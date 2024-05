Map Your Show, LLC® kündigt neu gestaltete mobile App an

CINCINNATI, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Anbieter der Eventmanagement-Software Map Your Show (MYS), LLC, hat die Veröffentlichung der neuesten Version der mobilen App von MYS bekannt gegeben. Die mobile App für Handelsmessen von MYS ist eine nahtlose Erweiterung der Online-Präsenz von Messen und schafft ein interaktives Messeerlebnis, damit die Teilnehmer in Verbindung bleiben und immer auf dem Laufenden sind. Sie ermöglicht es den Teilnehmern, von einer mobilen Plattform aus Aussteller zu finden, Meetings zu planen, auf Karten zuzugreifen, Wegbeschreibungen zu erhalten, Präsentationen anzusehen und vieles mehr.

Redesigned Event Mobile App Technology From Map Your Show Keep attendees connected and engaged with your event. Map Your Show’s (MYS) Trade Show Mobile App, seamlessly extends the online directory to a mobile platform and together with the MYS My Show Planner, creates an interactive and engaging show experience for your attendees. Attendees can find exhibitors, schedule meetings, access maps, get directions, view presentations, and more from one mobile platform.

Mit der neuen App stehen Ausstellern und Besuchern die gleichen mobilen Möglichkeiten zur Verfügung wie bei der Nutzung des Online-Verzeichnisses. Die aktualisierte Kartentechnologie bietet den Teilnehmern eine verbesserte Detailgenauigkeit bei der Grundrissansicht und Navigation. Die neue mobile App von Map Your Show verleiht Veranstaltern außerdem mehr Kontrolle, da sie die App individuell anpassen und minutengenaue Änderungen mit unserem neuen mobilen Admin-Tool vornehmen können.

Sie können direkt von der mobilen App aus Dateien hochladen und verlinken, Grafiken ändern oder zusätzliche Sponsoren auf dem gebrandeten Startbildschirm in Echtzeit hinzufügen, ohne die App erneut einreichen zu müssen. Mit mehr Flexibilität und Einfluss auf das Design und den Inhalt der App kann das Messemanagement den Umsatz weiter steigern und nahtloses und ansprechendes Erlebnis für Aussteller und Teilnehmer schaffen.

„Die neue mobile App von Map Your Show ist ein Gewinn für Messeveranstalter", sagt Don Kline, Geschäftsführer von Map Your Show. „Unser aktualisiertes Design und die neuen Funktionen bieten Messemanagern die Flexibilität, die App auf ihr spezifisches Publikum zuzuschneiden und anzupassen. Messemanager haben außerdem mehr Möglichkeiten, die Gesamteinnahmen der Messe durch In-App-Werbung und Sponsoring zu erhöhen. Dies führt nicht nur zu einer schnelleren, zuverlässigeren und benutzerfreundlicheren Erfahrung, sondern auch zu einer App, die sowohl Aussteller als auch Teilnehmer gerne nutzen."

Die mobile App von MYS lässt sich nahtlos in einen persönlichen Terminplaner integrieren, so dass die Teilnehmer ihren Zeitplan mit dem My Show Planner von MYS erstellen und ausarbeiten können. Der Planer verfügt außerdem über ein aktualisiertes Design mit neuen Planungsfunktionen, die es den Teilnehmern erleichtern, sich zurechtzufinden und die benötigten Informationen zu finden.

Informationen zu Map Your Show, LLC

Map Your Show ist Ihr Partner für Messetechnologie. Seit 20 Jahren vertrauen die weltweit führenden Messe- und Eventveranstalter auf unsere Technologie. Unsere Technologie unterstützt Messen, Konferenzen und Veranstaltungen, damit sich die Organisatoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die erfolgreiche Durchführung einer Veranstaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.mapyourshow.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2407156/MYS_Latest_Version_Mobile_app.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2407220/mapyourshow_Logo.jpg