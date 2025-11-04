Mappedin et Cenomi Centers s'associent pour offrir une expérience interactive dans les centres commerciaux d'Arabie saoudite

Une expérience d'orientation et de visite de premier ordre pour les acheteurs, créée à l'aide d'une plateforme de cartographie intérieure évolutive et flexible

WATERLOO, ON et RIYADH, Arabie saoudite, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, le leader de la cartographie intérieure qui transforme la façon dont les lieux sont vécus, gérés et compris, et Cenomi Centers, le principal propriétaire, opérateur et développeur de destinations de style de vie contemporain en Arabie saoudite, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour fournir une orientation interactive à travers le portefeuille des 21 propriétés de Cenomi Centers, notamment le Mall of Arabia Jeddah, et Nakheel Mall Riyadh.

Ce partenariat apporte une solution d'orientation multicanal au portefeuille de Cenomi Centers, créant ainsi une expérience de premier ordre pour tous les visiteurs. Grâce aux mises à jour de cartes en temps réel fournies par Mappedin, un design adapté aux mobiles et un parcours numérique de marque, les acheteurs peuvent désormais accéder à des cartes de centres interactives et actualisées et à des directions étape par étape, à la fois chez eux et en déplacement, par le biais du lancement de l'application mobile Cenomi Plus sur iOS et Android.

« Pour des entreprises innovantes comme Cenomi Centers, il est essentiel d'offrir des expériences de premier ordre. Notre plateforme permet à Cenomi Centers de gérer efficacement leurs cartes, en garantissant à la fois l'excellence opérationnelle et la fluidité du parcours des visiteurs. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la précision et la facilité d'utilisation sont primordiales, et Cenomi Centers utilise désormais la meilleure plateforme pour offrir ces avantages à l'ensemble de son portefeuille », a déclaré Hongwei Liu, fondateur et PDG de Mappedin.

L'équipe de Cenomi Centers exploite actuellement la puissante plateforme de gestion de contenu de Mappedin pour effectuer des mises à jour continues des cartes, y compris la traduction en arabe et la validation des points d'intérêt. La phase suivante verra l'intégration de cartes web sur les sites web des centres et l'introduction d'annuaires numériques de qualité supérieure, ce qui renforcera encore les capacités omnicanales de Cenomi.

« Cenomi Centers est ravi de travailler avec Mappedin et de profiter pleinement de sa plateforme de gestion cartographique standard pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Nous nous engageons à déployer les meilleures technologies pour repousser les limites de ce que peut être un centre commercial et de style de vie, et notre travail avec Mappedin est emblématique de cette approche », a déclaré Alison Rehill-Erguven, PDG de Cenomi Centers.

« Nous sommes ravis de travailler davantage avec Cenomi Centers, un leader reconnu dans le domaine de la vente au détail et des destinations de style de vie. Ce partenariat démontre l'évolutivité et la flexibilité de notre plateforme, et nous sommes impatients d'aider Cenomi Centers à continuer d'innover et d'améliorer l'expérience d'achat de leurs visiteurs », a ajouté M. Liu.

À propos de Cenomi Centers

Cenomi Centers est le principal propriétaire, opérateur et développeur de centres de vie contemporains en Arabie saoudite. Depuis plus de vingt ans, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de centres de vie de haute qualité répondant aux normes internationales, situés dans les zones les plus attrayantes du pays, afin de satisfaire tous les besoins en matière de shopping et les exigences du marché.

Aujourd'hui, Cenomi Centers possède un portefeuille de 21 actifs, avec plus de 4 200 magasins stratégiquement situés dans 10 grandes villes saoudiennes. Les développements de la société comprennent plusieurs centres de style de vie emblématiques, tels que le Mall of Arabia Jeddah et Nakheel Mall Riyadh, un centre de consommation préféré à Riyadh. Avec une superficie totale de presque 1,3 million de mètres carrés, les centres commerciaux de l'entreprise sont le point d'accès préféré des consommateurs saoudiens aux marques de détail internationales, régionales et locales.

Pour plus d'informations sur le Cenomi Centers, veuillez consulter le site www.cenomicenters.com .

À propos de Mappedin

Mappedin est la première plateforme de cartographie intérieure qui transforme la façon dont les lieux sont vécus, gérés et compris. Conçus pour être de taille adaptable et bénéficiant de la confiance des plus grandes marques du monde, nos outils basés sur l'IA rendent la cartographie intérieure rapide, flexible et facile à intégrer, alimentant des expériences intérieures dans les plus grandes destinations du monde entier. Avec des milliards de mètres carrés cartographiés dans 57 pays, nous contribuons à rendre les espaces publics plus faciles à explorer, plus simples à gérer et plus sûrs pour chaque visiteur. Pour plus d'informations sur Mappedin, visitez le site mappedin.com .

