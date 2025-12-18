Mappedin entwickelt den ersten geointelligenten, KI-gestützten Chatbot für Passagiere am YYC Calgary International Airport

Konversationelle Navigation in Echtzeit sowie ortsbezogene Reise-Updates personalisieren die Unterstützung für Passagiere und verbessern die Effizienz des Personals

WATERLOO, ON., 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, das führende Unternehmen für Indoor-Mapping, das die Art und Weise, wie Orte erlebt, verwaltet und verstanden werden, verändert, gab heute bekannt, dass sein KI-Navigator das Chatbot-Erlebnis für den YYC Calgary International Airport ermöglicht. Mit integrierter Geo-Intelligenz liefert der webbasierte, von Mappedin betriebene Chatbot Passagieren Informationen und Anleitungen in Echtzeit – ohne App-Download. Die Interaktion im Gespräch auf Kanadisch-Französisch oder Englisch ermöglicht Reisenden, zu jedem Zeitpunkt ihrer Reise persönliche Hilfe zu erhalten, was den Aufenthalt in YYC einfacher sowie intuitiver gestaltet und die Belastung des Personals durch Routinefragen verringert.

„Diese Einführung vertieft unsere langjährige Innovationspartnerschaft mit Mappedin und erweitert deren Kartentechnologie um eine generative KI-Lösung in Echtzeit", sagte Bart Smith, Geschäftsleiter Corporate Services & IT Business Partners bei Calgary Airports. „Unser unermüdliches Bestreben, die Erwartungen der Passagiere zu übertreffen und operative Spitzenleistungen zu erzielen, wird durch Technologien wie die von Mappedin vorangetrieben, die eine flughafenweite Integration sowie Skalierung ermöglichen. Gemeinsam liefern wir Lösungen, die für die Passagiere wertvoll und für das Personal über alle Bildschirme und digitalen Berührungspunkte hinweg effizienter sind."

Fluggäste in YYC können über die Website Fragen in alltäglichem kanadischem Französisch oder auf Englisch stellen, z. B. „Startet mein Flug pünktlich?", „Wie gelange ich zu Gate A21?" oder „Wo kann ich in der Nähe einen Kaffee bekommen?". Durch die Erinnerung an kürzlich gestellte Fragen und die Nutzung des räumlichen Kontexts erhalten Passagiere ortsbezogene Anschlussinformationen sowie Reise-Updates in Echtzeit für eine nahtlose, intuitive Navigation.

Neben der nahtlosen Integration von Indoor-Mapping bringt Mappedin die Stärke seines Partnerschaftssystems für Unternehmen in den Flughafen ein. In Zusammenarbeit mit Satisfi Labs und dessen KI-gestützter Agentenplattform kombiniert die von Mappedin betriebene Lösung KI-Automatisierung mit Geo-Intelligenz, mehrsprachigem Zugang und generativen Antworten, um ein einheitliches, kontextbezogenes Passagiererlebnis zu bieten.

Mappedin bietet dem YYC Lösungen aus einer Hand, um die Bedürfnisse der Passagiere in allen Umgebungen und Schnittstellen, die Reisende oder Beschäftigte nutzen, zu erfüllen, . Von der Planung zu Hause bis hin zu In-Terminal-Displays und der aufkommenden holografischen Unterstützung basiert jedes Produkt auf demselben intelligenten Kern, um während der gesamten Reise konsistente Informationen in Echtzeit bereitzustellen.

„Flughäfen sind mit einem beispiellosen Anstieg des Passagieraufkommens konfrontiert, zudem ist es schwierig, das Personal so zu besetzen, dass es mit der Nachfrage nach personalisierter Unterstützung in Echtzeit Schritt halten kann", sagte Yuval Kossovsky, Geschäftsleiter Transportation bei Mappedin. „Es braucht einen innovativen Partner wie Calgary Airports, um branchenführende Lösungen zu liefern. Diese Lösungen heben die Messlatte kontinuierlich an und setzen den Standard für geointelligente, maßgeschneiderte Passagiererlebnisse. So helfen sie Reisenden, ihre Zeit zu planen, ihr Umfeld besser zu verstehen und sich sicher durch das Terminal zu bewegen."

Der Chat von YYC ist jetzt verfügbar und für alle Besucher der Website https://www.yyc.com kostenlos. Weitere Informationen zur Verbesserung des Flughafenerlebnisses und zum Einsatz von erstklassigen Navigationslösungen mit Mappedin for Airports finden Sie auf mappedin.com/industries/airports .

Mappedin ist die führende Indoor-Mapping-Plattform, welche die Art und Weise, wie Veranstaltungsorte erlebt, verwaltet und verstanden werden, verändert. Unsere KI-gestützten Tools sind skalierbar und genießen das Vertrauen der größten Marken der Welt. Sie machen Indoor-Mapping schnell, flexibel sowie einfach integrierbar und sorgen für Indoor-Erlebnisse an Top-Zielorten weltweit. Mit Milliarden kartierten Quadratmetern in 57 Ländern trägt Mappedin dazu bei, dass öffentliche Räume leichter zu erkunden, einfacher zu verwalten und sicherer für jeden Besucher sind. Weitere Informationen finden Sie auf mappedin.com .

