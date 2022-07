MANUTENÇÃO ROBÓTICA NA INDÚSTRIA QUÍMICA: EVONIK CONTA COM O TABLET F110 DA GETAC PARA CONTROLAR ROBÔ AUTÓNOMO

A Evonik confia no tablet certificado ATEX F110 da Getac para controlar o robô e ensinar-lhe as rotas de inspeção automatizadas por toda a fábrica. A empresa escolheu o F110-EX devido ao seu desempenho excecional e à sua excelente fiabilidade, em comparação com outras alternativas informáticas robustas. Além disso, a reatividade da Getac e o seu elevado grau de flexibilidade na altura de integrar a solução foram fatores-chave na criação de um ambiente de trabalho ideal para a Prova de Conceito (PoC). O software do robô foi disponibilizado pela Energy Robotics, enquanto o próprio robô foi fornecido pela Boston Dynamics.

O objetivo do projeto é avaliar a praticidade de uma solução robótica automatizada de manutenção e inspeção na indústria química. A principal tarefa do robô é deslocar-se ao longo de rotas de inspeção pré-programadas, enquanto recolhe dados operacionais importantes. O robô também realizará inspeções de segurança automatizadas que não podem ser integradas num conceito de manutenção remota (ou seriam muito dispendiosas). As organizações podem, então, utilizar os dados recolhidos para melhorar os intervalos entre inspeções, aumentando, ao mesmo tempo, a fiabilidade dos bens.

O tablet da Getac desempenha um papel central no projeto, servindo de interface principal entre o robô, o software de controlo e o operador humano. Para controlo e monitorização na fábrica, o operador pode aceder ao software diretamente no F110-EX, enquanto um controlador adicional é utilizado para intervenções rápidas durante a operação.

"O F110-EX da Getac é usado para enviar comandos ao robô, mas também pode ser usado para o controlar durante missões de correspondência, como no terminal petrolífero, por exemplo", explica Thorsten Schimpf, Especialista em Processos na Evonik. "O robô está equipado com sensores, bem como câmaras infravermelhas e óticas, que lhe permitem ir a locais específicos dentro da fábrica e tirar fotografias ou registar dados, que podem depois ser transmitidos de volta para avaliação. Sabíamos que, para assegurar um funcionamento eficiente, precisávamos de um dispositivo portátil robusto e suficientemente potente, que pudesse exibir as transmissões de vídeo do robô em tempo real. O F110-EX permite-nos tal e qual isso."

Os requisitos para o tablet F110-EX são elevados. Não só tem de ser muito robusto e certificado ATEX, mas o ecrã tem de ser facilmente legível no exterior, em condições atmosféricas muito diversas, incluindo chuva, e o dispositivo deve ser totalmente funcional em temperaturas extremas de frio ou calor.

A Evonik exigia também um sistema operativo Windows e capacidade de registar e processar grandes quantidades de dados de forma rápida e eficaz. A conectividade e o desempenho são também fundamentais para assegurar a rápida transmissão e reprodução de vídeo. Além disso, é necessária uma ligação LTE, já que não existe uma LAN sem fios no terminal petrolífero, bem como Bluetooth para ligar o controlador ao tablet. Com a correia de transporte Getac adequada, o F110, pode ser transportado confortavelmente à frente do corpo, permitindo ao utilizador ter ambas as mãos livres para operar o controlador em simultâneo.

"A Evonik identificou na Getac não só uma boa solução, como esta equipa respondeu imediatamente ao nosso pedido, conseguindo ajudar rapidamente e fornecendo a solução certa para as nossas necessidades", acrescenta Thorsten Schimpf. "O F110-EX é extremamente fiável e à prova de erros, funciona perfeitamente e satisfaz os nossos requisitos muito elevados de desempenho, funcionalidade e conectividade." Schimpf destaca: "Estamos muito satisfeitos com o F110-EX".

"O F110-EX da Getac baseia-se em tecnologias robustas de ponta, tornando-o ideal para o ambicioso projeto da Evonik", diz Rick Hwang, Presidente da Getac Technology Corporation. "Estamos muito satisfeitos por podermos contribuir para o sucesso do projeto e esperamos trabalhar em estreita colaboração com a Evonik em iniciativas semelhantes no futuro."

Evonik Industries AG

A Evonik é um dos líderes mundiais em produtos químicos especializados. A empresa está presente em mais de 100 países em todo o mundo e gerou vendas de 15 mil milhões de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,38 mil milhões de euros em 2021. A Evonik vai muito além da química para criar soluções inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Cerca de 33 000 funcionários trabalham em conjunto para um objetivo comum: melhorar a vida hoje e amanhã.

Getac Technology Corporation

A Getac Technology Corporation é líder mundial em tecnologia móvel robusta, incluindo computadores portáteis, tablets, software e soluções de vídeo. As soluções e serviços da Getac são concebidos para permitir experiências extraordinárias aos trabalhadores de primeira linha em ambientes desafiantes. Atualmente, a Getac serve clientes em mais de 100 países, entre os setores da defesa, segurança pública, ambulância, bombeiros e salvamento, serviços públicos, automóvel, recursos naturais, indústria manufatureira, transporte e logística. Para mais informações, visite: https://www.getac.com/en. Participe no Getac Industry blog ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

