Mappedin und Cenomi Centers kooperieren bei der Bereitstellung interaktiver Veranstaltungsorte in Einkaufszentren in Saudi-Arabien

Ein erstklassiges Wegweiser- und Besuchserlebnis für Kunden, geschaffen mit einer skalierbaren und flexiblen Indoor-Mapping-Plattform

WATERLOO, Ontario, UND RIAD, Saudi-Arabien, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, das führende Unternehmen für Indoor-Mapping, das die Art und Weise, wie Veranstaltungsorte erlebt, verwaltet und verstanden werden, verändert, sowie Cenomi Centers, der führende Eigentümer, Betreiber und Entwickler von modernen Lifestyle-Destinationen in Saudi-Arabien, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um interaktive Wegweiser für das 21 Objekte umfassende Portfolio von Cenomi Centers zu liefern, darunter die Mall of Arabia Jeddah und die Nakheel Mall Riyadh.

Die Partnerschaft erweitert das Portfolio von Cenomi Centers um eine Multi-Channel-Wegweiserlösung, die allen Kunden ein erstklassiges Besuchserlebnis bietet. Mit Karten-Updates in Echtzeit, die von Mappedin unterstützt werden, einem Design, das auf mobile Endgeräte reagiert, sowie einer digitalen Reise mit eigenem Markenauftritt können Kunden nun auf interaktive, aktuelle Center-Karten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zugreifen, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Die neue Cenomi-Plus-App ist für iOS und Android verfügbar.

„Für innovative Unternehmen wie Cenomi Centers ist es wichtig, erstklassige Erfahrungen zu bieten. Unsere Plattform ermöglicht Cenomi-Centern, ihre Karten effizient zu verwalten und damit sowohl einen hervorragenden Betrieb als auch einen reibungslosen Besuch zu gewährleisten. In der heutigen digitalen Welt sind Genauigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit von größter Bedeutung, und Cenomi Centers nutzt nun die beste Plattform, um dies für ihr gesamtes Portfolio zu gewährleisten", sagte Hongwei Liu, Gründer und Geschäftsführer von Mappedin.

Das Team von Cenomi Centers nutzt derzeit die leistungsstarke Content-Management-Plattform von Mappedin, um die Karte laufend zu aktualisieren, einschließlich der Übersetzung ins Arabische und der Überprüfung relevanter Standorte. In der nächsten Phase wird die Integration von Webkarten auf den Websites der Center sowie die Einführung digitaler Premium-Verzeichnisse erfolgen, wodurch die Omnichannel-Fähigkeiten von Cenomi weiter ausgebaut werden.

„Cenomi Centers ist begeistert, mit Mappedin zusammenzuarbeiten und die Vorteile der branchenüblichen Kartenmanagement-Plattform zu nutzen, um unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wir sind bestrebt, die besten Technologien einzusetzen, um die Grenzen dessen, was ein Einzelhandels- und Lifestyle-Center sein kann, zu erweitern, und unsere Zusammenarbeit mit Mappedin ist ein Beispiel für diesen Ansatz", sagte Alison Rehill-Erguven, Geschäftsführer von Cenomi Centers.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Cenomi Centers, einem anerkannten Marktführer im Bereich Einzelhandel und Lifestyle-Standorte. Diese Partnerschaft zeigt die Skalierbarkeit sowie die Flexibilität unserer Plattform und wir freuen uns darauf, Cenomi Centers bei ihren weiteren Innovationen sowie bei der Verbesserung des Einkaufserlebnisses für ihre Besucher zu unterstützen", fügt Liu hinzu.

Informationen zu Cenomi Centers

Cenomi Centers ist der führende Eigentümer, Betreiber und Entwickler von modernen Lifestyle-Zentren in Saudi-Arabien. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet das Unternehmen seinen Kunden ein komplettes Angebot qualitativ hochwertiger Lifestyle-Zentren, die internationalen Standards entsprechen sowie in den attraktivsten Gegenden des Landes liegen, um alle Einkaufsbedürfnisse und Marktanforderungen zu erfüllen.

Heute verfügt Cenomi Centers über ein Portfolio von 21 Standorten mit mehr als 4200 Geschäften, die strategisch in 10 saudischen Großstädten liegen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören mehrere bekannte Lifestyle-Zentren wie die Mall of Arabia Jeddah und die Nakheel Mall Riyadh, ein beliebtes Einkaufszentrum in Riyadh. Mit einer Gesamtfläche von fast 1,3 Millionen Quadratmetern bieten die Einkaufszentren des Unternehmens saudischen Verbrauchern den bevorzugten Zugang zu einer umfangreichen Palette internationaler, regionaler und lokaler Einzelhandelsmarken.

Weitere Informationen zu Cenomi Centers finden Sie auf www.cenomicenters.com .

Informationen zu Mappedin

Mappedin ist die führende Indoor-Mapping-Plattform, welche die Art und Weise, wie Veranstaltungsorte erlebt, verwaltet und verstanden werden, verändert. Unsere KI-gestützten Tools sind skalierbar und genießen das Vertrauen der größten Marken der Welt. Sie machen Indoor-Mapping schnell, flexibel und einfach integrierbar und sorgen für Indoor-Erlebnisse an Top-Standorten weltweit. Mit Milliarden von kartierten Quadratmetern in 57 Ländern tragen wir dazu bei, dass öffentliche Räume leichter zu erkunden, einfacher zu verwalten und sicherer für jeden Besucher sind. Weitere Informationen zu Mappedin finden Sie auf mappedin.com .

