'entreprise. Nous aidons les grandes organisations à créer, posséder et déployer des agents intelligents pour faire passer l'IA du laboratoire à une production robuste, en garantissant une valeur commerciale démontrable et des expériences client hautement intuitives à grande échelle.

La société est dirigée par une équipe fondatrice de ML qui a précédemment créé certains des LLM ouverts les plus populaires au monde. Soutenue par Index Ventures et ICONIQ Capital, Adaptive ML travaille avec des entreprises internationales dans les domaines des services financiers, de la santé, de l'éducation, des services professionnels, des télécommunications et des voyages. L'entreprise dispose de bureaux à New York, Toronto et Paris.

