Map Your Show, LLC® annonce une application mobile remaniée

CINCINNATI, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de logiciels de gestion d'événements, Map Your Show (MYS), LLC, a annoncé la sortie de la dernière version de l'application mobile de MYS. Conçue pour que les participants restent connectés et impliqués, l' application mobile MYS Trade Show étend de manière transparente la présence en ligne du salon et crée une expérience interactive du salon. Il permet aux participants de trouver des exposants, de planifier des réunions, d'accéder à des cartes, d'obtenir des itinéraires, de visionner des présentations depuis une seule plateforme mobile.

Grâce à la nouvelle application, les exposants et les participants bénéficieront de capacités mobiles similaires à celles qu'ils auraient avec les interactions dans le répertoire en ligne. La mise à jour de la cartographie permet aux participants d'avoir une vue d'ensemble plus précise et détaillée du plan du salon et de pouvoir s'y déplacer plus facilement. La nouvelle application mobile Map Your Show donne également plus de contrôle aux directeurs de salon, car ils peuvent personnaliser l'application et effectuer des changements minute par minute à l'aide de notre nouvel outil d'administration mobile.

Téléchargez des fichiers et créez des liens vers ces derniers directement à partir de l'application mobile, changez les graphiques ou ajoutez des sponsors supplémentaires à l'écran d'accueil en temps réel, sans avoir à soumettre de nouveau l'application. Avec plus de flexibilité et d'influence sur la conception et le contenu de l'application, la direction du salon peut augmenter ses revenus et créer des expériences plus transparentes et attrayantes pour les exposants et les participants.

« La nouvelle application mobile Map Your Show est une victoire pour les organisateurs de salons, a déclaré Don Kline, PDG de Map Your Show. Notre conception et nos fonctionnalités mises à jour donnent aux directeurs de salons la possibilité d'adapter l'application à leur public spécifique. Ils disposent également de plus d'options pour augmenter les recettes totales du salon grâce à la publicité et aux sponsors intégrés dans les applications. Cela se traduira non seulement par une expérience plus rapide, plus fiable et plus conviviale, mais aussi par une application que les exposants et les participants sont impatients d'utiliser. »

L'application mobile MYS s'intègre de manière transparente à un agenda personnel, ce qui permet aux participants de créer et de prévoir leur programme avec My Show Planner de MYS. Le planificateur est également doté d'un design actualisé avec de nouvelles fonctionnalités de planification, ce qui permet aux visiteurs de naviguer et de trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin.

À propos de Map Your Show, LLC

Map Your Show est votre partenaire de technologie pour les salons professionnels. Depuis 20 ans, les principaux organisateurs mondiaux de salons professionnels et d'événements font confiance à notre technologie. Notre technologie alimente les expositions, les conférences et les événements afin que les organisateurs puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : la réussite de l'événement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mapyourshow.com .